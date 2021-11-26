МАНЕС
МАНЕС - семья чешских живописцев и графиков.
Антонин (3 ноября 1784 года, Прага - 23 июля 1843 года, там же), учился в пражской АХ (с 1803 года) у К. Постля (преподавал там же с 1836 года).
Создатель чешской школы пейзажной живописи XIX века. Его творчество эволюционировало от классицизма к романтизму поздних работ [«Вид на Бубенеч» (около 1825 года), «Пейзаж с руинами» (1827 год, по мотивам поэзии Т. Грея), «Пейзаж в бурю» (1834 год), все - Национальная галерея, Прага]. В своих картинах, рисунках и акварелях одним из первых обратился к богемскому сельскому пейзажу и изображениям чешских замков и крепостей («Замок Кокоржин», 1839 год, там же, и другое). Его дети - Йозеф, Квидо и Амалия.
Вацлав (1793 год, Прага - 23 марта 1858 года, там же), брат Антонина. Учился у И. Беглера, в 1829-1832 годы работал в Риме. Преподавал в пражской АХ (1835-1841 годы). Писал исторические картины, пейзажи и портреты.
Йозеф (12 мая 1820 года, Прага - 9 декабря 1871 года, там же), живописец и график. Обучаться рисованию начал у отца, затем учился в пражской АХ (1835-1843 годы) у Ф. Ткадлика, В. Манеса и К. Рубена; в 1844-1846 годы - в Мюнхене. Член пражских объединений «Объединение художников» (с 1848 года) и «Умелецка беседа» (с 1863 года). Посетил Польшу, Россию (1867 год), Италию (1870 год).
Творчество Манеса связано с идеями национального возрождения 1-й половины XIX века. В начале творчества испытал влияние назарейцев, однако наряду с историческими композициями в духе академического романтизма («Смерть Луки Лейденского», 1843 год; «Встреча Петрарки с Лаурой в Авиньоне», 1844-1846 годы) он часто писал пейзажи родного края («Закат в горах», «Лунная ночь в горах», начало 1840-х годов). Выбирая величавые и поэтические мотивы, передавал их просто и достоверно («Лабский пейзаж», 1863 год; «Ржипский край», 1865-1866 годы). Создал портреты деятелей чешской культуры и политики, писал жанровые сцены («На прогулке», 1851 год; «Швея», 1858-1859 годы; все названные работы - Национальная галерея, Прага). Колорит картин, построенный на сочетании светлых радостных тонов, мягок и наряден.
Из постоянных путешествий по стране привозил множество зарисовок (изображения крестьян, бытовые сценки деревенской жизни, пейзажные мотивы, детали народного костюма и тому подобное).
Знание повседневной сельской жизни сказалось в цикле иллюстраций к народным песням (1856-1862 годы), в рисунках к Краледворской рукописи - легендарной истории чехов (1857-1859 годы), а также в его самом известном творении - украшении башенных часов Староместской ратуши в Праге (1865-1866 годы, оригинал - в Музее города, Прага), где на 12 больших медальонах, обозначающих месяцы, изображены искусно вписанные в круг сельские работы и праздники (художник развивает здесь традиции аналогичных средневековых циклов).
Творчество Й. Манеса оказало значительное воздействие на чешских художников следующих поколений (М. Алеш, А. Муха и других); его именем было названо Общество художников молодёжи Чехии (основано в 1887 году).
Квидо (17 июля 1828 года, Прага - 5 августа 1880 года, там же), учился в пражской АХ (1838-1851 годы) у Ф. Ткадлика и К. Рубена и в Дюссельдорфе у Б. Вотье (1870-1871 годы); испытал влияние дюссельдорфской школы («Героическая оборона пражских студентов против шведов», 1854 год; «Деревенский дворик», 1855 год; «Первый раз в школу», 1873 год, все - в Национальной галерее, Прага).
Амалия (21 января 1817 года, Прага - 3 июня 1883 года, там же), училась у отца; писала пейзажи и цветы.