КАПУАНА ЛУИДЖИ
КАПУАНА ЛУИДЖИ - итальянский писатель.
Сын состоятельного землевладельца. Учился в университете города Катания (1857-1860 годы). Работал журналистом (1877-1884 годы); мэр города Минео (1883-1888 годы); преподавал в университетах Рима и Катании (1900-1914 годы). Первое юношеское стихотворение опубликовал в 1851 году; первая серьёзная публикация - романтическая драма в стихах «Гарибальди» («Garibaldi», 1861 год).
Ранние рассказы Капуаны, в том числе «Доктор Симбалюс» («Dottor Cymbalus», 1867 год), близки к манере литературного кружка Скапильятура. В книге «Современный итальянский театр» («Il teatro italiano contemporaneo», 1872 год) Капуана осмысляет театральное искусство как единый организм, развивающийся параллельно с обществом. В сборнике психологических новелл-«портретов» «Женские профили» («Profili di donne», 1877 год) и в первом романе Капуаны «Джачинта» («Giacinta», 1879 год), отразившем влияние Г. Флобера, П. Бурже и Э. Золя, определились основные особенности дальнейшего творчества Капуаны: необычность психологической коллизии, документальная точность в физиологических описаниях, акцентирование воздействия среды на личность.
Совместно с Дж. Вергой Капуана выработал принципы литературы веризма; уточнению позиций веризма посвящены книги Капуаны «Очерки современной литературы» («Studi sulla letteratura contemporanea», 1879-1882 годы), «Ради искусства» («Per l’arte», 1885 год) и другие. В сборниках рассказов 1890-х годов Капуана обратился к глубинам подсознательного: «Страстные души» («Le Appassionate», 1893 год), «Крестьянки» («Le paesane», 1894 год) и других. Наиболее значительное сочинение Капуаны - роман «Маркиз Роккавердина» («Il Marchese di Roccaverdina», 1901 год), в котором элементы натурализма соединяются с влиянием этической проблематики «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Сицилийские корни творчества Капуаны ощутимы в книгах сказок для детей: «Жили-были» («C’era una volta», 1882 год) и других, а также в комедиях на диалекте. На русский язык сочинения Капуаны переводились с 1887 года.