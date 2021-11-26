ЛЕМАН ЛИЛЛИ
ЛЕМАН ЛИЛЛИ - немецкая певица, педагог.
Училась пению у матери - певицы и арфистки М.Т. Лёв-Леман в Праге. Дебютировала в пражском Немецком театре (1865 год), работала в театрах Данцига и Лейпцига. В 1869 году выступила в партии Маргариты Валуа («Гугеноты» Дж. Мейербера) в Берлинской придворной опере, в 1870-1885 годах ведущая солистка этого театра; участвовала в премьере оперы «Маккавеи» А.Г. Рубинштейна (1875 год). В 1885-1891 годах с триумфальным успехом выступала в нью-йоркской «Метрополитен-опере» и на других сценах США. Позднее (до 1918 года) гастролировала как оперная и концертная певица во многих странах мира.
В обширном и разноплановом оперном репертуаре Лилли было около 170 партий, она была одной из лучших исполнительниц партий в операх Р. Вагнера: Брунгильда («Валькирия» и «Зигфрид»), Ортруда («Лоэнгрин»), Изольда («Тристан и Изольда»). С успехом исполняла партии Кармен, Нормы, Аиды (одноим. оперы Ж. Бизе, В. Беллини, Дж. Верди). С 1876 года по приглашению Вагнера участвовала в Байрёйтском фестивале. Была инициатором проведения фестивалей музыки В.А. Моцарта в Зальцбурге (1901-1910 годы), на которых выступала как певица (Донна Анна в опере «Дон Жуан») и режиссёр. В 1916-1928 годах преподавала в «Моцартеуме» (Зальцбург). Среди её учениц - Дж. Фаррар, О. Фремстад, В. Урсуляк. Грамзаписи (1906-1907 годы).
Её сестра - певица Мария Леман (15 мая 1851 года, Гамбург – 9 декабря 1931 года, Берлин), в 1882-1896 годах солистка Венской придворной оперы (почётное звание «каммерзенгерин», 1889 год), с 1876 года участница Байрёйтского фестиваля.
Сочинения:
Studie zu «Fidelio». Lpz., 1904;
Mein Weg. Lpz., 1913. N. Y., 1977;
Meine Gesangskunst. 3. Aufl. В., 1922. Münch., 2007.