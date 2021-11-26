ЛЕЙНО ЭЙНО
ЛЕЙНО ЭЙНО - финский писатель, литературовед.
Из семьи землемера. Окончил лицей города Хямеэнлинна (1895 год), учился в Университете Хельсинки (1895). Общался с деятелями русской культуры, в том числе с М. Горьким и И.Е. Репиным. Дебютировал в печати в 1896 году сборником стихов «Мартовские песни» («Maaliskuun lauluja»). Поэзия Лейно 1890-1900-х годов связана с эстетикой неоромантизма и отразила сюжетное и ритмическое влияние «Калевалы»: «Баллада о большом дубе» («Tarina suuresta tammesta», 1896 год), два лирических цикла «Песни Троицына дня» («Helkavirsiä», 1903-1916 годы); сборники «Зимняя ночь» («Talvi-yö», 1905 год), «Заморозки» («Halla», 1908 год) и др. Стихи Лейно отмечены особой напевностью; многие из них положены на музыку. Драма «Туонельский лебедь» («Tuonelan joutsen», 1898 год) и цикл пьес «Маски» («Naamioita», 1905-1911 годы) выдержаны в духе символизма.
Среди прозаических сочинений: романная трилогия о периоде русификации Финляндии и революционных событиях в России: «Туомас Витикка» («Tuomas Vitikka», 1906 год), «Яана Рёнту» («Jaana Rönty», 1907 год) и «Олли Суурпяя» («Olli Suurpää», 1908 год); романная тетралогия о становлении капиталистических отношений: «Раб труда» («Työn orja», 1911-1913 годы), «Раб денег» («Rahan orja», 1912 год), «Раб женщины» («Naisen orja», 1913 год), «Раб счастья» («Onnen orja», 1913 год). Новеллы Лейно восходят к традиции романтической сказки: «Косолапый» («Mesikämmen», 1914 год), «Жучка» («Musti», 1916 год), «Окунь и золотые рыбки: история глубины» («Ahven ja kultakalat: tarina syvyydest ̈a», 1918 год).
Автор литературоведческих исследований «Финские писатели» («Suomalaisia kirjailijoita», 1909 год), «История финской литературы» («Suomalaisen kirjallisuuden historia», 1910 год), литературно-критических и театроведческих статей и эссе. Известен как переводчик, в том числе «Божественной комедии» Данте, а также трагедии И.В. Гёте «Ифигения в Тавриде».
На русский язык поэзия Лейно переводилась с 1916 год; среди первых переводчиков - В.Я. Брюсов и В.Ф. Ходасевич. Жизни и творчеству Лейно посвящены роман Х. Мякеля «Мастер» (1995 год) и фильм Я. Паккасвирта «Поэт и муза» (1978 год).
Сочинения:
Kootut teokset. 2 painos. Hels., 1931–1949. Nide 1–16;
Избранное. М.; Л., 1959;
Мир сновидений. СПб., 2007;
Финские стихи и картины. Хельсинки, 2008.