КНАУС ЛЮДВИГ

КНАУС ЛЮДВИГ - немецкий живописец .

Учился в Висбадене у пейзажиста О. Р. Якоби, в дюссельдорфской Академии Художеств (1845-1848 годы) у К. Ф. Зона, в дальнейшем совершенствовался самостоятельно, осваивая приёмы пле­нэр­ной жи­во­пи­си . В 1852-1860 годах жил в Париже, путешествовал по Европе. В 1866-1874 годах в Дюссельдорфе.

Манера Кнауса сформировалась под влиянием бытовой живописи голландских и фламандских мастеров XVII века, в которую он привнёс повествовательность, присущую мастерам дюс­сель­дорф­ской шко­лы , и свой талант художника-колориста, много работавшего на натуре. Автор жанровых картин «Шулеры» (1851 год, Художественный музей, Дюссельдорф), «Пожар на ферме» (1854 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Наставление духовника» (1864 год, Городской музей, Висбаден), «Совещание крестьян» (1873 год, Кунстхалле, Гамбург), «Первый барыш» (1878 год, Эрмитаж) и др.

Сцены в интерьере решены художником с тщательной прорисовкой всех предметов и с некоторым оттенком красивости, присущим салонному искусству. Писал также портреты (фрау Зусманн-Хелльборн, 1863 год, Художественный музей, Дюссельдорф; Г. Гельмгольц, Т. Моммзен, оба - 1881 год, Национальная галерея, Берлин, и др.). Преподавал в берлинской Академии Художеств (1874-1882 годы; профессор).

Иллюстрация:

Л. Кна­ус.«Де­воч­ка в по­ле». 1857. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)