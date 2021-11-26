КУТЮР ТОМА
КУТЮР ТОМА - французский живописец.
Учился у А. Ж. Гро (1830-1835 годы) и у П. Делароша (1835-1839 годы).
Наиболее известное произведение Кутюра - огромная картина «Римляне времён упадка» (1847 год, Музей Орсе, Париж), выполненная в сухой академической манере. Она наглядно демонстрирует эволюцию позднего классицизма от эпохи Ж. Л. Давида, когда герои античности служили идеалом нравственности и гражданственности, к салонному искусству (Кутюр - один из главных его представителей), тяготевшему к развлекательности и внешней эффектности. Работал также над монументальными росписями (капелла в церкви Сент-Эсташ в Париже), писал портреты (А. Брюйа, 1850 год, Музей Фабра, Монпелье). Наиболее интересны его небольшие этюды («Сумасшедший», Музей изящных искусств, Руан, и другие). Кутюр имел высокую репутацию как педагог - в его парижском ателье учились Э. Мане, П. Пюви де Шаванн, многие художники из США.