МАРТИН

МАРТИН - го­род на се­ве­ре Сло­ва­кии, в Жи­лин­ском крае.

Население 58,7 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в Тур­чь­ян­ской кот­ло­ви­не ме­ж­ду гор­ны­ми мас­си­ва­ми Боль­шая и Ма­лая Фат­ра, при впа­де­нии реки Турь­ец в реку Ваг. Транс­порт­ный узел (ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1284 году как «villa Sancti Martini» в до­ку­мен­тах венгерского ко­ро­ля Лас­ло IV (1272-1290 годы). Го­род­ское пра­во с 1340 года. Раз­ру­шен в 1430 году в хо­де гу­сит­ских войн. В XIX веке один из основных цен­тров сло­вацкого национального воз­ро­ж­де­ния, в Мартине соз­да­на Мат­и­ца сло­вац­кая (1863 год) , при­ня­ты Мар­тин­ская дек­ла­ра­ция 1861 года и Мар­тин­ская дек­ла­ра­ция 1918 года . Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей 11.04.1945 года. До 1950 года но­сил название Тур­чан­ски-Све­ти-Мар­тин.

Сре­ди па­мят­ни­ков куль­то­во­го зод­че­ст­ва - рим­ско-ка­то­лический со­бор Святого Мар­ти­на Тур­ско­го в сти­ле ран­ней го­ти­ки (1284 год, пе­ре­стро­ен в 1462 году; фре­ски XIV век) на центральной площади Вос­ста­ния; еван­ге­лическая цер­ковь (1784 год; пе­ре­строе­на в 1885-1895 годах), си­на­го­га (вторая половина XIX века).

К па­мят­ни­кам гражданской ар­хи­тек­ту­ры от­но­сят­ся бывшая сто­лич­ная упра­ва в сти­ле клас­си­циз­ма (1772 год; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на во второй половине XIX века; с 1987 года Тур­чь­ян­ская ху­дожественная га­ле­рея), три зда­ния Ма­ти­цы сло­вац­кой [ста­рое (1869-1875 годы, архитектор Я. Н. Бо­бу­ла; с 1992 года Сло­вацкий литературный му­зей); но­вое (1924-1926 годы, архитектор Я. Пал­ко­вич), а так­же Сло­вацкая национальная библиотека (1963-1975 годы)], зда­ния Народного до­ма (1888 год, архитектор Б. Бул­ла; ны­не те­атр), Тур­чь­ян­ско­го му­зея имени А. Кме­тья (1906-1908 годы) и бан­ка (1912-1913 годы; оба - архитектор М. М. Гар­минц) и др. Со­хра­ни­лись жи­лые до­ма XIX века, в т. ч. особ­ня­ки се­мей Муд­ро­нёв­ских (1882 год), Й. Тай­ов­ско­го, С. Ва­ян­ско­го (оба конец XIX века).

От­де­ле­ние Бра­ти­слав­ско­го университета имени Я. Ко­мен­ско­го (медицинский факультет). Эт­но­гра­фическая кол­лек­ция Сло­вацкого национального му­зея (1893 год). Му­зеи: ис­то­рической области Турь­ец (под от­кры­тым не­бом), ху­дож­ни­ка М. Бен­ки, Сло­вац. Крас­но­го Кре­ста и др.

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