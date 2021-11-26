ЛЁВЕ КАРЛ
ЛЁВЕ КАРЛ - немецкий композитор, певец.
Член Берлинской академии искусств (1837 год). Музыке учился у отца (кантора и школьного учителя); мальчиком пел в хоре в Кётене; в Галле обучался у Д.Г. Тюрка (до 1813 года), затем в Певческой академии, одновременно изучал теологию в университете. С 1820 года кантор церкви Святого Иакова, в 1821-1866 годах городской капельмейстер и преподаватель музыки в гимназии Штеттина. Посетил ряд стран Европы, исполняя собственного сочинения.
Наследие Лёве разнообразно по жанрам, наиболее ценятся его произведения для голоса с фортепиано (свыше 500, на стихи И.В. Гёте и других немецких поэтов). Наряду с Ф. Шубертом Лёве - создатель романтической вокальной баллады; эпической широтой, драматизмом и характеристичностью отличаются его «Лесной царь», «Эдвард», «Хозяйская дочь», «Том-стихотворец», «Олуф», «Арчибальд Дуглас», «Генрих Птицелов», «Разрушенная мельница», «Свадебная песня», «Пилигрим из Сен-Жюста», «Граф Эберштейн», «Воевода».
Стиль Лёве отмечен мелодичной изобретательностью, смелостью гармонических красок. Автор оперы (зингшпиля) «Три желания» (1834 год), 17 ораторий, кантаты «Свадьба Фетиды» (по Ф. Шиллеру, 1851 год), 2 симфоний, камерно-инструментальных произведений, 3 фортепиано сонат, методических работ.
Нотное издание:
Werke. Gesamtausgabe der Balladen, Legenden, Lieder und Gesänge / Hrsg. von M. Runze. Lpz., 1899–1905. Bd 1–17 (Repr. – Farnborough, 1970).
Сочинения:
Klavier- und General-Bass-Schule. 2. Aufl. Stettin, 1851;
Musikalischer Gottesdienst. [Stettin, 1851];
Gesang-Lehre, theoretisch und practisch. 5. Aufl. Stettin, 1854;
Selbstbiographie. B., 1870. Halle an der Saale, 1994.