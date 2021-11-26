МЕЙЕР КОНРАД ФЕРДИНАНД
МЕЙЕР КОНРАД ФЕРДИНАНД - швейцарский писатель.
Писал на немецком языке. Из семьи государственного чиновника. Не получил законченного образования. Самостоятельно изучал историю и культуру Европы, интересовался живописью эпохи Возрождения (особенно творчеством Микеланджело). Овладев французским языком, преподавал историю в Лозанне. В 1857-1858 годах совершил путешествие по Франции и Италии. Последние годы жизни Мейер провел в изоляции, страдая тяжёлым психическим расстройством.
Дебютировал как поэт: сборники «Двадцать баллад» («Zwanzig Balladen», 1864 год) и «Романсы и образы» («Romanzen und Bilder», 1870 год), в которых воспеты природа родного края и жизнь крестьян, не получили признания. В начале 1870-х годов Мейер увлёкся идеей централизации Германии, символом которой стал для него У. фон Гуттен: эпическая поэма «Последние дни Гуттена» («Huttens letzte Tage», 1871 год, русский перевод 1958 год).
Наибольшую известность Мейеру принесла историческая проза, обращённая к эпохам Возрождения в Италии, Реформации в Швейцарии и Германии, религиозным войнам во Франции и Англии. Документальная достоверность сочеталась в ней с передачей духовно-психологического колорита изображаемого времени, повышенным вниманием к выдающимся личностям и их роли в истории: роман «Юрг Йенач» («Jürg Jenatsch», 1876 год, в русском переводе - «Народный вождь Георгий Енач», 1918 год) из времён Тридцатилетней войны 1618-1648 годов, где Мейер даёт неоднозначную трактовку деятельности героя и ставит вопрос о неправомочности применения аморальных средств для достижения благородной цели; а также отразившие влияние П. Мериме новеллы «Святой» («Der Heilige», 1880 год, русский перевод 1922 год), «Искушение Пескары» («Die Versuchung des Pescara», 1887 год, русский перевод 1958 год), «Плавт в женском монастыре» («Plautus im Nonnenkloster», 1882 год, русский перевод 1925 год), «Анджела Борджа» («Angela Borgia», 1891 год, русский перевод 1902 год) и др., в которых Мейер воссоздал яркие драматические коллизии из эпохи итальянского Ренессанса.
Сочинения:
Лирика. П., 1920;
Sämtliche Werke. Bern, 1958–1996. Bd 1–15;
Новеллы. Стихотворения. М., 1958;
Юрг Йенач. М., 1970.