КУПЕЙРУС ЛУИС

КУПЕЙРУС ЛУИС - нидерландский писатель.

Дет­ские го­ды про­вёл в Ин­до­незии; вер­нул­ся в Гаа­гу в 1878 году. Пе­ча­тал­ся с 1884 года. Пси­хо­ло­гические ро­ма­ны Купейруса на современную те­му от­ра­зи­ли влия­ние Г. Фло­бера и Э. Зо­ля : «Эли­не Ве­ре» («Eline Vere», 1889 год), «Кни­ги ма­лень­ких душ» («De Boeken der kleine zielen», dl 1-4, 1901-1903 годы) и другие. Ав­тор ми­фо­ло­гических ро­ма­нов в тра­ди­ци­ях сим­во­лиз­ма - «Пси­хея» («Psy­che», 1898 год, русский перевод 1902 год), «Фи­дес­са» («Fi­dessa», 1899 год); ис­то­рических ро­ма­нов о кри­зис­ных мо­мен­тах все­мир­ной ис­то­рии - «Ксеркс» («Xerxes», 1919 год), «Ис­кан­дер» («Iskander», 1920 год) и другие; ро­ма­на-фан­та­зии о ры­ца­рях Круг­ло­го сто­ла «Па­ря­щая шах­мат­ная дос­ка» («Het zwe­vende schaakbord», 1917 год). Ро­ман «Рок» («Noodlot», 1890 год) пе­ре­кли­ка­ет­ся с ро­ма­ном О. Уай­ль­да «Порт­рет До­риа­на Грея». Сре­ди других со­чи­не­ний: рас­ска­зы, по­вес­ти, пу­те­вые за­пис­ки, пуб­ли­ци­сти­ка .