КАВАЙЕ-КОЛЬ АРИСТИД

КАВАЙЕ-КОЛЬ АРИСТИД - французский органный мастер, изобретатель, акустик.

Пред­ста­ви­тель из­вест­ной с XVIII века ди­на­стии ор­га­но­строи­те­лей. В 1833 году пе­ре­ехал в Па­риж, где вы­иг­рал кон­курс на ре­кон­ст­рук­цию ор­га­на в церкви Сен-Де­ни. Кавайе-Коль зна­чи­тель­но усо­вер­шен­ст­во­вал кон­ст­рук­цию ор­га­на (например, впер­вые при­ме­нил пнев­ма­тический ры­чаг Ч. Бар­ке­ра), объ­е­ди­нив свой­ст­ва французских, испанских и немецких ин­ст­ру­мен­тов .

Соз­дал но­вый тип ин­ст­ру­мен­та - т. н. боль­шой сим­фо­ни­че­ский ор­ган, об­ла­даю­щий бо­га­ты­ми ди­на­мическими и тем­бро­вы­ми воз­мож­но­стя­ми за счёт ис­поль­зо­ва­ния но­вых ре­ги­ст­ров. Ин­ст­ру­мен­ты ра­бо­ты Кавайе-Коль (все­го около 500) ус­та­нов­ле­ны во Фран­ции (со­бор Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри, па­риж­ские цер­к­ви Сен-Сюль­пис, Сент-Кло­тильд, Ор­ле­ан­ский со­бор), Бель­гии (Брюс­сель­ская консерватория), Ни­дер­лан­дах («Кон­серт­ге­бау»), Ис­па­нии, Ка­на­де, Ал­жи­ре, Бо­ли­вии, Ин­дии и др. стра­нах. Од­ним из по­след­них ин­ст­ру­мен­тов, соз­дан­ных Кавайе-Коль (1899 год), стал ор­ган, ус­та­нов­лен­ный в Боль­шом за­ле Московской консерватории в 1901 году. Ав­тор тру­дов по аку­сти­ке , ор­га­но­строе­нию.

Сочинения:

Études expérimentales sur les tuyaux d’orgues. P., 1849;

De la détermination du ton normal, ou du diapason pour l’accord des in­struments de musique. P., 1859;

Grand orgue de l’ ́Eglise métropolitaine Notre-Dame de Pa­ris. P., 1868;

Complete theoretical works. 2nd ed. Buren, 1981