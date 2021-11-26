МАКАРТ ХАНС

МАКАРТ ХАНС - австрийский жи­во­пи­сец.

За­ни­мал­ся в АХ в Ве­не (1858 год; с 1879 года профессор ис­то­рической жи­во­пи­си АХ) и в Мюн­хе­не (1860-1865 годы) у К.Т. фон Пи­лоти . По­се­тил Лон­дон, Па­риж (1862 год), Рим (1863 год).

Про­из­ве­де­ния 1860-х годов на­пи­са­ны в основном на литературные те­мы или сю­же­ты из итальянской ис­то­рии («По­сле­по­лу­ден­ная бе­се­да знат­но­го ве­не­ци­ан­ско­го об­ще­ст­ва», 1863-1864 годы, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; «Чу­ма во Фло­рен­ции», 1868 год, со­б­ра­ние Ше­фе­ра, Швайн­фурт; «Ве­не­ция, че­ст­вую­щая Ка­те­ри­ну Кор­на­ро», 1873 год, Австрийская га­ле­рея, Бель­ве­дер, Ве­на, и другие). Ис­пы­тан­ное Макартом влия­ние Пи­ло­ти и искусства ба­рок­ко , под­ра­жа­ние па­лит­ре ве­не­ци­анских мас­те­ров, силь­ная све­то­те­не­вая мо­де­ли­ров­ка, оби­лие кос­тю­ми­ро­ван­ных пер­со­на­жей, де­таль­ная раз­ра­бот­ка их ми­ми­ки и жес­тов, кон­крет­ность вос­про­из­ве­де­ния сре­ды в ду­хе ис­то­риз­ма середины XIX века при­да­ют его боль­шим по­лот­нам не­из­мен­ную пом­пез­ность и ве­ле­ре­чи­вость.

В 1869 году Макарт был при­гла­шён в Ве­ну императором Фран­цем Ио­си­фом I для ис­пол­не­ния мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ных ра­бот в но­вых об­щественных зда­ни­ях на Ринг­штра­се. В сти­ли­сти­ке са­лон­но­го ака­де­миз­ма ис­пол­не­ны фре­ски для АХ, «Бур­гтеа­те­ра», Ху­дожественно-ис­то­рического му­зея (1881-1883 годы), оформ­ле­ние по­ко­ев императрицы Ели­за­ве­ты на Вил­ле Гер­ме­са (около 1882 года) и другое.

В боль­ших по­лот­нах Макарта («Да­ры зем­ли» и «Да­ры мо­ря», 1870 год, Лувр, Па­риж; се­рия кар­тин «Пять чувств», 1872-1879 годы, Австрийская га­ле­рея, и другое) все­гда при­сут­ст­ву­ют те­ат­раль­ный па­фос, ис­кус­ст­вен­ность цве­то­вых раз­ра­бо­ток. В жен­ских порт­ре­тах [М. фон Плах (1870 год, Австрийская га­ле­рея), Д. Фур­нье-Га­бий­он (1880 год, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на) и другое] боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся вы­пи­сан­но­сти кос­тю­ма и ак­сес­суа­ров.

По­сле пу­те­ше­ст­вия в Ка­ир (вме­сте с Ф. фон Лен­ба­хом, 1875-1876 годы) на­пи­сал ряд кар­тин на сю­же­ты из эпо­хи ца­ри­цы Кле­о­пат­ры («Охо­та на Ни­ле», 1875-1876 годы, Австрийская га­ле­рея, и другое); пре­бы­ва­ние в Ан­твер­пе­не (1876 год) вдох­но­ви­ло его на соз­да­ние ис­то­рического по­лот­на «Всту­п­ле­ние Кар­ла V в Ан­твер­пен» (1878 год, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург ).