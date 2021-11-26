ЛЕВЕРТИН ОСКАР ИВАР
ЛЕВЕРТИН ОСКАР ИВАР - шведский писатель и критик.
Сын антиквара. Окончил университет в Уппсале (1887), профессор Стокгольмского университета (с 1899).
Дебютировал выдержанной в духе натурализма книгой путевых очерков «Из Ривьеры» («Från Rivieran», 1883). Интерес к национальному прошлому и увлечение французским символизмом сблизили Левертина с неоромантическим движением 1890-х годов; в соавторстве с его вождём К.Г.В. фон Хейденстамом опубликовал антинатуралистический памфлет «Свадьба Пепиты» («Pepitas bröllop», 1890).
В поэтических сборниках «Легенды и песни» («Legender och visor», 1891), «Новые стихи» («Nya dikter», 1894), «Царь Соломон и Морольф» («Kung Salomo och Morolf», 1905) и др. мастерски стилизовал сюжеты и образы средних веков и Возрождения.
Автор литературоведческих и искусствоведческих эссе: «Из времён Густава III» («Från Gustav III’s dagar», 1896), «Шведские образы» («Svenska gestalter», 1903) и др.
Среди поздних прозаических сочинений Левертина - сборник «Новеллы рококо» («Rococo-noveller», 1899, русский перевод под назвванием «Рококо», 1910) и роман «Магистры в Эстеросе» («Magisterarne i Österås», 1900).
Сочинения:
Samlade skrifter. Stockh., 1918-1920. Bd 1-24.