МАССНЕ ЖЮЛЬ

МАССНЕ ЖЮЛЬ - французский композитор; член Института Франции , Президент Академии искусств.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей жан­ра ли­ри­че­ской опе­ры . В 1852-1863 годах учил­ся (с пе­ре­ры­вом) в Па­риж­ской консерватории (по ком­по­зи­ции у А. То­ма). В 1863 году по­лу­чил Рим­скую премию (за кан­та­ту «Да­вид Риц­цио»), в 1864-1865 годах жил в Ри­ме. По­сле по­ез­док по Ита­лии, Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии в начале 1866 года вер­нул­ся в Па­риж. В 1878-1896 годах профессор Па­риж­ской консерватории.

Сре­ди уче­ни­ков: А. Брю­но, П. Ви­даль, Ш. Кёк­лен, Г. Пьер­не, Ж. Тьер­со, Г. Шар­пан­тье, Ф. Шмитт, Э. Шос­сон, Дж. Эне­ску.

В музыкальном те­ат­ре де­бю­ти­ро­вал ко­мической опе­рой «Двою­род­ная ба­буш­ка» (1867 год), как опер­ный ком­по­зи­тор в пол­ной ме­ре за­явил о се­бе, соз­дав опе­ру «Дон Се­зар де Ба­зан» (по ко­ме­дии Ж. А. Дю­ма­нуа­ра и А.д’Эннери, 1872 год; обе – «Опе­ра-Ко­мик», Па­риж). Боль­шой ус­пех име­ла ли­рическая опе­ра с эк­зо­тическим сю­же­том «Ко­роль Ла­хор­ский» (1877 год, Па­риж­ская опе­ра). В опе­ре-ора­то­рии «Ма­рия Ма­гда­ли­на» (1873), мис­те­рии «Ева» (1875), ора­то­рии «Бо­го­ро­ди­ца» (1880), опе­ре «Иро­диа­да» (по Г. Фло­бе­ру, 1881, те­атр «Ла Мон­не», Брюс­сель) про­яви­лась ха­рак­тер­ная для Массне ли­ри­за­ция ду­хов­ных сю­же­тов. Ори­ги­наль­ное ли­рическое да­ро­ва­ние ком­по­зи­то­ра с наи­боль­шей пол­но­той рас­кры­лось в опе­рах «Ма­нон» (по ро­ма­ну А. Ф. Пре­во «Ис­то­рия ка­ва­ле­ра де Грие и Ма­нон Лес­ко», 1884 год, «Опе­ра-Ко­мик») и «Вер­тер» (по ро­ма­ну И. В. Гё­те «Стра­да­ния мо­ло­до­го Вер­те­ра», 1892 год, Вен­ская при­двор­ная опе­ра), ко­то­рые проч­но за­кре­пи­лись в ми­ро­вом опер­ном ре­пер­туа­ре. Зна­чительный ус­пех име­ли опе­ры: «Та­ис» (по ро­ма­ну А. Фран­са, 1894 год, Па­риж­ская опе­ра), от­ли­чаю­щая­ся осо­бым ме­ло­дич. бо­гат­ст­вом; «Сап­фо» (по пье­се А. До­де, 1897 год, «Опе­ра-Ко­мик»), в ко­то­рой пред­при­ня­та по­пыт­ка пре­тво­рить сред­ст­ва­ми опер­ной дра­ма­тур­гии об­ра­зы современного бы­то­во­го ро­ма­на; «Жонг­лёр Бо­го­ма­те­ри» («Le Jongleur de Notre-Dame», 1902 год, Мон­те-Кар­ло), где не­обыч­но от­сут­ст­вие жен­ских ро­лей; «Дон Ки­хот» (по од­но­им. ро­ма­ну М. де Сер­ван­те­са и ко­медии «Ка­ва­лер с длин­ной фи­гу­рой» Ж. ле Лор­ре­на, 1910 год, Мон­те-Кар­ло; в за­глав­ной ро­ли - Ф. И. Ша­ля­пин). В опе­ре «Эск­лар­мон­да» (по ры­цар­ско­му ро­ма­ну 13 века, 1889 год, «Опе­ра-Ко­мик») за­мет­но влия­ние «Три­ста­на и Изоль­ды» Р. Ваг­не­ра , в опе­ре «На­вар­рка» (1894 год, «Ко­вент-Гар­ден», Лон­дон) – влия­ние ве­риз­ма. В ря­де опер­ных про­из­ве­де­ний М. стре­мил­ся к им­по­зант­но­сти, гран­ди­оз­но­сти, пыш­но­сти, вы­ра­же­нию бур­ных стра­стей.

Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ры «Па­нург», «Кле­о­пат­ра», «Ама­дис» (по­став­ле­ны по­сле смер­ти Массне); опе­рет­ты; ба­ле­ты; биб­лей­ские ора­то­рии («Обе­то­ван­ная зем­ля», 1900 год, и другие); кан­та­ты («Нар­цисс», 1878 год, и другие); му­зы­ка к по­эме «Эри­нии» Ш. Ле­кон­та де Ли­ля (1873 год; ми­ро­вой из­вест­но­стью поль­зу­ет­ся «Эле­гия»). Массне – ав­тор около 200 ро­ман­сов и пе­сен для го­ло­са с фортепиано, в том числе «Ес­ли бы Вы хо­те­ли мне ска­зать» («Si vous vouliez bien me dire», по­свя­ще­на Ф. И. Ша­ля­пи­ну), во­каль­ных цик­лов «Ап­рель­ская по­эма» (1866 год), «По­эма вос­по­ми­на­ний» (1868 год), «Ок­тябрь­ская по­эма» (1871 год), «Пас­то­раль­ная по­эма» (1872 год), «Лю­бов­ная по­эма» (1880 год), «Зим­няя по­эма» (1882 год) и другие. За­вер­шил и ин­ст­ру­мен­то­вал опе­ру «Кас­сия» Л. Де­ли­ба (1893 год).

Гиб­кий ме­ло­дический стиль Массне, по­сле­до­ва­те­ля Ш. Гу­но и А. То­ма, со­че­та­ет дек­ла­ма­ци­он­ность с на­пев­но­стью. При этом Массне ввёл в ли­ри­че­скую опе­ру чер­ты им­прес­сио­низ­ма (ак­кор­до­вые «бли­ки»). Его му­зы­ку, при­ме­ча­тель­ную оби­ли­ем от­тен­ков, зыб­ких ню­ан­сов и пе­ре­хо­дов, вы­со­ко це­нил К. Де­бюс­си .

Массне ока­зал зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие французской му­зы­ки (как пи­сал Ф. Пу­ленк, «ка­ж­дый фран­цуз­ский му­зы­кант име­ет не­мно­го Масс­не в сво­ем серд­це, так же как ка­ж­дый италь­я­нец – час­ти­цу Вер­ди и Пуч­чи­ни»).

Сочинения:

Mes souvenirs (1848–1912). P., 1912. P., 1992.