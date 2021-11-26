ЛОЗ АДОЛЬФ

ЛОЗ, ЛООС (Loos) АДОЛЬФ - австрийский ар­хи­тек­тор, ху­дожественный кри­тик, тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры.

Ро­дил­ся в се­мье скульп­то­ра и рез­чи­ка по кам­ню. Учил­ся в ре­мес­лен­ном училище в Рай­хен­бер­ге (1885-1888), за­тем - в Брюн­не (1888-1889), в Выс­шей тех­нической шко­ле в Дре­з­де­не (1889-1893, с пе­ре­ры­вом на во­енную служ­бу в 1890-1891). В 1893-1896 годы жил в США, где по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом по­вли­яв­ших на не­го мас­те­ров чи­каг­ской шко­лы (Л. Сал­ли­ве­на, Д. Ад­ле­ра и др.). В 1896-1897 годы ра­бо­тал в мас­тер­ской вен­ско­го архитектор К. Май­ре­дера. Ста­тьи и эс­се Лоза, по­свя­щён­ные различным ас­пек­там современной куль­ту­ры, пуб­ли­ко­ва­лись в вен­ской прес­се с 1897 года. В сво­их наи­более из­вест­ных со­чи­не­ни­ях «По­тём­кин­ская де­рев­ня» («Die Potemkinsche Stadt», 1898) и «Ор­на­мент и пре­сту­п­ле­ние» («Or­nament und Verb­rechen», 1908) Лоз кри­ти­ко­вал де­ко­ра­ти­визм мо­дер­на и позд­не­го эк­лек­тиз­ма.

До 1910-х годов ар­хитектурная прак­ти­ка Лоза ог­ра­ни­чи­ва­лась оформ­ле­ни­ем ин­терь­е­ров квар­тир вен­ской бур­жуа­зии, ма­га­зи­нов и ка­фе (ка­фе «Му­зей», 1899; бар «Керт­нер», 1908, и др.). В этих про­ек­тах (осо­бен­но - жи­лых по­ме­ще­ний: ин­терь­ер собственной квар­ти­ры, 1903) за­мет­но влия­ние современной английской и американской жи­лой ар­хи­тек­ту­ры. От­ка­зы­ва­ясь от ор­на­мен­таль­но­го де­ко­ра, Лоз под­чёр­ки­ва­ет при­род­ные свой­ст­ва де­ре­ва и кам­ня, при­ме­ня­ет эле­мен­ты тра­диц. ар­хи­тек­ту­ры (ка­ми­ны, об­шив­ка по­тол­ков де­ре­вом и т.д.). К тра­диционным фор­мам Лоза ино­гда об­ра­щал­ся и в сво­их про­ек­тах об­щественных зда­ний (например, не­о­клас­сический кон­курс­ный про­ект зда­ния ре­дак­ции газеты «Chicago Tribune» в ви­де до­рической ко­лон­ны, 1922).

Основчасть ар­хитектурного на­сле­дия Лоза - ча­стные до­ма и вил­лы. Для его наи­бо­лее из­вест­ных по­стро­ек 1910-х годов - до­ма Штай­не­ра (1910), до­ма Шоя (1912-1913), ма­га­зи­на и жи­ло­го до­ма «Гольд­ман и За­лач» (так называемый дом Ло­за; 1910-1911; все - в Ве­не) - ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние про­стых ку­бических объ­ё­мов с глад­ки­ми ош­ту­ка­ту­рен­ны­ми сте­на­ми, т.е. форм, пред­ве­щаю­щих ар­хи­тек­ту­ру «со­вре­мен­но­го дви­же­ния». В позд­них по­строй­ках Лоза (до­ма Мол­ле­ра в Ве­не, 1928; Мюл­ле­ра в Пра­ге, 1928-1930; в по­сёл­ке Ав­ст­рий­ско­го Верк­бун­да в Ве­не, 1932) фор­ми­ру­ет­ся свое­об­раз­ная пла­ни­ров­ка, под­ра­зу­ме­ваю­щая со­вме­ще­ние в еди­ном про­стран­ст­ве раз­ных по функ­ции по­ме­ще­ний на не­сколь­ких уров­нях-эта­жах и пред­вос­хи­щаю­щая сво­бод­ный план зда­ний мо­дер­низ­ма.

В 1912-1915 и 1919-1921 годах в Ве­не ра­бо­та­ла ча­ст­ная ар­хитектурная шко­ла Лоза, в чис­ле сту­ден­тов ко­то­рой бы­ли Р. Шинд­лер и Р. Нёй­тра. В 1920 году Лоз на­зна­чен главным ар­хи­тек­то­ром Управ­ле­ния жи­ло­го строи­тель­ст­ва Ве­ны и в начале 1920-х годов раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты по­сёл­ков для ра­бо­чих (реа­лизо­ва­ны час­тич­но), ак­тив­но раз­ви­вая идею ком­плек­са до­мов с тер­ра­са­ми-са­да­ми. В 1922 году пе­ре­ехал в Па­риж, где сбли­зил­ся с кру­гом да­даи­стов, чи­тал лек­ции в Сор­бон­не, пуб­ли­ко­вал­ся в не­мец­ко­языч­ных жур­на­лах. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся не­осу­ще­ст­в­лён­ные про­ек­ты оте­ля «Ва­ви­лон» в Ниц­це (1923), зда­ния Опе­ры (1926) и до­ма тан­цов­щи­цы Ж. Бей­кер (1927; оба - в Па­ри­же). Един­ст­венная по­строй­ка это­го пе­рио­да - дом Т. Тцарa в Па­ри­же (1925-1926). В 1928 году Лоз вер­нул­ся в Ве­ну.

Сочинения:

Die Schriften. Innsbruck, 1931–1932. Bd 1: Ins Leere gesprochen. 1897–1900. Bd 2: Trotzdem. 1900–1930;

Über Architektur: Aus­gewählte Schriften. W., 1995;

Ор­на­мент и пре­сту­п­ле­ние // SPEECH. 2008. № 1.

Иллюстрации:

1. Архив БРЭ. А. Лоз. Дом Шоя в Ве­не. 1912-1913.

2. Фото В.М. Паппе. А. Лоз. Ма­га­зин и жи­лой дом «Гольд­ман и За­лач» (т. н. дом Ло­за) в Ве­не. 1910-1911.