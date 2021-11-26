МАВРИТАНСКИЙ СТИЛЬ

МАВРИТАНСКИЙ СТИЛЬ - один из ис­то­ри­че­ских сти­лей XIX века, ос­но­ван­ный на ис­поль­зо­ва­нии мо­ти­вов ар­хи­тек­ту­ры и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства мав­ров - му­сульманского на­се­ле­ния Северо-Западной Аф­ри­ки и Ис­па­нии (в VIII-XV веках).

Не­редко эк­лек­тич­но со­еди­нял осо­бен­но­сти соб­ст­вен­но мав­ри­тан­ско­го искусства с эле­мен­та­ми ближ­не­во­сточ­но­го, турецкого, индийского, персидского искусства и ар­хи­тек­ту­ры.

Рас­про­стра­не­ние мавританского сстиля на­ча­лось в эпо­ху ро­ман­тиз­ма , ис­пы­ты­вав­ше­го осо­бый ин­те­рес к Вос­то­ку (смотри Ори­ен­та­лизм) .

Ран­ний при­мер мавританского стиля - Ко­ро­лев­ский па­виль­он в Брай­тоне (1815-1823 годы, архитектор Дж. Нэш).

Мавританский стиль ис­поль­зо­вал­ся как для ком­плекс­но­го ар­хитектурного ре­ше­ния зда­ния (Во­рон­цов­ский дво­рец в Алуп­ке, 1832-1846 годы, архитектор Э. Блор), так и для оформ­ле­ния ин­терь­е­ров (Ван­ная императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны в Зим­нем двор­це, 1838-1840 годы, архитектор А.П. Брюл­лов, не сохранилась; «Араб­ский зал» особ­ня­ка Лей­тон-ха­ус в Лон­до­не, 1877-1879 годы, архитектор Дж. Эйт­чи­сон).

Мавританский стиль бли­зок так называемому сти­лю не­ому­де­хар, рас­про­стра­нён­но­му в XIX веке на тер­ри­то­рии Ис­па­нии и её ко­ло­ний (его эле­мен­ты за­мет­ны в по­строй­ках А. Гау­ди - до­ме Ви­сенс в Бар­се­ло­не, 1883-1885 годы; епи­скоп­ском двор­це в Ас­тор­ге, 1887-1893 годы).

Час­то ис­поль­зо­вал­ся в про­ек­тах си­на­гог (например, в Дрез­де­не, 1838-1840 годы, архитектор Г. Зем­пер, не сохранилась; в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1883-1893 годы, ар­хи­тек­то­ры И.И. Ша­пош­ни­ков, Л.И. Бах­ман и другие), что, ве­ро­ят­но, бы­ло обу­слов­ле­но не­ев­ро­пей­ским ви­дом зда­ний мавританского стиля.

Мо­ти­вы мавританского стиля так­же про­яв­ля­лись в по­строй­ках ар де­ко (ин­терь­ер ки­но­те­ат­ра «Ас­то­рия» в Лон­до­не, 1929 год, архитектор Э.А. Сто­ун; ны­не цер­ковь).

Ино­гда тер­мин «Мавританский стиль» ис­поль­зу­ет­ся в том же зна­че­нии, что и мав­ри­тан­ское ис­кус­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)