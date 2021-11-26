МАЛАГЕНЬЯ

МАЛАГЕНЬЯ, МАЛАГУЭКА - южноиспанский пе­сен­но-тан­це­валь­ный жанр сти­ля фла­мен­ко.

Воз­ник на ру­бе­же XVIII-XIX веков как ме­ст­ная раз­но­вид­ность тан­ца фан­дан­го. Музыкальный раз­мер или, темп уме­рен­ный или уме­рен­но под­виж­ный. Для малагеньи ти­пич­ны лад «ми» (раз­но­вид­ность фри­гий­ско­го ма­жо­ра), в ме­ло­дии - обиль­ная ор­на­мен­ти­ка.

Пье­сы в ха­рак­те­ре малагенья вклю­ча­ли в свои со­чи­не­ния И. Аль­бе­нис (фортепианный цикл «Ибе­рия»), М. Ра­вель («Ис­пан­ская рап­со­дия» для ор­ке­ст­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)