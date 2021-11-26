ЛИБЕРМАН МАКС

ЛИБЕРМАН МАКС - немецкий живописец , график.

Член (1898-1932 годы) и пре­зи­дент (1920-1932 годы) Прусской АХ в Бер­ли­не. Изу­чал фи­ло­со­фию в Бер­лин­ском университете и од­но­вре­мен­но брал уро­ки жи­во­пи­си у К. Штеф­фе­ка (1866-1868 годы); в 1868-1872 годах учил­ся в Ху­дожественной шко­ле в Вей­ма­ре у П. Ту­ма­на и Ф.В. Пау­вел­са. В 1872-1878 годах жил в Па­ри­же (с 1874 года ра­ботал в Бар­би­зо­не); не­од­но­крат­но бы­вал в Ни­дер­лан­дах (с 1872 года; ко­пи­ро­вал кар­ти­ны Ф. Хал­са), так­же по­се­тил Ве­не­цию (1878), Фло­рен­цию и Рим (1902). Ра­бо­тал в Мюн­хе­не (с 1878 года), Бер­ли­не (с 1884 года). В 1898 году при­нял уча­стие в соз­да­нии бер­лин­ско­го Се­цес­сио­на (до 1911 года пре­зи­дент). С 1912 года почетный доктор Бер­лин­ско­го университета. В 1932 году Либерман вы­шел из со­ста­ва Прусской АХ; по­сле 1933 года боль­шин­ст­во его про­из­ве­де­ний бы­ло изъ­я­то из немецких му­зе­ев.

Либерман на­чи­нал как мас­тер бы­то­вых сцен из жиз­ни кре­сть­ян, ре­мес­лен­ни­ков, ры­ба­ков («Сбор­щи­цы кар­то­фе­ля», 1875, Ху­дожественный му­зей, Дюс­сель­дорф; «Льно­пря­диль­ня в Ла­ре­не», 1886-1887 годы, Государственные му­зеи, Бер­лин; «По­чин­ка се­тей», 1889, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург, и др.). В этих про­из­веде­ни­ях за­мет­но ув­ле­че­ние жи­во­пи­сью М. Мун­ка­чи (по­се­тил его в 1871 году в Дюс­сель­дор­фе), Ж.Ф. Мил­ле, Г. Кур­бе, Й. Ис­ра­эл­са, А. фон Мен­це­ля. Изо­бра­жая фи­гу­ры в пей­за­же («Ева», 1882, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург; «Де­воч­ка с ко­ро­вой», ГМИИ), Либерман при­да­вал сце­нам из по­все­днев­но­сти ли­рическую ок­ра­ску. Под вли­я­ни­ем французского им­прес­сио­низ­ма с середине 1880-х годов ко­ло­рит его по­ло­тен ста­но­вит­ся бо­лее свет­лым и яр­ким, но фи­гу­ры ещё не ут­ра­чи­ва­ют пла­стической объ­ём­но­сти; кар­ти­ны на­пи­са­ны пас­тоз­ным маз­ком, пе­ре­даю­щим мно­го­об­ра­зие све­то­цве­то­вых эф­фек­тов («Ам­стер­дам­ские бе­ло­швей­ки», 1885, Ште­де­лев­ский институт, Фра­нк­фурт-на-Май­не; «Сад с под­сол­неч­ни­ком», 1895, Ху­дожественный му­зей, Дюс­сель­дорф). В позд­них ра­бо­тах Либермана («Сад в Ван­зее», Городской му­зей, Цвик­кау, 1910-е годы, и др.) очер­та­ния фи­гур и фор­мы яр­ких, буй­но цве­ту­щих рас­те­ний са­да те­ря­ют свою оп­ре­де­лён­ность в за­ли­том сол­неч­ным све­том про­стран­ст­ве. В иной ма­не­ре, с ис­поль­зо­ва­ни­ем тём­ной ко­ло­ри­стические гам­мы на­пи­са­ны порт­ре­ты Либермана (бур­го­ми­ст­ра К. Пе­тер­се­на, 1891, Кунст­хал­ле, Гам­бург; В. фон Бо­де, 1904, Государственные му­зеи, Бер­лин; Р. Де­ме­ля, 1909; Ф. Зо­ер­бу­ха, 1932, оба - Кун­ст­хал­ле, Гам­бург; ав­то­порт­ре­ты).

Сре­ди его гра­фических ра­бот - ли­то­гра­фии на во­енную те­му (1914-1916 годы), порт­ре­ты (в т. ч. А. Эйн­штей­на, 1925), ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям И.В. Гё­те, Г. фон Клей­ста, Г. Гей­не.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Gesammelte Schriften. B., 1922;

Die Phan­tasie in der Malerei: Schriften und Reden. B., 1986