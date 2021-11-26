КЭРРОЛЛ ЛЬЮИС

КЭРРОЛЛ ЛЬЮИС - английский писатель, математик.

Ро­дил­ся в се­мье при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка. Окон­чил кол­ледж Крайст-черч в Окс­фор­де (1854 год), в ко­то­ром в 1855-1881 годах пре­по­да­вал ма­те­ма­ти­ку. В 1867 года со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Рос­сию, по­бы­вав в Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, на яр­мар­ке в Ниж­нем Нов­го­ро­де [впе­чат­ле­ния от этой по­езд­ки от­ра­зи­лись в книге «Днев­ник пу­те­ше­ст­вия в Рос­сию 1867 го­да» («Russian journal», опубликован посмертно в 1935 году, русский перевод 2004 года)].

Впер­вые вы­сту­пил под псевдонимом Кэрролл в 1856 году (стихотворение «Оди­но­че­ст­во», «Solitude»). Все­мир­ную из­вест­ность Кэрроллу при­нес­ли ска­зоч­ные по­вес­ти «При­клю­че­ния Али­сы в стра­не чу­дес» («Alice’s adventures in Won­derland», 1865 год; 1-й русский ано­ним­ный перевод под заглавием «Со­ня в цар­ст­ве сна», 1879 год; перевод В.В. На­бо­ко­ва под псевдонимом В. Си­рин, оза­глав­лен­ный «Аня в стра­не чу­дес», 1923 год) и её про­дол­же­ние - «Сквозь зер­ка­ло и что там уви­де­ла Али­са» («Thro­ugh the looking-glass, and what Alice found there», 1871 год; 1-й русский перевод В.А. Азо­ва, псевдоним по­эта В.А. Аш­ке­на­зи, сти­хи в переводе Т.Л. Щеп­ки­ной-Ку­пер­ник, под заглавием «Али­са в За­зер­ка­лье», 1924 год), со­че­тав­шие чер­ты фольк­лор­ной и литературной сказ­ки и став­шие, на­ря­ду с про­из­ве­де­ния­ми Э. Ли­ра , яр­ки­ми об­раз­ца­ми так называемой ли­те­ра­ту­ры нон­сен­са (бес­смыс­ли­цы).

Экс­цен­трич­ные и иро­нич­ные, по­вес­ти-сказ­ки Кэрролл вы­во­ра­чи­ва­ют на­из­нан­ку чо­пор­ную и раз­ме­рен­ную вик­то­ри­ан­скую дей­ст­ви­тель­ность, соз­да­вая на её мес­те ало­гич­ный и аб­сурд­ный мир, в ко­то­ром явь и сон, ре­аль­ность и её от­ра­же­ние ста­но­вят­ся не­раз­ли­чи­мы­ми. Сказ­ки Кэрролла на­сы­ще­ны па­ро­дий­ны­ми ал­лю­зия­ми на из­вест­ные литературные тек­сты, не­оло­гиз­ма­ми и ка­лам­бу­ра­ми (многие не­оло­гиз­мы Кэрролла во­шли в английский язык, а не­ко­то­рые вы­ра­же­ния ста­ли кры­ла­ты­ми сло­ва­ми), при­чём сло­вес­ная иг­ра час­то слу­жит раз­ви­тию сю­же­та. За­ду­ман­ные для де­тей, про­из­ве­де­ния Кэрролла очень бы­ст­ро пе­ре­шли в раз­ряд «взрос­лой» литературы и по­ро­ди­ли мно­же­ст­во ин­тер­пре­та­ций.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Кэрролла: по­эма-нон­сенс «Охо­та на Снар­ка» («The hunting of the Snark», 1876 год, русский перевод 1990 года), ро­ман «Силь­ви и Бру­но» («Sylvie and Bru­no», vol. 1-2, 1889-1893 годы), сти­хи, пам­фле­ты , эс­се, за­гад­ки, го­ло­во­лом­ки и др.; ра­бо­ты по ма­те­ма­ти­ке: «Евк­лид и его со­вре­мен­ные со­пер­ни­ки» («Euclid and his modern rivals», 1879 год), «Сим­во­ли­че­ская ло­ги­ка» («Symbolic logic», часть 1, 1896 год; часть 2, опубликована посмертно в 1977 году) и др. Ув­ле­кал­ся фо­то­гра­фи­ей; фо­то­порт­ре­ты (пре­имущественно де­тей), вы­пол­нен­ные Кэрроллом, име­ли ус­пех. В 1969 году бы­ло соз­да­но Бри­тан­ское общество Льюи­са Кэр­рол­ла (фи­лиа­лы - в США и Ка­на­де).

Cочинения:

The diaries / Ed. by R. L. Green. L., 1953. Vol. 1–2;

The annotated Alice. Alice’s adventures in Wonderland and Through the looking- glass / Ed. by M. Gardner. N. Y., 1960;

The works / Ed. by R. L. Green. L., 1965;

Ис­то­рия с узел­ка­ми. М., 1985;

При­клю­че­ния Али­сы в стра­не чу­дес. Сквозь зер­ка­ло и что там уви­де­ла Али­са, или Али­са в За­зер­ка­лье / Пер. Н. М. Де­му­ро­вой. М., 1990;

Ло­ги­че­ская иг­ра. М., 1991;

Днев­ник пу­те­ше­ст­вия в Рос­сию 1867 г.

Пи­ща для ума. «Месть Бру­но» и дру­гие рас­ска­зы. М., 2004.

Автор статьи: Т. А. Ва­силь­чук.