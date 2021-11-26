МАССНЕ ЖЮЛЬ
МАССНЕ ЖЮЛЬ - французский композитор; член Института Франции, Президент Академии искусств.
Один из крупнейших представителей жанра лирической оперы. В 1852-1863 годах учился (с перерывом) в Парижской консерватории (по композиции у А. Тома). В 1863 году получил Римскую премию (за кантату «Давид Риццио»), в 1864-1865 годах жил в Риме. После поездок по Италии, Германии и Австро-Венгрии в начале 1866 года вернулся в Париж. В 1878-1896 годах профессор Парижской консерватории.
Среди учеников: А. Брюно, П. Видаль, Ш. Кёклен, Г. Пьерне, Ж. Тьерсо, Г. Шарпантье, Ф. Шмитт, Э. Шоссон, Дж. Энеску.
В музыкальном театре дебютировал комической оперой «Двоюродная бабушка» (1867 год), как оперный композитор в полной мере заявил о себе, создав оперу «Дон Сезар де Базан» (по комедии Ж. А. Дюмануара и А.д’Эннери, 1872 год; обе – «Опера-Комик», Париж). Большой успех имела лирическая опера с экзотическим сюжетом «Король Лахорский» (1877 год, Парижская опера). В опере-оратории «Мария Магдалина» (1873), мистерии «Ева» (1875), оратории «Богородица» (1880), опере «Иродиада» (по Г. Флоберу, 1881, театр «Ла Монне», Брюссель) проявилась характерная для Массне лиризация духовных сюжетов. Оригинальное лирическое дарование композитора с наибольшей полнотой раскрылось в операх «Манон» (по роману А. Ф. Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско», 1884 год, «Опера-Комик») и «Вертер» (по роману И. В. Гёте «Страдания молодого Вертера», 1892 год, Венская придворная опера), которые прочно закрепились в мировом оперном репертуаре. Значительный успех имели оперы: «Таис» (по роману А. Франса, 1894 год, Парижская опера), отличающаяся особым мелодич. богатством; «Сапфо» (по пьесе А. Доде, 1897 год, «Опера-Комик»), в которой предпринята попытка претворить средствами оперной драматургии образы современного бытового романа; «Жонглёр Богоматери» («Le Jongleur de Notre-Dame», 1902 год, Монте-Карло), где необычно отсутствие женских ролей; «Дон Кихот» (по одноим. роману М. де Сервантеса и комедии «Кавалер с длинной фигурой» Ж. ле Лоррена, 1910 год, Монте-Карло; в заглавной роли - Ф. И. Шаляпин). В опере «Эсклармонда» (по рыцарскому роману 13 века, 1889 год, «Опера-Комик») заметно влияние «Тристана и Изольды» Р. Вагнера, в опере «Наваррка» (1894 год, «Ковент-Гарден», Лондон) – влияние веризма. В ряде оперных произведений М. стремился к импозантности, грандиозности, пышности, выражению бурных страстей.
Среди других сочинений: оперы «Панург», «Клеопатра», «Амадис» (поставлены после смерти Массне); оперетты; балеты; библейские оратории («Обетованная земля», 1900 год, и другие); кантаты («Нарцисс», 1878 год, и другие); музыка к поэме «Эринии» Ш. Леконта де Лиля (1873 год; мировой известностью пользуется «Элегия»). Массне – автор около 200 романсов и песен для голоса с фортепиано, в том числе «Если бы Вы хотели мне сказать» («Si vous vouliez bien me dire», посвящена Ф. И. Шаляпину), вокальных циклов «Апрельская поэма» (1866 год), «Поэма воспоминаний» (1868 год), «Октябрьская поэма» (1871 год), «Пасторальная поэма» (1872 год), «Любовная поэма» (1880 год), «Зимняя поэма» (1882 год) и другие. Завершил и инструментовал оперу «Кассия» Л. Делиба (1893 год).
Гибкий мелодический стиль Массне, последователя Ш. Гуно и А. Тома, сочетает декламационность с напевностью. При этом Массне ввёл в лирическую оперу черты импрессионизма (аккордовые «блики»). Его музыку, примечательную обилием оттенков, зыбких нюансов и переходов, высоко ценил К. Дебюсси.
Массне оказал значит. влияние на развитие французской музыки (как писал Ф. Пуленк, «каждый французский музыкант имеет немного Массне в своем сердце, так же как каждый итальянец – частицу Верди и Пуччини»).
Сочинения:
Mes souvenirs (1848–1912). P., 1912. P., 1992.