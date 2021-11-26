МАРТИН
МАРТИН - город на севере Словакии, в Жилинском крае.
Население 58,7 тысяч человек (2010 год). Расположен в Турчьянской котловине между горными массивами Большая и Малая Фатра, при впадении реки Турьец в реку Ваг. Транспортный узел (автомобильное и железнодорожное сообщение).
Впервые упоминается в 1284 году как «villa Sancti Martini» в документах венгерского короля Ласло IV (1272-1290 годы). Городское право с 1340 года. Разрушен в 1430 году в ходе гуситских войн. В XIX веке один из основных центров словацкого национального возрождения, в Мартине создана Матица словацкая (1863 год) , приняты Мартинская декларация 1861 года и Мартинская декларация 1918 года. Во время Второй мировой войны оккупирован германскими войсками, освобождён Красной Армией 11.04.1945 года. До 1950 года носил название Турчански-Свети-Мартин.
Среди памятников культового зодчества - римско-католический собор Святого Мартина Турского в стиле ранней готики (1284 год, перестроен в 1462 году; фрески XIV век) на центральной площади Восстания; евангелическая церковь (1784 год; перестроена в 1885-1895 годах), синагога (вторая половина XIX века).
К памятникам гражданской архитектуры относятся бывшая столичная управа в стиле классицизма (1772 год; реконструирована во второй половине XIX века; с 1987 года Турчьянская художественная галерея), три здания Матицы словацкой [старое (1869-1875 годы, архитектор Я. Н. Бобула; с 1992 года Словацкий литературный музей); новое (1924-1926 годы, архитектор Я. Палкович), а также Словацкая национальная библиотека (1963-1975 годы)], здания Народного дома (1888 год, архитектор Б. Булла; ныне театр), Турчьянского музея имени А. Кметья (1906-1908 годы) и банка (1912-1913 годы; оба - архитектор М. М. Гарминц) и др. Сохранились жилые дома XIX века, в т. ч. особняки семей Мудронёвских (1882 год), Й. Тайовского, С. Ваянского (оба конец XIX века).
Отделение Братиславского университета имени Я. Коменского (медицинский факультет). Этнографическая коллекция Словацкого национального музея (1893 год). Музеи: исторической области Турьец (под открытым небом), художника М. Бенки, Словац. Красного Креста и др.