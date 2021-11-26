ЛУИС ПЬЕР

ЛУИС, Луи (Louis, Louÿs) ПЬЕР - французский пи­са­тель .

Сын ад­во­ка­та; в 9 лет по­те­рял мать, вос­пи­ты­вал­ся от­цом. Учил­ся в Эль­зас­ской шко­ле в Па­ри­же (окон­чил в 1888 году), где был дру­жен с А. Жи­дом . Со­труд­ни­чал с прес­сой, пуб­ли­куя фри­воль­ные рас­ска­зы. По­этический сборник «Ас­тар­та» («Astarté», 1891) от­ра­зил влия­ние сим­во­лиз­ма (пре­ж­де все­го, твор­че­ст­ва С. Мал­лар­ме ), а так­же шко­лы «Пар­нас». Наи­боль­шую из­вест­ность у пуб­ли­ки сни­скал по­этический сборник «Пес­ни Би­ли­тис» («Chansons de Bi­litis», 1895; русский перевод А. А. Кон­д­рать­е­ва , 1907), пред­став­лен­ный Луисом как пе­ревод на французский язык эро­тических сти­хо­тво­ре­ний вы­мыш­лен­ной древнегреческой по­этес­сы Би­ли­тис - яко­бы ге­те­ры из ок­ру­же­ния Сап­фо. Со­че­та­ние пря­ной чув­ст­вен­но­сти и ан­тич­но­го ко­ло­ри­та от­ли­ча­ет ро­ман Луиса «Аф­ро­ди­та: ан­тич­ные нра­вы» («Aphrodite: mœurs antiques», 1892). Ав­тор ро­ма­нов «Жен­щи­на и па­яц» («Femme et le pan­tin», 1898; эк­ра­ни­за­ция Луиса Бунь­ю­эля под названием «Этот смут­ный объ­ект же­ла­ния», 1977), «При­клю­че­ния ко­ро­ля Пав­со­лия» («Les aventures du roi Pausole», 1901) и др. Про­из­ве­де­ния Луиса с их амо­ра­лиз­мом, хо­лод­но-эс­тет­ски­ми опи­са­ния­ми из­вра­ще­ний ста­ли од­ним из за­мет­ных яв­ле­ний французского де­ка­дан­са .

Сочинения:

Су­мер­ки нимф. М., 2000; Дам­ский ост­ров // Че­ты­ре ша­га в бре­ду: Фран­цуз­ская мар­ги­наль­ная про­за пер­вой по­ло­ви­ны XX в. СПб., 2002;

Аф­ро­ди­та: [Про­заи­че­ские про­из­ве­де­ния]. М., 2004.