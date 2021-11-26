ЛЕГАР ФРАНЦ

ЛЕГАР ФРАНЦ - австрийский композитор и дирижёр.

Главный представитель так называемой новой венской оперетты. Сын военного капельмейстера и композитора Франца Легара (1838-1898 годы). В 1882-1888 годах учился в Парижской консерватории по классам скрипки А. Бенневица и музыкальной теории Й.Б. Фёрстера, брал уроки композиции у З. Фибиха. С 1888 года скрипач и дирижер в Городском театре Бармен-Эльберфельда (ныне Вупперталь). В 1890-1902 годах полковой военный капельмейстер (в 1890 и 1899-1902 годах в Вене, в 1898 году в Будапеште). Получил известность как автор военных маршей (всего около 50), вальсов (всего 65, в том числе «Золото и серебро», 1899 год), оркестровых переложений народных песен и танцев. Первое поставленное сценическое произведение (всего более 40 сочинений для сцены, из них свыше 30 оперетт) - лирическая опера «Кукушка»(1896 год, Лейпциг; 2-я редакция под назв «Татьяна», 1905 год, Брюнн) на сюжет из русской жизни с использованием русского фольклора.

Выйдя в 1902 году в отставку, жил в Вене, дирижировал в парке «Венеция в Вене» и в «Театер ан дер Вин», на сцене которого до 1923 года с ошеломляющим успехом ставились оперетты Легара, быстро ставшие классикой жанра. Особую популярность завоевала оперетта «Весёлая вдова» (1905 год; в 1906 году поставлена в Санкт-Петербурге). К 1910 году Легар стал одим из наиболее известных композиторов своего времени. Оперетты, написанные Легаром до середины 1920-х годов, ставились на русской и советской сцене. Во время Первой мировой войны сочинял патриотические марши, ряд которых посвятил М. Хорти, вокальные циклы («Из железного времени»; Легар - автор около 100 песен), инструментальные произведения (симфоническая поэма «Лихорадка», 1917 год), выступал с концертами в войсках и др. После 1918 года продолжал сочувствовать австро-венгерским монархистам. В 1920 - начале 1930-х годов жил главным образом в Берлине, сочинял оперетты (в том числе для постановок во Франции и Италии), дирижировал, выступал на радио, писал музыку к фильмам («Жил-был вальс», 1932 год, и др.).

В опе­рет­тах «Граф фон Люк­сем­бург» (1909 год), «Ева, или Фаб­рич­ная дев­чон­ка» (1911 год), «Иде­аль­ная суп­ру­га» (1913 год; все - Ве­на), «Там, где жа­во­ро­нок по­ёт» (1918 год, Бу­да­пешт и Ве­на), «Го­лу­бая ма­зур­ка» (1920 год, Ве­на) и др., на­пи­сан­ных до 1920 года (либ­рет­ти­сты В. Ле­он, Р. Бо­данц­ки, А.М. Виль­нер), со­хра­ня­лись тра­диционная ко­ме­дий­ность, тан­це­валь­ность (ис­поль­зо­ва­ны вальс, кан­кан, поль­ка, чар­даш, тан­го), сен­ти­мен­таль­ный ли­ризм. Фольк­лор­ный эле­мент Легара ор­га­нич­но со­че­тал с лейт­мо­тив­ной тех­ни­кой, слож­ной сим­фо­нической струк­ту­рой, с им­прес­сио­ни­стич­но­стью музыкального язы­ка. В опе­рет­тах «Цы­ган­ская лю­бовь» (1910 год, Ве­на), «На­ко­нец од­ни!» (1914 год; 2-я редакция под названием «Мир пре­кра­сен!», 1930 год; Ве­на) про­яви­лось тя­го­те­ние ком­по­зи­то­ра к эс­те­ти­ке ро­ман­тической опе­ры. В 1920-е годы Легар соз­дал «гру­ст­ные» опе­рет­ты без счаст­ли­во­го фи­на­ла (так называемые ле­га­риа­ды), по дра­ма­тической на­сы­щен­но­сти вы­хо­дя­щие за пре­де­лы раз­вле­кательного жан­ра: «Ца­ре­вич» (1927 год, Бер­лин; о сы­не Пет­ра I), «Жёл­тая коф­та» (1923 год, Ве­на; 2-я ре­дак­ция под названием «В стра­не улы­бок», 1929 год, Бер­лин), «Па­га­ни­ни» (1925 год), «Фри­де­ри­ка» (1928 год, о юно­ше­ской люб­ви И.В. Гё­те; обе - Бер­лин). По музыкальной дра­ма­тур­гии и язы­ку они близ­ки опе­рам Дж. Пуч­чи­ни, с ко­то­рым Легара свя­зы­ва­ла друж­ба; главные пар­тии соз­да­ва­лись для опер­ных пев­цов (в том числе для Р. Тау­бе­ра). Ме­ло­дра­ма­тическим па­фо­сом от­ли­ча­ет­ся по­след­няя «ле­га­риа­да» - «Джу­дит­та» (1934 год, Вен­ская государственная опе­ра).

В 1935 году Легар ос­но­вал в Ве­не музыкальное издательво «Glocken Verlag». По­сле ан­шлю­са (1938 год) он ос­тал­ся в Ве­не в не­ко­то­рой изо­ля­ции: мно­гие его со­труд­ни­ки эмиг­ри­ро­ва­ли , в конц­ла­ге­рях по­гиб­ли либ­рет­ти­сты Ф. Грюн­ба­ум и Ф. Лё­нер-Бе­да, а Легар был объ­яв­лен «куль­тур­ной гор­до­стью» Третье­го рей­ха (ис­пол­не­ние его про­из­ве­де­ний бы­ло «ре­ко­мен­до­ва­но» Министерством про­па­ган­ды, Легар уча­ст­во­вал во мно­гих официальных ме­ро­прия­ти­ях, кон­цер­тах для вер­мах­та и др.). В 1943 году ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­рой опе­ры «Бро­дя­чий пе­вец» (ре­дак­ция опе­рет­ты «Цы­ган­ская лю­бовь», на венгерский язык) в Ко­ро­лев­ской опе­ре Бу­да­пеш­та. В 1946-1947 годах жил в Швей­ца­рии.

Мно­го­численные зву­ко­за­пи­си, свыше 60 эк­ра­ни­за­ций.