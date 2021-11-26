КАРАДЖАЛЕ ЙОН ЛУКА
КАРАДЖАЛЕ ЙОН ЛУКА - румынский писатель.
Учился на курсах мимики и декламации Бухарестской консерватории (1868-1870 годы); перепробовал множество профессий - от суфлёра до школьного инспектора. В 1888-1899 годах директор Национального театра в Бухаресте (ныне носит имя Караджале). С 1904 года в эмиграции. Печатался как публицист и театральный обозреватель с 1873 года. Наиболее известны социально-критические комедии Караджале, в которых напряжённые драматические ситуации сочетаются с элементами фарса: «Бурная ночь» («O noapte furtunoasă», 1878 год), «Господин Леонида перед лицом реакции» («Conu Leonida față cu reacțiunea», 1879 год), «Потерянное письмо» («O scrisoare pierdută», 1884 год), «В дни карнавала» («D-ale carnavalului», 1885 год). Среди других сочинений: психологическая драма «Напасть» («Năpasta», 1890 год); рассказы, очерки, эссе; переводы с английского, французского и испанского языков. В сборнике зарисовок «Моменты» («Momente şi chițe», 1901 год) предвосхищается традиция литературыры абсурда (Э. Ионеско, Урмуз). На русском языке произведения Караджале переводились с 1951 года.
Cочинения:
Teatru. Buc., 1889;
Opere. Buc., 1930-1942. Vol. 1–7;
Комедии, юморески, рассказы. М., 1963.