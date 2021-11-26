КОБЫЛЯНСКАЯ ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА

КОБЫЛЯНСКАЯ ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА - украинская пи­са­тель­ни­ца.

Вы­ро­с­ла в украинско-немецко-польской язы­ко­вой сре­де; в юные го­ды ис­пы­та­ла влия­ние немецкой литературы; ран­ние литературные опы­ты Кобылянской соз­да­ва­лись на немецком языке. В фор­ми­ро­ва­нии Кобылянской боль­шую роль сыг­ра­ло зна­ком­ст­во с И.Я. Фран­ко, В.С. Сте­фа­ни­ком, О.С. Ма­ко­ве­ем, Ле­сей Ук­ра­ин­кой.

Пе­ча­та­лась с 1890-х годов: по­вес­ти «Че­ло­век» («Лю­ди­на», создана в 1886-1891 годах, опубликована в 1894 году), «Он и Она» («Вiн и во­на», создана в 1892 году, опубликована в 1894 году), «Ца­рев­на» («Царiвна», создана в 1888-1895 годах, опубликована в 1896 году), «Что я лю­бил» («Що я лю­бив», 1896 год); рас­ска­зы «Ни­щая» («Жеб­рач­ка»), «У святого Ива­на», «Сель­ский банк» («Банк рус­ти­каль­ний»; все 1895 год); ро­ма­ны «Зем­ля» (создан в 1901 году, опубликован в 1902 году), «Вол­чи­ха» («Вов­чи­ця», 1923 год), «Апо­стол чер­ни» (опубликован пол­но­стью, тома 1-2, 1936 год); сборник по­вес­тей и рас­ска­зов «Но Гос­подь мол­чит…» («Але Гос­подь мов­чить…», 1927 год) и т.д.

В твор­че­ст­ве Кобылянской ощу­ща­ет­ся связь с со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­кой и реа­ли­стическими прин­ци­па­ми украинской литературы XIX века, а так­же с фольк­лор­ной тра­ди­ци­ей [ли­рическая по­весть «В вос­кре­се­нье ра­но зе­лье ко­па­ла…» («В неділю ра­но зілля ко­па­ла...», 1909 год)]. В то же вре­мя Кобылянская стре­ми­лась к уг­луб­лён­ной пси­хо­ло­гич­но­сти, ис­сле­до­ва­нию не­ор­ди­нар­ных су­деб; ис­пы­та­ла влия­ние тео­рий Ф. Ниц­ше и тео­рии пси­хо­ана­ли­за, а так­же фе­ми­ни­стических идей: по­вес­ти «Valse mélancholique» (1894 год), «Нио­ба» («Нiоба», 1898 год), «Че­рез мос­тки» («Че­рез клад­ку», 1911 год), «В по­ис­ках си­туа­ций» («За ситуацiями», 1913 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1953;

Тво­ри. Київ, 1962–1963. Т. 1–5.

Автор статьи: Ю.Я. Ба­ра­баш.