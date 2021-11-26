ЛИБЕРМАН МАКС
ЛИБЕРМАН МАКС - немецкий живописец, график.
Член (1898-1932 годы) и президент (1920-1932 годы) Прусской АХ в Берлине. Изучал философию в Берлинском университете и одновременно брал уроки живописи у К. Штеффека (1866-1868 годы); в 1868-1872 годах учился в Художественной школе в Веймаре у П. Тумана и Ф.В. Паувелса. В 1872-1878 годах жил в Париже (с 1874 года работал в Барбизоне); неоднократно бывал в Нидерландах (с 1872 года; копировал картины Ф. Халса), также посетил Венецию (1878), Флоренцию и Рим (1902). Работал в Мюнхене (с 1878 года), Берлине (с 1884 года). В 1898 году принял участие в создании берлинского Сецессиона (до 1911 года президент). С 1912 года почетный доктор Берлинского университета. В 1932 году Либерман вышел из состава Прусской АХ; после 1933 года большинство его произведений было изъято из немецких музеев.
Либерман начинал как мастер бытовых сцен из жизни крестьян, ремесленников, рыбаков («Сборщицы картофеля», 1875, Художественный музей, Дюссельдорф; «Льнопрядильня в Ларене», 1886-1887 годы, Государственные музеи, Берлин; «Починка сетей», 1889, Кунстхалле, Гамбург, и др.). В этих произведениях заметно увлечение живописью М. Мункачи (посетил его в 1871 году в Дюссельдорфе), Ж.Ф. Милле, Г. Курбе, Й. Исраэлса, А. фон Менцеля. Изображая фигуры в пейзаже («Ева», 1882, Кунстхалле, Гамбург; «Девочка с коровой», ГМИИ), Либерман придавал сценам из повседневности лирическую окраску. Под влиянием французского импрессионизма с середине 1880-х годов колорит его полотен становится более светлым и ярким, но фигуры ещё не утрачивают пластической объёмности; картины написаны пастозным мазком, передающим многообразие светоцветовых эффектов («Амстердамские белошвейки», 1885, Штеделевский институт, Франкфурт-на-Майне; «Сад с подсолнечником», 1895, Художественный музей, Дюссельдорф). В поздних работах Либермана («Сад в Ванзее», Городской музей, Цвиккау, 1910-е годы, и др.) очертания фигур и формы ярких, буйно цветущих растений сада теряют свою определённость в залитом солнечным светом пространстве. В иной манере, с использованием тёмной колористические гаммы написаны портреты Либермана (бургомистра К. Петерсена, 1891, Кунстхалле, Гамбург; В. фон Боде, 1904, Государственные музеи, Берлин; Р. Демеля, 1909; Ф. Зоербуха, 1932, оба - Кунстхалле, Гамбург; автопортреты).
Среди его графических работ - литографии на военную тему (1914-1916 годы), портреты (в т. ч. А. Эйнштейна, 1925), иллюстрации к произведениям И.В. Гёте, Г. фон Клейста, Г. Гейне.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Gesammelte Schriften. B., 1922;
Die Phantasie in der Malerei: Schriften und Reden. B., 1986