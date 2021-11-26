ЛЕНБАХ ФРАНЦ
ЛЕНБАХ ФРАНЦ - немецкий живописец.
Сын строителя-подрядчика. Учился в Мюнхене - в скульптурной мастерской А. Зикингера (с 1851 года), в АХ (1854-1859 годы) у К.Т. фон Пилоти, вместе с которым впервые совершил путешествие по Италии (1858 год). Позднее посетил Париж (1859 год), Рим (1863-1864 годы, 1883 год), где познакомился с А. Фейербахом, Х. фон Маре и А. Бёклином, а также Флоренцию (1865 год), Мадрид (1867 год), Лондон (1881 год); путешествовал по Марокко (1868 год) и Египту (1875-1876 годы, вместе с Х. Макартом). В 1868-1874 годах работал в Мюнхене, Вене, Берлине. В ранних пейзажах Ленбаха («Красный зонтик», 1860 год, Кунстхалле, Гамбург; «Альгамбра, Гранада», 1868 год, галерея Шака, Мюнхен, и др.) проявились его искания в области пленэрной живописи. В 1862-1868 годах преимущественно копировал старых мастеров в различных собраниях, перенимая их колористические приёмы и тщательную живописную технику
Представитель салонного академизма, Ленбах считался одним из ведущих немецких портретистов своего времени. В его огромном наследии (около 4 тысяч работ) - портреты исторических деятелей, в том числе короля Баварии Людвига I (1866 год, Новая пинакотека, Мюнхен), императора Франца Иосифа I (1873 год, Художественно-исторический музей, Вена), канцлера О. фон Бисмарка (с 1878 года создал около 80 его портретов - Эрмитаж, Санкт-Петербург; Музей истории искусства, Вена; Ленбаххаус, Мюнхен, и другие собрания), папы Льва XIII (1885 год, Новая пинакотека, Мюнхен), императора Вильгельма I (1886-1887 годы, Музей изобразительных искусств, Лейпциг, и Новая пинакотека, Мюнхен), также деятелей европейской культуры - А.Ф. фон Шака (1870 год, галерея Шака, Мюнхен), Т. Моммзена (Государственные музеи, Берлин), Р. Вагнера (там же; 1872 год, Музей Р. Вагнера, Байрёйт; смотри иллюстрацию в статье Р. Вагнер), В. Буша (1870-е годы, Эрмитаж; вариант - КГ, Дрезден), Ф. Листа (1884 год, Кунстхалле, Гамбург) и др.; ряд автопортретов. Награждён золотой медалью Всемирной выставки 1867 года в Париже. В 1887-1891 годах совместно с архитектором Г. фон Зайдлем занимался проектом своей мюнхенской виллы в стиле флорентийского Возрождения (ныне Городская галерея Ленбаххаус).