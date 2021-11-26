КОБЫЛЯНСКАЯ ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА
КОБЫЛЯНСКАЯ ОЛЬГА ЮЛИАНОВНА - украинская писательница.
Выросла в украинско-немецко-польской языковой среде; в юные годы испытала влияние немецкой литературы; ранние литературные опыты Кобылянской создавались на немецком языке. В формировании Кобылянской большую роль сыграло знакомство с И.Я. Франко, В.С. Стефаником, О.С. Маковеем, Лесей Украинкой.
Печаталась с 1890-х годов: повести «Человек» («Людина», создана в 1886-1891 годах, опубликована в 1894 году), «Он и Она» («Вiн и вона», создана в 1892 году, опубликована в 1894 году), «Царевна» («Царiвна», создана в 1888-1895 годах, опубликована в 1896 году), «Что я любил» («Що я любив», 1896 год); рассказы «Нищая» («Жебрачка»), «У святого Ивана», «Сельский банк» («Банк рустикальний»; все 1895 год); романы «Земля» (создан в 1901 году, опубликован в 1902 году), «Волчиха» («Вовчиця», 1923 год), «Апостол черни» (опубликован полностью, тома 1-2, 1936 год); сборник повестей и рассказов «Но Господь молчит…» («Але Господь мовчить…», 1927 год) и т.д.
В творчестве Кобылянской ощущается связь с социальной проблематикой и реалистическими принципами украинской литературы XIX века, а также с фольклорной традицией [лирическая повесть «В воскресенье рано зелье копала…» («В неділю рано зілля копала...», 1909 год)]. В то же время Кобылянская стремилась к углублённой психологичности, исследованию неординарных судеб; испытала влияние теорий Ф. Ницше и теории психоанализа, а также феминистических идей: повести «Valse mélancholique» (1894 год), «Ниоба» («Нiоба», 1898 год), «Через мостки» («Через кладку», 1911 год), «В поисках ситуаций» («За ситуацiями», 1913 год).
Сочинения:
Избранное. М., 1953;
Твори. Київ, 1962–1963. Т. 1–5.
Автор статьи: Ю.Я. Барабаш.