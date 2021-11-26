МАТЕЙКО ЯН

МАТЕЙКО ЯН - польский жи­вопи­сец.

Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Кра­ко­ве (1852-1858 годы) у В. К. Стат­ле­ра и В. Лущ­ке­ви­ча, в Академии художеств в Мюн­хе­не (1859 год) у Г. Ан­шю­ца и в Ве­не (1860 год). Ра­бо­тал в основном в Кра­ко­ве. Не­од­но­крат­но по­се­щал Фран­цию, бы­вал в Ита­лии (в Ве­не­ции), Тур­ции и Ав­ст­рии. Ран­ние ис­то­рические по­лот­на про­ник­ну­ты национально-ро­ман­тическим па­фо­сом и от­ра­жа­ют пред­став­ле­ния ху­дож­ни­ка о при­чи­нах упад­ка Поль­ши, о тра­гической ви­не шлях­ты и её от­вет­ст­вен­но­сти за раз­вал го­су­дар­ст­ва: «Стань­чик» (1862 год), «Про­по­ведь Скар­ги» (1864 год), «Рей­тан - па­де­ние Поль­ши» (1866 год; все - Национальный му­зей, Вар­ша­ва). Цвет ис­поль­зу­ет­ся Матейко как сред­ст­во дра­ма­тической ха­рак­те­ри­сти­ки главного дей­ст­вую­ще­го ли­ца (например, пы­лаю­щий крас­ный кос­тюм ко­ро­лев­ско­го шу­та Стань­чи­ка, об­ли­ку ко­то­ро­го Матейко при­дал собственные чер­ты).

С конца 1860-х годов Матейко об­ра­тил­ся к ге­ро­ическим со­бы­ти­ям ис­то­рии Поль­ши. Со­от­вет­ст­вен­но из­ме­ня­ет­ся его ху­до­же­ст­вен­но-об­раз­ная кон­цеп­ция: уве­ли­чи­ва­ют­ся раз­ме­ры кар­тин, ко­ли­че­ст­во дей­ст­вую­щих лиц, ком­по­зи­ция ста­но­вит­ся па­но­рам­ной, дей­ст­вие час­то рас­па­да­ет­ся на ряд эпи­зо­дов. В кар­ти­нах «Люб­лин­ская уния» (1869 год), «Сте­фан Ба­то­рий под Пско­вом» (1871 год), «Бит­ва под Грюн­валь­дом» (1878 год; все - Национальный му­зей, Вар­ша­ва), «При­ся­га Прус­сии на вер­ность Поль­ше» (1882 год), «Кос­тюш­ко под Рац­ла­ви­ца­ми» (1888 год; обе - Национальный му­зей, Кра­ков), «Ян Со­бес­ский под Ве­ной» (1883 год, Ва­ти­кан­ские му­зеи), позд­нем цик­ле из 12 кар­тин «Ис­то­рия ци­ви­ли­за­ции в Поль­ше» (1888-1889 годы, Национальный му­зей, Вар­ша­ва) преж­няя дра­ма­тическая ин­то­на­ция сме­ня­ет­ся поч­ти ба­роч­ной па­те­ти­кой, с ко­то­рой со­сед­ст­ву­ет стрем­ле­ние к тща­тель­ной и точ­ной пе­ре­да­че де­та­лей ста­рин­но­го уб­ран­ст­ва и кос­тю­мов.

Зна­чительное ме­сто в творческом на­сле­дии Матейко за­ни­ма­ют порт­ре­ты - пре­имущественно дея­те­лей польской куль­ту­ры: Ю. Дит­ля (1864 год, Ягел­лон­ский университет, Кра­ков), П. Мо­шинь­ско­го (1874 год, Национальный му­зей, Кра­ков), Г. Кра­ев­ско­го (1892 год, Национальный му­зей, Вар­ша­ва). Пол­ны обая­ния порт­ре­ты же­ны ху­дож­ни­ка и его де­тей, на­пи­сан­ные в изы­скан­ной, бо­га­той от­тен­ка­ми гам­ме («Чет­ве­ро де­тей ху­дож­ни­ка», 1879 год, КГ, Львов). В ав­то­порт­ре­тах он стре­мит­ся дать ана­лиз собственной лич­но­сти (1892 год, Национальный му­зей, Вар­ша­ва, и др.). Соз­да­вал так­же пей­зажи, от­ме­чен­ные не­по­сред­ст­вен­но­стью на­блю­де­ний и све­же­стью цве­то­вой гам­мы («Вид Бе­бе­ка под Кон­стан­ти­но­по­лем», 1872 год, КГ, Львов), ри­сун­ки и ак­ва­ре­ли. В 1873-1893 годах ди­рек­тор и пре­по­да­ва­тель Шко­лы изящ­ных ис­кусств в Кра­ко­ве; сре­ди уче­ни­ков - С. Вы­спянь­ский, Ю. Ме­хоф­фер. В 1896 году в его до­ме в Кра­ко­ве соз­дан му­зей Матейко.

Сочинения:

Listy do żony Teodory / Ed. M. Szu­kie­wicz. Kraków, 1927.