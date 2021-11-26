МИЛЛЕС, МИЛЛЕЙ ДЖОН ЭВЕРЕТТ
МИЛЛЕС, МИЛЛЕЙ ДЖОН ЭВЕРЕТТ - английский живописец и график, достойный член Королевской АХ (1863 год; в 1896 году президент АХ).
Учился в Лондоне - в рисовальной школе Г. Сасса (с 1838 года) и в АХ (1840-1847 годы). Ранние работы Миллеса исполнены в традициях академизма («Писарро, пленяющий Инку Перуанского», 1846 год, Музей Виктории и Альберта, Лондон). В 1848 году, вместе с У.Х. Хантом и Д.Г. Россетти, стал основателем «Братства прерафаэлитов» (смотрите Прерафаэлиты). Один из главных представителей этого направления (получившего поддержку Дж. Рёскина), до конца 1850-х годов следовал его доктрине, избирая преимущественно средне-вековые, литературные либо религиозные сюжеты, стремясь к точной реалистичной трактовке деталей. Предпочитал чистые, звучные тона, определявшие эмоциональный строй картин: «Лоренцо и Изабелла», по мотивам поэзии Дж. Китса (1849 год, Художественная галерея Уокера, Ливерпуль), «Христос в доме родителей» (1850 год, галерея Тейт, Лондон), «Гугенот» (1852 год, частное собрание, Великобритания). Наиболее известная картина - «Офелия» (1852 год, галерея Тейт), по мотивам трагедии «Гамлет» У. Шекспира; она была показана на Всемирной выставке 1855 года в Париже. Обращался также к современным сюжетам («Слепая девушка», 1854-1856 годы, Городской музей и Художественная галерея, Бирмингем; «Спасение», 1855 год, Национальная галерея Виктории, Мельбурн; «Осенние листья», 1856 год, Художественная галерея, Манчестер, и др.). Исполнял портреты (Дж. Рёскина, 1853-1854 годы, частное собрание; Т. Карлейля, 1877 год; Б. Дизраэли, 1881 год; А. Салливена, 1888 год, все - Национальная портретная галерея, Лондон) и иллюстрации к произведениям А. Теннисона, А. Троллопа и др. Позднее творчество Миллеса отмечено сухостью исполнения, иногда сентиментальной слащавостью («Козыри - червы», 1872 год, «Страж Таэура», 1876 год, обе - галерея Тейт, и др.). Кавалер ордена Почётного легиона (1882 год); в 1885 году возведён в рыцарское достоинство.