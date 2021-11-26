В закладки
МАЛАГЕНЬЯ
МАЛАГЕНЬЯ, МАЛАГУЭКА - южноиспанский песенно-танцевальный жанр стиля фламенко.
Возник на рубеже XVIII-XIX веков как местная разновидность танца фанданго. Музыкальный размер или, темп умеренный или умеренно подвижный. Для малагеньи типичны лад «ми» (разновидность фригийского мажора), в мелодии - обильная орнаментика.
Пьесы в характере малагенья включали в свои сочинения И. Альбенис (фортепианный цикл «Иберия»), М. Равель («Испанская рапсодия» для оркестра).
373
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится