ЛОЗ АДОЛЬФ
ЛОЗ, ЛООС (Loos) АДОЛЬФ - австрийский архитектор, художественный критик, теоретик архитектуры.
Родился в семье скульптора и резчика по камню. Учился в ремесленном училище в Райхенберге (1885-1888), затем - в Брюнне (1888-1889), в Высшей технической школе в Дрездене (1889-1893, с перерывом на военную службу в 1890-1891). В 1893-1896 годы жил в США, где познакомился с творчеством повлиявших на него мастеров чикагской школы (Л. Салливена, Д. Адлера и др.). В 1896-1897 годы работал в мастерской венского архитектор К. Майредера. Статьи и эссе Лоза, посвящённые различным аспектам современной культуры, публиковались в венской прессе с 1897 года. В своих наиболее известных сочинениях «Потёмкинская деревня» («Die Potemkinsche Stadt», 1898) и «Орнамент и преступление» («Ornament und Verbrechen», 1908) Лоз критиковал декоративизм модерна и позднего эклектизма.
До 1910-х годов архитектурная практика Лоза ограничивалась оформлением интерьеров квартир венской буржуазии, магазинов и кафе (кафе «Музей», 1899; бар «Кертнер», 1908, и др.). В этих проектах (особенно - жилых помещений: интерьер собственной квартиры, 1903) заметно влияние современной английской и американской жилой архитектуры. Отказываясь от орнаментального декора, Лоз подчёркивает природные свойства дерева и камня, применяет элементы традиц. архитектуры (камины, обшивка потолков деревом и т.д.). К традиционным формам Лоза иногда обращался и в своих проектах общественных зданий (например, неоклассический конкурсный проект здания редакции газеты «Chicago Tribune» в виде дорической колонны, 1922).
Основчасть архитектурного наследия Лоза - частные дома и виллы. Для его наиболее известных построек 1910-х годов - дома Штайнера (1910), дома Шоя (1912-1913), магазина и жилого дома «Гольдман и Залач» (так называемый дом Лоза; 1910-1911; все - в Вене) - характерно использование простых кубических объёмов с гладкими оштукатуренными стенами, т.е. форм, предвещающих архитектуру «современного движения». В поздних постройках Лоза (дома Моллера в Вене, 1928; Мюллера в Праге, 1928-1930; в посёлке Австрийского Веркбунда в Вене, 1932) формируется своеобразная планировка, подразумевающая совмещение в едином пространстве разных по функции помещений на нескольких уровнях-этажах и предвосхищающая свободный план зданий модернизма.
В 1912-1915 и 1919-1921 годах в Вене работала частная архитектурная школа Лоза, в числе студентов которой были Р. Шиндлер и Р. Нёйтра. В 1920 году Лоз назначен главным архитектором Управления жилого строительства Вены и в начале 1920-х годов разрабатывал проекты посёлков для рабочих (реализованы частично), активно развивая идею комплекса домов с террасами-садами. В 1922 году переехал в Париж, где сблизился с кругом дадаистов, читал лекции в Сорбонне, публиковался в немецкоязычных журналах. К этому времени относятся неосуществлённые проекты отеля «Вавилон» в Ницце (1923), здания Оперы (1926) и дома танцовщицы Ж. Бейкер (1927; оба - в Париже). Единственная постройка этого периода - дом Т. Тцарa в Париже (1925-1926). В 1928 году Лоз вернулся в Вену.
Сочинения:
Die Schriften. Innsbruck, 1931–1932. Bd 1: Ins Leere gesprochen. 1897–1900. Bd 2: Trotzdem. 1900–1930;
Über Architektur: Ausgewählte Schriften. W., 1995;
Орнамент и преступление // SPEECH. 2008. № 1.
Иллюстрации:
1. Архив БРЭ. А. Лоз. Дом Шоя в Вене. 1912-1913.
2. Фото В.М. Паппе. А. Лоз. Магазин и жилой дом «Гольдман и Залач» (т. н. дом Лоза) в Вене. 1910-1911.