МЕЛЬЕС Жорж
Режиссёр, один из основоположников французского кинематографа.
Из семьи обувного фабриканта. С сер. 1880-х гг. обучался механике и иск-ву престидижитации (демонстрации фокусов) в Лондоне. В 1888 приобрёл парижский театр «Робер Уден», где давал «магические» представления. Одновременно под псевд. G ́eo Smile рисовал карикатуры для сатирич. ж. «La Griffe». В 1891 основал в Париже Академию престидижитации. После посещения в дек. 1895 одного из первых киносеансов попытался купить у А. Люмьера (отца Л. Люмьера) патент киноаппарата; получив отказ, приобрёл в Англии проектор «биоскоп» и переделал его, дав новое назв. – «кинетограф». В 1896 снял фильм «Игра в карты», воспроизведя известный люмьеровский ролик «Игра в экарте». На этапе выработки собств. стиля М. копировал продукцию бр. Люмьер. Однако, в отличие от них, он не фиксировал реальность, а пытался выстроить на экране особый фантастич. мир, используя специфич. монтажные средства для «создания чудес». Его первый самостоят. опыт «Исчезновение дамы в театре "Робер Уден"» был снят на натуре перед нарисованным задником. В последующих фильмах («Факир – индийская тайна», «Отравленная гостиница», «Усадьба Дьявола» – все 1896) М. исследовал возможности замедленной и ускоренной съёмки, применения затемнения, наплывов и др. Усложнённое действие потребовало спец. помещения, и весной 1897 М. построил на своей вилле в парижском предместье Монтрёй первую в Европе киностудию («Star Film») – стеклянный павильон в пропорциях театра «Робер Уден», оборудованный люками, подъёмниками, тележками для движения съёмочной камеры, чёрным бархатным фоном. В фильмах «Золушка» (1899), «Жанна д’Арк» (1900), «Синяя борода» (1901), подготовивших этапную картину «Путешествие на Луну» (1902), М. завершил разработку разнообразных монтажных трюков. В дальнейшем, увлёкшись устройством пространства, где разворачивается действие, занимался лишь усовершенствованием декораций. Осн. принцип М. – создание иллюзорного «пространства представления», где кажущееся действительным вдруг оказывается бутафорским, и наоборот: зритель должен постоянно ощущать зыбкость реальности и принимать реальность фантастического.
С 1902 фильмы М. вошли в моду и демонстрировались в самых крупных залах Парижа: «Шатле», «Фоли-Бержер» и др. М. с успехом работал также в США, где создал филиал своей франц. фирмы. Опасаясь конкуренции со стороны фирмы «Pathé», а с кон. 1900-х гг. ощущая спад зрительского интереса к феериям и театральной бутафории на экране, он пытался жанрово разнообразить свою продукцию: обращался к реалистич. сюжетам, а также снимал комедии-буфф, драмы, историч. картины и т. д.: фильмы «Тоннель под Ла Маншем, или Англо-французский кошмар», «Смерть Юлия Цезаря» (оба 1907), «Скупой», «Пути цивилизации на протяжении веков» (оба 1908) и др. (только в 1908 снял ок. 50 фильмов). Однако режиссёр решал их в традиционной для себя манере, что не дало желаемых результатов. Выполняя заказ фирмы «Pathé» на ряд крупных постановочных лент, М. выпустил фильмы «Галлюцинации барона Мюнхгаузена» (1911), «Завоевание полюса», «Золушка, или Волшебный башмачок» (оба 1912), «Рыцарь снегов», «Путешествие семейства Бурришон» (оба 1913), большинство из которых потерпело провал. В 1912, после банкротства амер. филиала своей студии, М. был вынужден прекратить производство фильмов. С нач. 1-й мировой войны закрылся его театр «Робер Уден». В 1915 М. создал в Монтрёй театр «Варьете артистик», которым руководил до 1923. Окончательно разорившись, сжёг часть своих фильмов, торговал игрушками на парижском вокзале Монпарнас. Награждён орденом Почётного легиона (1931).
Автор статьи: В. В. Виноградов.