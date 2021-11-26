МЕЛВИЛЛ Герман
Американский писатель.
Потомок шотл. и голл. переселенцев; родился в семье разорившегося коммерсанта. Семейные невзгоды вынудили М. с ранней юности трудиться клерком в банке, рассыльным, служить матросом на торговых судах, гарпунёром на китобойном судне, в ВМФ (1839–44). Тяжёлый жизненный опыт предопределил горькие ноты и мрачную интонацию мн. произведений М. Поскольку занятия лит-рой не приносили значит. дохода, долгие годы он пытался устроиться на гос. службу, пока не получил места таможенного инспектора в нью-йоркском порту (1866–85).
Первую известность М. принесли повести «Тайпи» («Typee», 1846, рус. пер. 1929) и «Ому» («Omoo», 1847, рус. пер. 1960), в которых отразились его впечатления от знакомства с экзотич. природой островов Полинезии (где он некоторое время жил) и бытом туземцев. Публикация повестей ненадолго сделала М. заметной фигурой в лит-ре США, привела к сближению с Н. Готорном и др. писателями-романтиками. Ощутимое уже в первых произведениях настороженное отношение автора к совр. цивилизации, сомнения в правильности мироустройства, протест против социальной несправедливости нашли отражение в острой сатире его филос.-аллегорич. романа «Марди» («Mardi», 1849). Роман успеха не имел; не завоевали популярности и передававшие личный опыт службы на торговых и воен. судах повести «Редберн» («Redburn», 1849) и «Белый бушлат» («White jacket», 1850, рус. пер. 1973), несмотря на попытку М. усилить достоверность и занимательность мор. сюжетов.
Наиболее значит. произведение М. – роман «Моби Дик, или Белый кит» («Moby Dick, or The White whale», 1851, сокр. рус. пер. под назв. «Китовая ловля», 1853; полный – 1961), масштабное эпич. полотно, проникнутое романтич. пафосом борьбы со вселенским Злом, представленным в образе Белого кита. В романе достоверные детали китобойного промысла, биологич. сведения о жизни китов соседствуют с филос. размышлениями о предназначении человека, поэтич. описаниями мощи и буйства мор. стихии, лирич. отступлениями и притчами. Гл. герой романа – капитан китобойного судна Ахав, поставивший целью жизни погоню за Моби Диком, – один из самых ярких романтич. образов в лит-ре США. Усложнённость композиции, акцентирование филос.-аллегорич. начала затрудняли восприятие романа, который не получил признания в широких читательских кругах.
В 1850-е гг. М. создал также роман «Пьер, или Двусмысленности» («Pierre: or the Ambiguities», 1852) о противостоянии творч. личности и общества, историч. повесть «Израиль Поттер: пятьдесят лет его изгнания» («Israel Potter: his fifty years of exile», 1855, рус. пер. 1966) о событиях Войны за независимость (1775–83), сб. «Рассказы на веранде» («The Piazza tales», 1856), сатирич. роман «Шарлатан» («Confidence-man», 1857). Равнодушие читательской аудитории стало причиной отказа М. от дальнейшей работы над крупными прозаич. произведениями. Признание М. одним из крупнейших представителей амер. романтизма пришло лишь в 1920-е гг.
Среди др. произведений: роман в стихах «Кларель» («Clarel», 1876), повесть «Билли Бад, фор-марсовый матрос» («Billy Budd: foretopman», 1891, опубл. посм. в 1924), стихотворения, поэмы, очерки, лит.-критич. статьи.
Сочинения:
The works. L., 1922–1924. Vol. 1–16;
Энкантадас, или Очарованные острова. Дневник путешествия в Европу и Левант. М., 1979;
Собр. соч. Л., 1987–1988. Т. 1–3;
Journals. Evanston; Chi., 1989;
Correspondence. Evanston; Chi., 1993.
Автор статьи: О. Е. Осовский.