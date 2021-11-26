ЛЕОНКАВАЛЛО РУДЖЕРО

ЛЕОНКАВАЛЛО РУДЖЕРО - итальянский композитор.

Учил­ся в консерватории в Не­апо­ле в клас­сах Л. Рос­си (ком­по­зи­ция), Б. Че­зи (фортепиано). На фор­ми­ро­ва­ние его творческой лич­но­сти ока­за­ли влия­ние лек­ции по литературе Дж. Кар­дуч­чи, по­клон­ни­ка опер­ной ре­фор­мы Р. Ваг­не­ра, ко­то­рые Леонкавалло по­се­щал в Бо­лон­ском университете в 1876-1877 годах. Пер­вая опе­ра Леонкавалло, «Чат­тер­тон», на­пи­сан­ная в тра­ди­ци­ях ваг­не­ров­ской музыкальной дра­мы (1877), не вы­зва­ла ин­те­ре­са у по­ста­нов­щи­ков и из­да­те­лей (по­став­ле­на в Ри­ме позд­нее, в 1896 году). В начале 1890-х годов ком­по­зи­тор со­вер­шил рез­кий по­во­рот к ве­риз­му, соз­дав в рус­ле это­го на­прав­ле­ния свою са­мую зна­ме­ни­тую опе­ру - «Пая­цы» (на собственное либ­рет­то, со встав­ным эпи­зо­дом в ду­хе ко­ме­дии дель ар­те; Ми­лан, 1892).

Сре­ди других со­чи­не­ний Леонкавалло - опе­ра «Бо­ге­ма» (по ро­ма­ну А. Мюр­же; Ве­не­ция, 1897; на тот же сю­жет на­пи­са­на од­но­именная опе­ра Дж. Пуч­чи­ни). По­след­няя зна­чительная ра­бо­та ком­по­зи­то­ра - сен­ти­мен­таль­ная опе­ра «За­за» (по пье­се С. Си­мо­на и П. Бер­то­на; Ми­лан, 1900). С 1906 года пи­сал пре­имущественно опе­рет­ты, ко­то­ры­ми с боль­шим ус­пе­хом ди­ри­жи­ро­вал на сце­нах Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки, сре­ди них: «Юность Фи­га­ро» (Нью-Йорк, 1906), «Ко­ро­ле­ва роз» (Рим, 1912), «Пре­тен­дент­ка» (Рим, 1915), «Об­на­жён­ная мас­ка» (Не­аполь, 1925). Ро­манс Леонкавалло «Рас­свет» (1904) в ис­пол­не­нии Э. Ка­ру­зо стал од­ним из пер­вых хи­тов ми­ро­вой ау­дио­за­пи­си. «Пая­цы» - пер­вая пол­но­стью за­пи­сан­ная опе­ра (1907; в пар­тии Ка­нио - А. Пао­ли).

Иллюстрации:

Р. Ле­он­ка­вал­ло. Порт­рет ра­бо­ты А. Па­зи­нет­ти. Му­зей те­ат­ра «Ла Ска­ла» (Ми­лан). Архив БРЭ.