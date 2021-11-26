ЛЕЙНО ЭЙНО

ЛЕЙНО ЭЙНО - финский писатель, литературовед .

Из се­мьи зем­ле­ме­ра. Окон­чил ли­цей города Хя­ме­эн­лин­на (1895 год), учил­ся в Университете Хель­син­ки (1895). Об­щал­ся с дея­те­ля­ми русской куль­ту­ры, в том числе с М. Горь­ким и И.Е. Ре­пи­ным. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1896 году сборником сти­хов «Мар­тов­ские пес­ни» («Maalis­kuun lau­luja»). По­эзия Лейно 1890-1900-х годов свя­за­на с эс­те­ти­кой нео­ро­ман­тиз­ма и от­ра­зи­ла сю­жет­ное и рит­мическое влия­ние «Ка­ле­ва­лы»: «Бал­ла­да о боль­шом ду­бе» («Tari­na suuresta tammesta», 1896 год), два ли­рических цик­ла «Пес­ни Трои­цы­на дня» («Helka­virsiä», 1903-1916 годы); сборники «Зим­няя ночь» («Talvi-yö», 1905 год), «За­мо­роз­ки» («Hal­la», 1908 год) и др. Сти­хи Лейно от­ме­че­ны осо­бой на­пев­но­стью; мно­гие из них по­ло­же­ны на му­зы­ку. Дра­ма «Туо­нель­ский ле­бедь» («Tuonelan joutsen», 1898 год) и цикл пьес «Мас­ки» («Naamioita», 1905-1911 годы) вы­дер­жа­ны в ду­хе сим­во­лиз­ма.

Сре­ди про­за­ических со­чи­не­ний: ро­ман­ная три­ло­гия о пе­рио­де ру­си­фи­ка­ции Фин­лян­дии и ре­во­люционных со­бы­ти­ях в Рос­сии: «Туо­мас Ви­тик­ка» («Tuomas Vitikka», 1906 год), «Яа­на Рён­ту» («Jaana Rönty», 1907 год) и «Ол­ли Су­ур­пяя» («Olli Suurpää», 1908 год); ро­ман­ная тет­ра­ло­гия о ста­нов­ле­нии ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний: «Раб тру­да» («Ty­ön orja», 1911-1913 годы), «Раб де­нег» («Ra­han orja», 1912 год), «Раб жен­щи­ны» («Nai­sen orja», 1913 год), «Раб сча­стья» («Onnen orja», 1913 год). Но­вел­лы Лейно вос­хо­дят к тра­ди­ции ро­ман­тической сказ­ки: «Ко­со­ла­пый» («Mesikämmen», 1914 год), «Жуч­ка» («Mus­ti», 1916 год), «Окунь и зо­ло­тые рыб­ки: ис­то­рия глу­би­ны» («Ahven ja kultakalat: tarina syvyydest ̈a», 1918 год).

Ав­тор ли­те­ра­ту­ро­ведческих ис­сле­до­ва­ний «Фин­ские пи­са­те­ли» («Suomalaisia kirjailijoita», 1909 год), «Ис­то­рия фин­ской ли­те­ра­ту­ры» («Suo­ma­laisen kirjallisuuden historia», 1910 год), литературно-кри­тических и те­ат­ро­ведческих ста­тей и эс­се. Из­вес­тен как пе­ре­во­дчик, в том числе «Бо­жест­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те, а так­же тра­ге­дии И.В. Гё­те «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де».

На русский язык по­эзия Лейно пе­ре­во­ди­лась с 1916 год; сре­ди пер­вых пе­ре­во­дчи­ков - В.Я. Брю­сов и В.Ф. Хо­да­се­вич. Жиз­ни и твор­че­ст­ву Лейно по­свя­ще­ны ро­ман Х. Мя­ке­ля «Мас­тер» (1995 год) и фильм Я. Пак­кас­вир­та «По­эт и му­за» (1978 год).

Сочинения:

Kootut teokset. 2 painos. Hels., 1931–1949. Nide 1–16;

Из­бран­ное. М.; Л., 1959;

Мир сно­ви­де­ний. СПб., 2007;

Фин­ские сти­хи и кар­ти­ны. Хель­син­ки, 2008.