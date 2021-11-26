МЕЛЬЕС Жорж

Ре­жис­сёр, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков французского ки­не­ма­то­гра­фа.

Из се­мьи обув­но­го фаб­ри­кан­та. С сер. 1880-х гг. обу­чал­ся ме­ха­ни­ке и иск-ву пре­сти­ди­жи­та­ции (де­мон­ст­ра­ции фо­ку­сов) в Лон­до­не. В 1888 при­об­рёл па­риж­ский те­атр «Ро­бер Уден», где да­вал «ма­ги­че­ские» пред­став­ле­ния. Од­но­вре­мен­но под псевд. G ́eo Smile ри­со­вал ка­ри­ка­ту­ры для са­ти­рич. ж. «La Griffe». В 1891 ос­но­вал в Па­ри­же Ака­де­мию пре­сти­ди­жи­та­ции. По­сле по­се­ще­ния в дек. 1895 од­но­го из пер­вых ки­но­се­ан­сов по­пы­тал­ся ку­пить у А. Люмь­е­ра (от­ца Л. Люмьера ) па­тент ки­но­ап­па­ра­та; по­лу­чив от­каз, при­об­рёл в Анг­лии про­ек­тор «био­скоп» и пе­ре­де­лал его, дав но­вое на­зв. – «ки­не­то­граф». В 1896 снял фильм «Иг­ра в кар­ты», вос­про­из­ве­дя из­вест­ный люмь­е­ров­ский ро­лик «Иг­ра в экар­те». На эта­пе вы­ра­бот­ки собств. сти­ля М. ко­пи­ро­вал про­дук­цию бр. Люмь­ер. Од­на­ко, в от­ли­чие от них, он не фик­си­ро­вал ре­аль­ность, а пы­тал­ся вы­стро­ить на эк­ра­не осо­бый фан­та­стич. мир, ис­поль­зуя спе­ци­фич. мон­таж­ные сред­ст­ва для «соз­да­ния чу­дес». Его пер­вый са­мо­сто­ят. опыт «Ис­чез­но­ве­ние да­мы в те­ат­ре "Роб­ер Уден"» был снят на на­ту­ре пе­ред на­ри­со­ван­ным зад­ни­ком. В по­сле­дую­щих филь­мах («Фа­кир – ин­дий­ская тай­на», «От­рав­лен­ная гос­ти­ни­ца», «Усадь­ба Дья­во­ла» – все 1896) М. ис­сле­до­вал воз­мож­но­сти за­мед­лен­ной и ус­ко­рен­ной съём­ки, при­ме­не­ния за­тем­не­ния, на­плы­вов и др. Ус­лож­нён­ное дей­ст­вие по­тре­бо­ва­ло спец. по­ме­ще­ния, и вес­ной 1897 М. по­стро­ил на сво­ей вил­ле в па­риж­ском пред­ме­стье Мон­трёй пер­вую в Ев­ро­пе ки­но­сту­дию («Star Film») – стек­лян­ный па­виль­он в про­пор­ци­ях те­ат­ра «Ро­бер Уден», обо­ру­до­ван­ный лю­ка­ми, подъ­ём­ни­ка­ми, те­леж­ка­ми для дви­же­ния съё­моч­ной ка­ме­ры, чёр­ным бар­хат­ным фо­ном. В филь­мах «Зо­луш­ка» (1899), «Жан­на д’Арк» (1900), «Си­няя бо­ро­да» (1901), под­го­то­вив­ших этап­ную кар­ти­ну «Пу­теше­ст­вие на Лу­ну» (1902), М. за­вер­шил разра­бот­ку раз­но­об­раз­ных мон­таж­ных трю­ков. В даль­ней­шем, ув­лёк­шись уст­рой­ст­вом про­стран­ст­ва, где раз­во­рачи­ва­ет­ся дей­ст­вие, за­ни­мал­ся лишь усо­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем де­ко­ра­ций. Осн. прин­цип М. – соз­да­ние ил­лю­зор­но­го «про­стран­ст­ва пред­став­ле­ния», где ка­жу­щее­ся дей­ст­ви­тель­ным вдруг ока­зы­ва­ет­ся бу­та­фор­ским, и на­обо­рот: зри­тель дол­жен по­сто­ян­но ощу­щать зыб­кость ре­аль­но­сти и при­ни­мать ре­аль­ность фан­та­сти­че­ско­го.

С 1902 филь­мы М. во­шли в мо­ду и де­мон­ст­ри­ро­ва­лись в са­мых круп­ных за­лах Па­ри­жа: «Шат­ле», «Фо­ли-Бер­жер» и др. М. с ус­пе­хом ра­бо­тал так­же в США, где соз­дал фи­ли­ал сво­ей франц. фир­мы. Опа­са­ясь кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны фир­мы «Pathé», а с кон. 1900-х гг. ощу­щая спад зри­тель­ско­го ин­те­ре­са к фее­ри­ям и те­ат­раль­ной бу­та­фо­рии на эк­ра­не, он пы­тал­ся жан­ро­во раз­но­об­ра­зить свою про­дук­цию: об­ра­щал­ся к реа­ли­стич. сю­же­там, а так­же сни­мал ко­ме­дии-буфф, дра­мы, ис­то­рич. кар­ти­ны и т. д.: филь­мы «Тон­нель под Ла Ман­шем, или Анг­ло-фран­цуз­ский кош­мар», «Смерть Юлия Це­за­ря» (оба 1907), «Ску­пой», «Пу­ти ци­ви­ли­за­ции на про­тя­же­нии ве­ков» (оба 1908) и др. (толь­ко в 1908 снял ок. 50 филь­мов). Од­на­ко ре­жис­сёр ре­шал их в тра­ди­ци­он­ной для се­бя ма­не­ре, что не да­ло же­лае­мых ре­зуль­та­тов. Вы­пол­няя за­каз фир­мы «Pathé» на ряд круп­ных по­ста­но­воч­ных лент, М. вы­пус­тил филь­мы «Гал­лю­ци­на­ции ба­ро­на Мюнх­гау­зе­на» (1911), «За­вое­ва­ние по­лю­са», «Зо­луш­ка, или Вол­шеб­ный баш­ма­чок» (оба 1912), «Ры­царь сне­гов», «Пу­те­ше­ст­вие се­мей­ст­ва Бур­ри­шон» (оба 1913), боль­шин­ст­во из ко­то­рых по­тер­пе­ло про­вал. В 1912, по­сле бан­крот­ст­ва амер. фи­лиа­ла сво­ей сту­дии, М. был вы­ну­ж­ден пре­кра­тить про­из­вод­ст­во филь­мов. С нач. 1-й ми­ро­вой вой­ны за­крыл­ся его те­атр «Ро­бер Уден». В 1915 М. соз­дал в Мон­трёй те­атр «Варь­е­те ар­ти­стик», ко­то­рым ру­ко­во­дил до 1923. Окон­ча­тель­но ра­зо­рив­шись, сжёг часть сво­их филь­мов, тор­го­вал иг­руш­ка­ми на па­риж­ском во­кза­ле Мон­пар­нас. На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1931).

Автор статьи: В. В. Ви­но­гра­дов.