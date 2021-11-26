ЛОРЦИНГ АЛЬБЕРТ
ЛОРЦИНГ (Lortzing) АЛЬБЕРТ (Густав Альберт) - немецкий композитор, либреттист, дирижёр, певец (тенор), актёр.
Из семьи актёров. С детства обучался игре на фортепиано и скрипке, затем самостоятельно освоил виолончель; музыкальной теории и композиции учился у К. Ф. Рунгенхагена в Берлине. С 12 лет участвовал в спектаклях как чтец, актёр, певец и артист оркестра. С 1820 года исполнял роли героев-любовников, лирические и буффонные оперные партии, сочинял музыку к спектаклям. С 1826 года член тайной масонской ложи «К постоянству и согласию» (Ахен; связь с масонами сохранял всю жизнь). В 1828 году в Мюнстере исполнены его оратория «Вознесение Христа» и зингшпиль «Али-паша из Янины, или Французы в Албании». В 1829 году в Детмольде выступил как автор музыки и блистательный исполнитель роли Дон Жуана в драме «Дон Жуан и Фауст» К. Д. Граббе. Расцвет творчества Лорцинга связан с Лейпцигом (1833-1845 и 1849-1850 годы), где он с успехом выступал как актёр (в австрийских«народных» пьесах Ф. Раймунда и И. Н. Нестроя) и композитор. Здесь написаны лучшие среди его комических опер - «Царь и плотник, или Два Петра» (1837, Лейпциг; Лорцинг выступил в роли Петра I; в 1907 году поставлена в Санкт-Петербурге), «Ганс Сакс» (1840), «Браконьер, или Голос природы» (1842; обе поставлены в Лейпциге).
В 1844 году в Лейпцигской опере состоялся дирижёрский дебют Лорцинга («Дон Жуан» В. А. Моцарта). В 1845 году в Магдебурге поставлена его волшебно-романтическая опера «Ундина» (по одноименной повести Ф. де ла Мотт Фуке). В 1846-1848 годы Лорцинг - дирижёр в венском «Театер ан дер Вин», где поставил свою оперу «Оружейник» (1846). Участник Ревлюции 1848-1849 годов в Вене, написал несколько революционных песен и хоров, а также «оперу свободы» «Регина» (поставлена с цензурными искажениями в 1899 году в Берлине; премьера авторского варианта - 1998, Гельзенкирхен). В 1849 году в Лейпциге Лорцинг поставил одну из последних своих опер «Оруженосцы Роланда, или Счастье, которого мы так ждали» - сказочную трагикомедию о крушении надежд на демократические изменения в обществе (премьера без цензурных правок - 2005, Фрайберг). С 1850 года главный дирижёр «Фридрих-Вильгельм-Штедтишес-театер» в Берлине (ныне Немецкий театр).
Лорцинг - представитель романтизма, оказал большое влияние на развитие немецкие комические оперы (т. н. шпильопера - нем. Spieloper). Сохранилось около 30 музыкально-сценических сочинений Лорцинга, для большинства из них он сам написал либретто. Фольклорные мотивы и элементы фантастики в сочинениях Лорцинга соединены с социальной критикой и злободневной направленностью. Целостность музыкальной драматургии, энергичное развитие действия в операх Лорцинга высоко ценил Г. Малер.
Сочинения:
Sämtliche Briefe / Hrsg. I. Capelle. Kassel; N. Y., 1995.