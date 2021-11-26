Август

Augustus (23.09.63 до н. э., близ Велитр — 19.08.14 н. э., Нола; с рождения Гай Октавий) — римский император (Imperator Caesar divi filius Augustus) с 27 до н. э., конституционно закрепивший переход от республики к принципату и принесший Риму мир после десятилетий гражданских войн. На четвертом году жизни А. потерял отца и воспитывался в доме своей бабки Юлии, сестры Цезаря, а затем в семье отчима Марция Филиппа. Цезарь, захватив единоличную власть и не имея прямых наследников, приблизил к себе А., и он уже в 48 до н. э. стал понтификом. В 44 до н. э., находясь в Аполлонии для подготовки парфянского похода Цезаря, А. получил известие об убийстве диктатора и о его завещании, в котором тот назначил его наследником и усыновил. Прибыв в Рим, он принял имя Гая Юлия Цезаря Октавиана. Столкнувшись с притязаниями на власть Марка Антония, А. примыкает к партии сената. В 43 до н. э. он, захватив Рим с помощью ветеранов Цезаря, добивается консульской власти. Опасаясь войск оптиматов Брута и Кассия, он заключает союз (триумвират) с Антонием и Лепидом. В октябре 42 до н. э. триумвиры Антоний и А. в битве при Филиппах разбивают войска Брута и Кассия. А. вернулся в Италию для распределения земель ветеранам, а Антоний остался на Востоке. Массовые конфискации земли в Италии для раздачи ветеранам и бесчинства последних вызвали восстание, которое возглавили брат и жена Антония. Весной 40 до н. э. оно было подавлено М. Випсанием Агриппой, ближайшим другом А. Марк Антоний и Секст Помпей заключили с ним новый союз, однако А., получив от Антония 120 кораблей, быстро расправился с Секстом Помпеем на Сицилии и отстранил от власти Лепида (36 до н. э.). Положение А. в Италии укреплялось, в то время как влияние Антония из-за военных неудач на Востоке и женитьбы на египетской царице Клеопатре VII падало. Решающая победа в борьбе за единоличную власть была одержана в 31 до н. э., когда флот Антония и Клеопатры был разбит в битве у мыса Акция. В 29 до н. э. А. справляет тройной триумф, в 28 до н. э. вместе с Агриппой проводит ценз и осуществляет чистку сената, сократив его до 600 сенаторов. Сам А. становится первым в списке сенаторов (princeps senatus). На заседаниях сената 13 и 16 января 27 до н. э. были приняты решения, определившие в основных чертах контуры политического режима принципата. Тогда же А. получает почетное имя Augustus («священный»). В 18 до н. э. проводит ряд реформ в области семейного права. А. принимает также власть и привилегии народного трибуна, а в 12 до н. э., после смерти Лепида, — должность верховного понтифика. Реформы А. были направлены на укрепление императорской власти и стабильности государства. Он создал преторианскую гвардию из 9 когорт, являвшуюся личной охраной императора. Создав имперскую казну (фиск), он ограничивает финансовые полномочия сената. Из императорских рабов и отпущенников, служивших в фиске, формируется зародыш профессиональной гражданской администрации. А. создает постоянную профессиональную армию со строгой дисциплиной, регулярным жалованьем, финансовыми и правовыми льготами для солдат и ветеранов. При А. осуществлялась активная политика завоеваний и умиротворения провинций: на востоке был завоеван Египет (30 до н. э.), на западе — северная часть Пиренейского п-ова (19 до н. э.), на севере — обширные земли в Иллирии и Подунавье, велись с переменным успехом боевые действия за Рейном, были возвращены захваченные ранее парфянами римские пленные и знамена (20 до н. э.). Установив более жесткий контроль за зависимыми от Рима царствами, А. подготовил последующее превращение их в римские провинции. Политика и реформы А. способствовали установлению двухвекового периода социально-политической стабильности, получившего название Августова или Римского мира. На 76 году жизни 19 августа 14 н. э. А. после непродолжительной болезни скончался в Ноле, недалеко от Неаполя. Его тело было погребено в Риме, а сенат назначил посмертно обожествленному А. особый культ.