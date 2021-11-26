КУТЮР ТОМА

КУТЮР ТОМА - французский живописец.

Учил­ся у А. Ж. Гро (1830-1835 годы) и у П. Де­ла­ро­ша (1835-1839 годы).

Наи­бо­лее из­вест­ное про­из­ве­де­ние Кутюра - ог­ром­ная кар­ти­на «Рим­ля­не вре­мён упад­ка» (1847 год, Му­зей Ор­се, Па­риж), вы­пол­нен­ная в су­хой ака­де­мической ма­не­ре. Она на­гляд­но де­мон­ст­ри­ру­ет эво­лю­цию позд­не­го клас­си­циз­ма от эпо­хи Ж. Л. Да­ви­да, ко­гда ге­рои ан­тич­но­сти слу­жи­ли идеа­лом нрав­ст­вен­но­сти и гра­ж­дан­ст­вен­но­сти, к са­лон­но­му ис­кус­ст­ву (Кутюр - один из глав­ных его пред­ста­ви­те­лей), тя­го­тев­ше­му к раз­вле­ка­тель­но­сти и внеш­ней эф­фект­но­сти. Ра­бо­тал так­же над мо­ну­мен­таль­ны­ми рос­пи­ся­ми (ка­пел­ла в церкви Сент-Эс­таш в Па­ри­же), пи­сал порт­ре­ты (А. Брюйа, 1850 год, Му­зей Фаб­ра, Мон­пе­лье). Наи­более ин­те­рес­ны его не­боль­шие этю­ды («Су­ма­сшед­ший», Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ру­ан, и другие). Кутюр имел вы­со­кую ре­пу­та­цию как пе­да­гог - в его па­риж­ском ате­лье учи­лись Э. Ма­не , П. Пю­ви де Ша­ванн, многие ху­дож­ни­ки из США.