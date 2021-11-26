ЛЁВЕ КАРЛ

ЛЁВЕ КАРЛ - немецкий композитор, певец.

Член Бер­лин­ской ака­де­мии ис­кусств (1837 год). Му­зы­ке учил­ся у от­ца (кан­то­ра и школь­но­го учи­те­ля); маль­чи­ком пел в хо­ре в Кё­те­не; в Гал­ле обу­чал­ся у Д.Г. Тюр­ка (до 1813 года), за­тем в Певче­ской ака­де­мии, од­но­вре­мен­но изу­чал тео­ло­гию в университете. С 1820 года кан­тор церкви Святого Иа­ко­ва, в 1821-1866 годах городской ка­пель­мей­стер и пре­по­да­ва­тель му­зы­ки в гим­на­зии Штет­ти­на. По­се­тил ряд стран Ев­ро­пы, ис­пол­няя собственного со­чи­не­ния.

На­сле­дие Лёве раз­но­об­раз­но по жан­рам, наи­бо­лее це­нят­ся его про­из­ве­де­ния для го­ло­са с фортепиано (свыше 500, на сти­хи И.В. Гё­те и других немецких по­этов). На­ря­ду с Ф. Шу­бер­том Лёве - соз­да­тель ро­ман­тической во­каль­ной бал­ла­ды; эпической ши­ро­той, дра­ма­тиз­мом и ха­рак­те­ри­стич­но­стью от­ли­ча­ют­ся его «Лес­ной царь», «Эд­вард», «Хо­зяй­ская дочь», «Том-сти­хо­тво­рец», «Олуф», «Ар­чи­бальд Ду­глас», «Ген­рих Пти­це­лов», «Раз­ру­шен­ная мель­ни­ца», «Сва­деб­ная пес­ня», «Пи­лиг­рим из Сен-Жюс­та», «Граф Эбер­штейн», «Вое­во­да».

Стиль Лёве от­ме­чен ме­ло­дичной изо­бре­та­тель­но­стью, сме­ло­стью гар­мо­нических кра­сок. Ав­тор опе­ры (зин­г­шпи­ля) «Три же­ла­ния» (1834 год), 17 ора­то­рий, кан­та­ты «Свадь­ба Фе­ти­ды» (по Ф. Шил­ле­ру, 1851 год), 2 сим­фо­ний , ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных про­из­ве­де­ний, 3 фортепиано со­нат, ме­то­дических ра­бот.

Нот­ное издание:

Werke. Gesamtausgabe der Balla­den, Legenden, Lieder und Gesänge / Hrsg. von M. Runze. Lpz., 1899–1905. Bd 1–17 (Repr. – Farnbo­rough, 1970).

Сочинения:

Klavier- und General-Bass-Schule. 2. Aufl. Stettin, 1851;

Musikalischer Gottesdienst. [Stet­tin, 1851];

Gesang-Lehre, theoretisch und prac­tisch. 5. Aufl. Stettin, 1854;

Selbstbiographie. B., 1870. Halle an der Saale, 1994.