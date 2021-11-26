КАРПО ЖАН БАТИСТ

КАРПО ЖАН БАТИСТ - французский скульп­тор, жи­во­пи­сец, гра­фик .

Ро­дил­ся в се­мье ка­мен­щи­ка. Обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре у Ж.Б. Бер­на­ра в Ва­лан­сь­е­не, брал уро­ки вая­ния у В. Лье (впо­след­ст­вии Карпо вы­ле­пил по па­мя­ти бюст Лье, умер­ше­го в 1847 году, - свою пер­вую порт­рет­ную ра­бо­ту). В 1838 году Карпо пе­ре­ехал с семь­ёй в Па­риж, учил­ся в Ко­ро­лев­ской шко­ле ма­те­ма­ти­ки и ри­сун­ка, с 1844 года - в Шко­ле изящ­ных ис­кусств у Ф. Рю­да, за­тем у Ф. Дю­ре. В 1854 году за скульп­ту­ру «Гек­тор, мо­ля­щий бо­гов о ми­ло­сти к сво­ему сы­ну Ас­тиа­нак­су» по­лу­чил Римскую пре­мию. В 1856-1863 годах ра­бо­тал в Ри­ме, где изу­чал ан­тич­ную и ре­нес­санс­ную скульп­ту­ру (в его твор­че­ст­ве за­мет­но влия­ние Ми­ке­ланд­же­ло). К это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся ра­бо­та «Ло­вец ра­ко­вин» (гипс, 1858 год) и груп­па «Уго­ли­но» на сю­жет из «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те (тер­ра­ко­та, около 1860 года; обе - в Му­зее Ор­се , Па­риж; по­вто­ре­ния - в других му­зе­ях), в ко­то­рой пла­стическими сред­ст­ва­ми пе­ре­да­ны стра­да­ния об­ре­чён­ных на му­чи­тель­ную смерть. В Ита­лии Карпо впер­вые об­ра­тил­ся к жи­во­пи­си («За­кат солн­ца», около 1858-1860 годов, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ва­лан­сь­ен, и др.).

С середине 1860-х годов на­сту­пил наи­бо­лее пло­до­твор­ный пе­ри­од в твор­че­ст­ве Карпо. Один из главных пред­ста­ви­те­лей Вто­рой им­пе­рии сти­ля в скульп­ту­ре, он ис­пол­нял за­каз­ные ком­по­зи­ции, ста­туи, бю­с­ты, так­же жи­во­пис­ные ра­бо­ты, ри­сун­ки, офор­ты. Груп­па «Три­умф Фло­ры» для Па­виль­о­на Фло­ры в Тю­иль­ри (1863-1866 годы) про­дол­жа­ет тра­ди­ции де­ко­ра­тив­ной пла­сти­ки XVIII века; для фа­са­да зда­ния те­ат­ра «Гранд-Опе­ра» (архитектор Ш. Гар­нье) в Па­ри­же Карпо вы­пол­нил скульп­тур­ную груп­пу «Та­нец» (1869 год, Му­зей Ор­се; ори­ги­нал в 1964 году за­ме­нён ко­пи­ей ра­бо­ты П. Бель­мон­до). По за­ка­зу Ж. Ос­ма­на Карпо ис­пол­нил ком­по­зи­цию «Че­ты­ре час­ти све­та, не­су­щие не­бес­ную сфе­ру» для фон­та­на на площади Об­сер­ва­то­рии (брон­за, 1867-1874 годы). Для Ва­лан­сь­е­на Карпо соз­дал па­мят­ник А. Ват­то (1860-1872 годы, ус­та­нов­лен в 1884 году). Карпо - ав­тор боль­шо­го чис­ла порт­ре­тов: «Принц Луи Жан Жо­зеф с со­ба­кой Не­ро» (мра­мор, 1865 год), Ш. Гар­нье (брон­за, 1869 год), Ж.Л. Же­ро­ма (брон­за, 1872 год, все - Му­зей Ор­се), императора На­по­ле­о­на III (мра­мор, 1874 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк) и др.

Иллюстрация:

Ж.Б. Кар­по. «Та­нец». Скульп­тур­ная груп­па с фа­са­да зда­ния «Гранд-Опе­ра» в Па­ри­же. 1869 год. Му­зей Ор­се (Па­риж).