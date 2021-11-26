МЕРИМЕ Проспер
Французский писатель, переводчик, общественный деятель, член Французской академии (1844).
Родился в семье художников, получил прекрасное домашнее образование. Учился в Наполеоновском лицее в Париже. В 1823 окончил юридич. ф-т Сорбонны. С восторгом принял Июльскую революцию 1830; с 1831 работал в Морском мин-ве, затем в Мин-ве торговли. В 1834–60 занимал пост инспектора историч. памятников Франции, поддерживал реставрац. проекты Э. Э. Виолле-ле-Дюка. В 1852 отбывал тюремное заключение из-за своих антииезуитских выступлений. Будучи другом императрицы Евгении, был приближен ко двору Наполеона III. В 1853 стал сенатором. Много путешествовал по Европе.
Дебютировал в лит-ре переводом «Поэм Оссиана» Дж. Макферсона (1820; совм. с Ж. Ж. Ампером); в 1822 написал драму «Кромвель» («Cromwell»). Решающее влияние на формирование манеры М. оказала дружба со Стендалем (с 1822), который ввёл его в круг парижских интеллектуалов. Был знаком с П. Ж. Беранже, В. Гюго, А. де Виньи, А. деМюссе и др. Раннее творчество М. отмечено сильным влиянием романтизма, проявившимся в стремлении к мистификаторству, увлечении экзотич. сюжетами и фольклором, а также в последовательном отрицании канонов классицизма.
Широкую известность получил сб-к М. «Театр Клары Гасуль, испанской комедиантки» («Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole», изд. 1825 – 6 пьес; изд. 1830 – 8 пьес; полный рус. пер. 1923), в котором М. представил себя переводчиком произведений вымышленной исп. актрисы. В пьесах сб-ка М., во многом предвосхитив идеи Гюго, разработал тип романтич. драмы, отличающейся злободневностью содержания (аллюзии на совр. франц. действительность), свободной формой (отказ от трёх единств и строгой 5-актной структуры), смешением высокого и низкого, трагического и комического. Большой европ. резонанс имела кн. «Гузла, или Избранные произведения иллирийской поэзии, собранные в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине» («La Guzla, ou Choix de po ́esies illiriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l’Herz ́egowine», 1827, полн. рус. пер. 1930; ряд песен были переложены на рус. яз. А. С. Пушкиным в сб. «Песни западных славян», 1835), представляющая собой тонкую стилизацию балканского фольклора, пронизанного фантастикой и героич. пафосом.
Свидетельством увлечения М. франц. нац. прошлым стали драма «Жакерия, феодальные сцены» («La Jacquerie, scènes féodales», 1828, рус. пер. 1891) о крестьянских бунтах 14 в., а также историч. роман «Хроника царствования Карла IX» («La chronique du règne de Charles IX», 1829, рус. пер. 1882), в котором воссозданы события франц. религ. войн 16 в., в т. ч. Варфоломеевской ночи. Развивая традиции В. Скотта, М. в предисловии указал на необходимость учёта «частностей», малозначит. деталей («в истории я люблю только анекдоты») для точного описания действительности и психологич. облика героев.
Мировую известность М. принесли его новеллы: «Маттео Фальконе» («Mateo Falcone»), «Таманго» («Tamango»), «Видение Карла XI» («Vision de Charles XI»), «Федериго» («Fédérigo»; все 1829), «Партия в триктрак» («La partie de trictrac»), «Этрусская ваза» («Le vase étrusque»; обе 1830), «Души чистилища» («Les âmes du Purgatoire», 1834), «Венера Илльская» («La Vénus d’Ille», 1837), «Коломба» («Colomba», 1840) и др. Наибольшую популярность получила новелла М. «Кармен» («Carmen», 1845, рус. пер. 1846; опера Ж. Бизе, 1875), ставшая ярким примером разработанного М. типа короткого, динамичного рассказа, в котором лаконизм, сжатость и ясность описания сочетаются с остротой и драматизмом сюжета, поднимаются темы родовой чести, героизма, страсти, страдания. Для новелл М., ставших одним из самых ярких воплощений франц. реализма, характерна холодная беспристрастность и объективность, во многом предвосхищающая стиль Г. Флобера. В 1850–60-х гг. лит. активность М. шла на убыль; из позднего творчества значит. успех имели новеллы «Голубая комната» («La chambre bleue», 1866), «Джуман» («Djoûmane», 1868), а также «Локис» («Lokis», 1869, рус. пер. 1885), где воплотились фантастич. предания литов. фольклора.
Автор работ по истории иск-ва «Заметки о путешествии по Югу Франции» («Notes d’un voyage dans le Midi de la France», 1835), «Заметки о путешествии по западной Франции» («Notes d’un voyage dans l’ouest de la France», 1836), «Религиозная архитектура в средние века» («L’architecture religieuse en Moyen Age», 1837), «Заметки о путешествии по Корсике» («Notes d’un voyage en Corse», 1840), «Изящные искусства в Англии» («Les beaux-arts en Angleterre», 1857) и др. Из огромного эпистолярного наследия М. (св. 5000 писем) выделяются письма к Ж. Дакен, изданные под назв. «Письма к незнакомке» («Les lettres à une inconnue», 1874, рус. пер. 1991). М. изучал рус. яз., активно пропагандировал рус. лит-ру в Европе, был знаком с П. А. Вяземским, С. А. Соболевским, И. С. Тургеневым, переводил произведения А. С. Пушкина (в т. ч. повесть «Пиковая дама», 1849), Н. В. Гоголя (в т. ч. пьесу «Ревизор», 1853), Тургенева и др. Автор статей о рус. литературе и истории. Творчество М. было широко известно в России с 1830-х гг.; его переводили В. А. Жуковский, В. М. Гаршин, М. А. Кузмин, М. Л. Лозинский и др.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1963. Т. 1–6;
P. Mérimée – А. С. Пушкин: [переводы]. М., 1987;
Théâtre de Clara Gazul, romans et nouvelles. P., 2001;
Статьи о русской литературе. М., 2003.
Литература:
Léon P. Mérimée et son temps. P., 1962;
Фрестье Ж. П. Мериме. М., 1987;
Requena C. Unité et dualité dans l’œuvre de P. Mérimée: mythe et récit. P., 2000;
Chelebourg Ch.P. Mérimée: le sang et la chair: une poétique du sujet. P., 2003;
Darcos X. P. Mérimée: biographie. P., 2004;
Луков В.А. Мериме. Исследование персональной модели литературного творчества. М., 2006;
П. Мериме в русской литературе. М., 2007;
Crouzet M. Mérimée, Stendhal: roman, nouvelle. P., 2008;
Pellissier P. P. Mérimée. P., 2009.
Автор статьи: А. П. Скуратовская.