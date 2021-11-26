ЛУИС ПЬЕР
ЛУИС, Луи (Louis, Louÿs) ПЬЕР - французский писатель.
Сын адвоката; в 9 лет потерял мать, воспитывался отцом. Учился в Эльзасской школе в Париже (окончил в 1888 году), где был дружен с А. Жидом. Сотрудничал с прессой, публикуя фривольные рассказы. Поэтический сборник «Астарта» («Astarté», 1891) отразил влияние символизма (прежде всего, творчества С. Малларме), а также школы «Парнас». Наибольшую известность у публики снискал поэтический сборник «Песни Билитис» («Chansons de Bilitis», 1895; русский перевод А. А. Кондратьева, 1907), представленный Луисом как перевод на французский язык эротических стихотворений вымышленной древнегреческой поэтессы Билитис - якобы гетеры из окружения Сапфо. Сочетание пряной чувственности и античного колорита отличает роман Луиса «Афродита: античные нравы» («Aphrodite: mœurs antiques», 1892). Автор романов «Женщина и паяц» («Femme et le pantin», 1898; экранизация Луиса Буньюэля под названием «Этот смутный объект желания», 1977), «Приключения короля Павсолия» («Les aventures du roi Pausole», 1901) и др. Произведения Луиса с их аморализмом, холодно-эстетскими описаниями извращений стали одним из заметных явлений французского декаданса.
Сочинения:
Сумерки нимф. М., 2000; Дамский остров // Четыре шага в бреду: Французская маргинальная проза первой половины XX в. СПб., 2002;
Афродита: [Прозаические произведения]. М., 2004.