ЛАМУРЁ ШАРЛЬ
ЛАМУРЁ ШАРЛЬ - французский скрипач и дирижёр.
В 1854 году окончил Парижскую консерваторию по классу скрипки Н. Жирара. В 1850-1859 годах играл в оркестре театра «Жимназ» и Парижской оперы. В 1860 году организовал общество «Популярные сеансы камерной музыки» и квартет (известен как «Квартет Ламурё» по имени Ламурё - его 1-го скрипача), исполнявший новую и редко звучавшую камерную музыку.
В 1873 году в Париже основал Французское общество священной гармонии, в концертах которого исполнил оратории «Мессия» и «Иуда Маккавей» Г. Ф. Генделя, «Галлия» Ш. Гуно, «Ева» Ж. Массне, а также «Страсти по Матфею» И. С. Баха и др. В 1877-1879 годах дирижёр Парижской оперы. В 1881 году организовал Фестиваль французской музыки в Лондоне.
В 1881-1897 годах руководил концертами организованного им самим оркестра (с 1897 года под названием «Концерты Ламурё»), гастролировал с ним в России (1893 год), Великобритании (с 1896 год) и др. странах. Сыграл большую роль в популяризации творчества современных ему французских композиторов (К. Сен-Санс, Э. Лало, С. Франк, В. д'Энди, П. Дюка и др.) и Р. Вагнера (под управлением Ламурё состоялись первые парижские постановки опер «Лоэнгрин», 1887 год, и «Тристан и Изольда», 1899 год).
Награждён орденом Почётного легиона.