МАРРИЕТ ФРЕДЕРИК

МАРРИЕТ ФРЕДЕРИК - английский писатель, морской офицер.

Ро­дил­ся в обес­пе­чен­ной се­мье управ­ляю­ще­го тор­го­вым бан­ком, чле­на Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та. Учил­ся в ча­ст­ных английских шко­лах. По­лу­чил от от­ца раз­ре­ше­ние бро­сить шко­лу и по­сту­пить в Ко­ро­лев­ский во­енно-морской флот (с 1806 года). В 1819 году из­бран в чле­ны Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества за раз­ра­бот­ку сис­те­мы су­до­вых сиг­на­лов, ши­ро­ко при­ме­няв­шей­ся в тор­го­вом фло­те Анг­лии и др. стран. В 1820 году на­зна­чен ка­пи­та­ном сто­ро­же­во­го ко­раб­ля, сто­яв­ше­го у острова Святой Еле­ны; до­ста­вил в Анг­лию ко­пии официальных до­ку­мен­тов о смер­ти На­по­ле­о­на I. В 1823-1825 годах уча­ст­во­вал в во­енных опе­ра­ци­ях про­тив Бир­мы. В декабре 1826 года по­лу­чил зва­ние ка­пи­та­на 1 ран­га. В но­ябре 1830 года вы­шел в от­став­ку. В 1836-1837 годах жил в Бель­гии. В 1837-1839 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Ка­на­де и США [впе­чат­ле­ния от­ра­зи­лись в кни­ге пу­те­вых очер­ков «Аме­ри­кан­ский днев­ник» («A diary in America», 1839 год)].

Марриет - ос­но­во­по­лож­ник английского морского при­клю­ченческого ро­ма­на. Его твор­че­ст­во со­еди­ня­ет тра­ди­ции по­ве­ст­во­ва­ний о пу­те­ше­ст­ви­ях, про­све­ти­тель­ско­го ро­ма­на Г. Фил­дин­га и Т. Смол­лет­та и ро­ман­тической про­зы Дж. Ф. Ку­пе­ра и В. Скот­та. Де­бю­ти­ро­вал ав­то­био­гра­фическим ро­маном «Мор­ской офи­цер, или Сце­ны и при­клю­че­ния из жиз­ни Фрэн­ка Мил­д­мея» («The naval officer; or, Scenes and adventures in the life of Frank Mildmay», 1829 год), имев­шим боль­шой ус­пех. Ши­рокую из­вест­ность Марриету при­нес­ли ро­ма­ны «Ко­ро­лев­ская соб­ст­вен­ность» («The king’s own», 1830 год), «Нью­тон Фор­стер, или Служ­ба на ку­пе­че­ском ко­раб­ле» («New­ton Forster; or, The merchant service», 1832 год), «Пи­тер Симпл» («Peter Simple», 1834 год), «Мич­ман Изи» («Mr. midshipman Easy», 1836 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1916, 1935 и 1938 годах) и др., в ко­то­рых Марриет опи­сы­ва­ет морские сра­же­ния, вос­соз­да­ёт дос­то­вер­ные кар­ти­ны жиз­ни английских мо­ря­ков эпо­хи на­по­ле­о­нов­ских войн , осу­ж­да­ет при­ну­дительную сис­те­му рек­рут­ско­го на­бо­ра в британский флот и ра­бо­тор­гов­лю.

В ро­ма­не «Мно­го­ска­зоч­ный па­ша» («The pacha of many tales», 1835 год), пред­став­ляю­щем со­бой хит­ро­спле­те­ние различных сю­жет­ных ли­ний, вы­ра­зи­лось ув­ле­че­ние Марриета «вос­точ­ной» те­ма­ти­кой. Ро­ма­ны «Якоб Вер­ный» («Jacob Faithful», 1834 год) и «Снар­лей­гоу, или Со­ба­ка-дья­вол» («Snarleyow, or The dog fiend», 1837 год), изо­бра­жаю­щие при­клю­че­ния про­стых мат­ро­сов с барж, за­кре­пи­ли за Марриетом сла­ву юмо­ри­ста-бы­то­пи­са­те­ля. Го­ти­че­ский ро­ман «Ко­рабль-при­зрак» («The phantom ship», 1839 год) - мрач­ная ва­риа­ция на те­му ле­ген­ды о «Ле­ту­чем Гол­ланд­це», от­ра­зил ре­лигиозно-мис­тические воз­зре­ния Марриета. Ав­тор по­пу­ляр­ных ро­ма­нов для де­тей: «Де­ти Но­во­го ле­са» («The children of the New forest», 1847 год; экранизирован в 1955, 1977 и 1998 годах) и др. Ока­зал влия­ние на твор­че­ст­во Дж. Кон­ра­да и Э. Хе­мин­гу­эя. В Рос­сии кни­ги Марриета пе­ре­во­ди­лись с 1868 года.

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 24 т. М., 1912;

Собр. соч.: В 7 т. М., 1998.