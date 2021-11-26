КУНИКИДА ДОППО
КУНИКИДА ДОППО - японский писатель.
Настоящее имя Куникида Тэцуо. С 1889 года учился на английском отделении Токийского специального училища (ныне Университет Васэда), в 1891 году исключён за критику администрации. В начале 1890-х годов принял христианство. Основатель журнала «Сэйнэн бунгаку» («Литература для юношества», 1892 год). Занимался преподавательской деятельностью; в 1894 году военный корреспондент газеты «Кокумин симбун».
В 1897 году дебютировал как поэт-романтик, испытавший глубокое влияние У. Вордсворта. В сентиментальном тоне написаны новелла «Дядя Гэн» («Гэн-одзи», 1897 год) об одиночестве старика, которого бросил приведённый им в дом мальчик-сирота; лирический очерк «Равнина Мусаси» («Мусасино», 1898 год), проникновенно воссоздающий красоту равнины, по которой Куникида когда-то путешествовал с первой женой, и другие. Затерянность человека в мире, его бессилие перед судьбой - темы рассказа «Весенняя птица» («Хару-но тори», 1904 год) о немом мальчике, любителе птиц, который погибает, пытаясь взмыть в небо с крыши замка. Поздние произведения Куникида, в которых он обратился к изображению жизни беднейших слоёв общества, отмечены эволюцией в сторону натурализма и проникнуты гуманистическим протестом против социального зла: рассказы «Экстренный выпуск» («Гогай», 1904 год), «Жалкая смерть» («Кюси», 1905 год) и другие.
Сочинения:
Избр. рассказы. М., 1958 год