КОЛЛАР ЯН

КОЛЛАР ЯН - сло­вацкий и чешский по­эт, пуб­ли­цист, об­щественный дея­тель.

Из за­жи­точ­ной кре­сть­ян­ской се­мьи. Учил­ся в еван­ге­лическом ли­цее в Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва). По окон­ча­нии в 1819 году Йен­ско­го университета занял долж­ность свя­щен­ни­ка и про­по­вед­ни­ка мно­го­на­цио­наль­ной еван­ге­лической об­щи­ны в городе Пешт. По­сле Ре­волю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии пе­ре­се­лил­ся в Ве­ну, воз­гла­вил ка­фед­ру славянских древ­но­стей в Вен­ском университете. Пе­ча­тал­ся с 1811 года.

Коллар был идео­ло­гом славянского национального воз­ро­ж­дения, при­над­ле­жал к груп­пе сло­вацких дея­те­лей куль­ту­ры, от­стаи­вав­ших идею един­ст­ва сло­ва­ков и че­хов на ос­но­ве об­ще­го литературного язы­ка, и вы­сту­пал про­тив язы­ко­вых ре­форм в Сло­ва­кии. Коллар - один из соз­да­те­лей тео­рии славянской вза­им­но­сти, из­ло­жен­ной в на­пи­сан­ном им под влия­ни­ем идей И.Г. Гер­де­ра трак­та­те «О ли­те­ра­тур­ной вза­им­но­сти ме­ж­ду пле­ме­на­ми и на­ре­чия­ми сла­вян­ски­ми» (1836 год; перевод на русский язык осу­ще­ст­в­лён в 1840 году Ю.Ф. Са­ма­ри­ным, опубликован в журнале «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки»).

Коллар счи­тал, что славянское «пле­мя» в кор­не сво­ём еди­но, но раз­де­ле­но уси­лия­ми вра­гов и по­сле пре­одо­ле­ния этой ра­зоб­щён­но­сти зай­мёт дос­той­ное ме­сто сре­ди на­ро­дов ми­ра. Сред­ст­вом для вы­пол­не­ния этой за­да­чи Коллар на­зы­вал «литературную вза­им­ность», то есть куль­тур­ное со­труд­ни­че­ст­во сла­вян на ос­но­ве литературы на 4 язы­ках - рус­ском, поль­ском, чеш­ском и сер­бо­хор­ват­ском. Учи­ты­вая сте­пень раз­ви­тия русского язы­ка и литературы, счи­тал Рос­сию «го­ло­вой» в славянском объ­е­ди­не­нии, но не вы­хо­дил за рам­ки стрем­ле­ний к куль­тур­ной вза­им­но­сти. В от­ли­чие от русских сла­вя­но­фи­лов, Коллар не про­ти­во­пос­тав­лял сла­вян­ст­во За­па­ду. В по­ли­тическом от­но­ше­нии при­над­ле­жал к кон­сер­ва­то­рам.

Пи­сал на чешском и сло­вацком язы­ках. Сре­ди ран­них со­чи­не­ний Коллара - сборник лю­бов­ных со­не­тов «Сти­хо­тво­ре­ния» («Bás­ně»), во­шед­ших позд­нее в не­од­но­крат­но пе­рера­ба­ты­вав­шую­ся ли­ри­ко-эпическую по­эму «Дочь Сла­вы» («Slávy dcera», 1824, 1832, 1851 годы). В по­этическом твор­че­ст­ве Коллара со­еди­ни­лись клас­сические и пред­ро­ман­тические тен­ден­ции. Им бы­ло под­го­тов­ле­но и из­да­но со­б­ра­ние славянского фольк­ло­ра - «На­род­ные пес­ни» («Národnie zpievan­ky», sv. 1-2, 1834-1835 годы). Ряд со­чи­не­ний Коллара ка­сал­ся язы­ко­вых, пре­имущественно эти­мо­ло­гических во­про­сов, литературно-ис­то­рических и ар­хео­ло­гических про­блем. Опуб­ли­ко­ва­ны так­же ре­чи Коллара, его про­по­ве­ди, кри­тические ста­тьи, пу­те­вые очер­ки и ме­муа­ры «Вос­по­ми­на­ния о мо­ло­дых го­дах» («Paměti z mla­d­ších let života», 1863 год).

Сочинения:

Spisy. Praha, 1862–1863. Sv. 1–4;

Spi­sy. [Praha], 1868;

Rozpravy о slovanskè vzájem­ností. Praha, 1929;

Vybrané spisy. Praha, 1952–1956. Sv. 1–2;

Сто со­не­тов. М., 1973.