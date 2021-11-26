МЕЛВИЛЛ Герман

Американский пи­са­тель.

По­то­мок шотл. и голл. пе­ре­се­лен­цев; ро­дил­ся в се­мье ра­зо­рив­ше­го­ся ком­мер­сан­та. Се­мей­ные не­взго­ды вы­ну­ди­ли М. с ран­ней юно­сти тру­дить­ся клер­ком в бан­ке, рас­сыль­ным, слу­жить мат­ро­сом на тор­го­вых су­дах, гар­пу­нё­ром на ки­то­бой­ном суд­не, в ВМФ (1839–44). Тя­жё­лый жиз­нен­ный опыт пре­до­пре­де­лил горь­кие но­ты и мрач­ную ин­то­на­цию мн. про­из­ве­де­ний М. По­сколь­ку за­ня­тия лит-рой не при­но­си­ли зна­чит. до­хо­да, дол­гие го­ды он пы­тал­ся уст­ро­ить­ся на гос. служ­бу, по­ка не по­лу­чил мес­та та­мо­жен­но­го ин­спек­то­ра в нью-йорк­ском пор­ту (1866–85).

Пер­вую из­вест­ность М. при­нес­ли по­вес­ти «Тай­пи» («Typee», 1846, рус. пер. 1929) и «Ому» («Omoo», 1847, рус. пер. 1960), в ко­то­рых от­ра­зи­лись его впе­чат­ле­ния от зна­ком­ст­ва с эк­зо­тич. при­ро­дой ост­ро­вов По­ли­не­зии (где он не­ко­то­рое вре­мя жил) и бы­том ту­зем­цев. Пуб­ли­ка­ция по­вес­тей не­на­дол­го сде­ла­ла М. за­мет­ной фи­гу­рой в лит-ре США, при­ве­ла к сбли­же­нию с Н. Го­тор­ном и др. пи­са­те­ля­ми-ро­ман­ти­ка­ми. Ощу­ти­мое уже в пер­вых про­из­ве­де­ни­ях на­сто­ро­жен­ное от­но­ше­ние ав­то­ра к совр. ци­ви­ли­за­ции, со­мне­ния в пра­виль­но­сти ми­ро­уст­рой­ст­ва, про­тест про­тив со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти на­шли от­ра­же­ние в ост­рой са­ти­ре его фи­лос.-ал­ле­го­рич. ро­ма­на «Мар­ди» («Mardi», 1849). Ро­ман ус­пе­ха не имел; не за­вое­ва­ли попу­ляр­но­сти и пе­ре­да­вав­шие лич­ный опыт служ­бы на тор­го­вых и во­ен. су­дах по­вес­ти «Ред­берн» («Redburn», 1849) и «Бе­лый буш­лат» («White jacket», 1850, рус. пер. 1973), не­смот­ря на по­пыт­ку М. уси­лить дос­то­вер­ность и за­ни­ма­тель­ность мор. сю­же­тов.

Наи­бо­лее зна­чит. про­из­ве­де­ние М. – ро­ман «Мо­би Дик, или Бе­лый кит» («Mo­by Dick, or The White whale», 1851, сокр. рус. пер. под назв. «Кито­вая лов­ля», 1853; полный – 1961), мас­штаб­ное эпич. по­лот­но, про­ник­ну­тое ро­ман­тич. па­фо­сом борь­бы со все­лен­ским Злом, пред­став­лен­ным в об­ра­зе Бе­ло­го ки­та. В ро­ма­не дос­то­вер­ные де­та­ли ки­то­бой­но­го про­мыс­ла, био­ло­гич. све­де­ни­я о жиз­ни ки­тов со­сед­ст­ву­ют с фи­лос. раз­мыш­ле­ния­ми о пред­на­зна­че­нии че­ло­ве­ка, по­этич. опи­са­ния­ми мо­щи и буй­ст­ва мор. сти­хии, ли­рич. от­сту­п­ле­ния­ми и прит­ча­ми. Гл. ге­рой ро­ма­на – ка­пи­тан ки­то­бой­но­го суд­на Ахав, по­ста­вив­ший целью жиз­ни по­го­ню за Мо­би Ди­ком, – один из са­мых яр­ких ро­ман­тич. об­ра­зов в лит-ре США. Ус­лож­нён­ность ком­по­зи­ции, ак­цен­ти­ро­ва­ние фи­лос.-ал­ле­го­рич. на­ча­ла за­труд­ня­ли вос­при­ятие ро­ма­на, ко­то­рый не по­лу­чил при­зна­ния в ши­ро­ких чи­та­тель­ских кру­гах.

В 1850-е гг. М. соз­дал так­же ро­ман «Пьер, или Дву­смыс­лен­но­сти» («Pierre: or the Ambiguities», 1852) о про­ти­во­стоя­нии творч. лич­но­сти и об­ще­ст­ва, ис­то­рич. по­весть «Из­ра­иль Пот­тер: пять­де­сят лет его из­гна­ния» («Israel Potter: his fifty years of exile», 1855, рус. пер. 1966) о со­бы­ти­ях Вой­ны за не­за­ви­си­мость (1775–83), сб. «Рас­ска­зы на ве­ран­де» («The Piazza tales», 1856), са­ти­рич. ро­ман «Шар­ла­тан» («Confidence-man», 1857). Рав­но­ду­шие чи­та­тель­ской ау­ди­то­рии ста­ло при­чи­ной от­ка­за М. от даль­ней­шей ра­бо­ты над круп­ны­ми про­за­ич. про­из­ве­де­ния­ми. При­зна­ние М. од­ним из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей амер. романтизма при­шло лишь в 1920-е гг.

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: ро­ман в сти­хах «Кла­рель» («Clarel», 1876), по­весть «Бил­ли Бад, фор-мар­со­вый мат­рос» («Bil­ly Budd: foretopman», 1891, опубл. посм. в 1924), сти­хо­тво­ре­ния, по­эмы, очер­ки, лит.-кри­тич. ста­тьи.

Сочинения:

The works. L., 1922–1924. Vol. 1–16;

Эн­кан­та­дас, или Оча­ро­ван­ные ост­ро­ва. Днев­ник пу­те­ше­ст­вия в Ев­ро­пу и Ле­вант. М., 1979;

Собр. соч. Л., 1987–1988. Т. 1–3;

Journals. Evanston; Chi., 1989;

Correspondence. Evans­ton; Chi., 1993.

Автор статьи: О. Е. Осов­ский.