КАПУАНА ЛУИДЖИ

КАПУАНА ЛУИДЖИ - итальянский пи­са­тель.

Сын со­стоя­тель­но­го зем­ле­вла­дель­ца. Учил­ся в университете города Ка­та­ния (1857-1860 годы). Ра­бо­тал жур­на­ли­стом (1877-1884 годы); мэр города Ми­нео (1883-1888 годы); пре­по­да­вал в университетах Ри­ма и Ка­та­нии (1900-1914 годы). Пер­вое юно­ше­ское сти­хо­тво­ре­ние опуб­ли­ко­вал в 1851 году; пер­вая серь­ёз­ная пуб­ли­ка­ция - ро­ман­тическая дра­ма в сти­хах «Га­ри­баль­ди» («Garibaldi», 1861 год).

Ран­ние рас­ска­зы Капуаны, в том числе «Док­тор Сим­ба­люс» («Dottor Cymbalus», 1867 год), близ­ки к ма­не­ре литературного круж­ка Ска­пиль­я­ту­ра. В книге «Со­вре­мен­ный италь­ян­ский те­атр» («Il teatro italiano contempora­neo», 1872 год) Капуана ос­мыс­ля­ет те­ат­раль­ное ис­кус­ст­во как еди­ный ор­га­низм, раз­ви­ваю­щий­ся па­рал­лель­но с об­ще­ст­вом. В сборнике пси­хо­ло­гических но­велл-«порт­ре­тов» «Жен­ские про­фи­ли» («Profili di donne», 1877 год) и в пер­вом ро­ма­не Капуаны «Джа­чин­та» («Gia­cin­ta», 1879 год), от­ра­зив­шем влия­ние Г. Фло­бе­ра, П. Бур­же и Э. Зо­ля, оп­ре­де­ли­лись основные осо­бен­но­сти даль­ней­ше­го твор­че­ст­ва Капуаны: не­обыч­ность пси­хо­ло­гической кол­ли­зии, до­ку­мен­таль­ная точ­ность в фи­зио­ло­гических опи­са­ни­ях, ак­цен­ти­ро­ва­ние воз­дей­ст­вия сре­ды на лич­ность.

Со­вме­ст­но с Дж. Вер­гой Капуана вы­ра­бо­тал прин­ци­пы литературы ве­риз­ма; уточ­не­нию по­зи­ций ве­риз­ма по­свя­ще­ны кни­ги Капуаны «Очер­ки со­вре­мен­ной ли­те­ра­ту­ры» («Studi sulla lettera­tura con­temporanea», 1879-1882 годы), «Ра­ди ис­кус­ст­ва» («Per l’arte», 1885 год) и другие. В сборниках рас­ска­зов 1890-х годов Капуана об­ра­тил­ся к глу­би­нам под­соз­на­тель­но­го: «Стра­ст­ные ду­ши» («Le Appassionate», 1893 год), «Кре­сть­ян­ки» («Le paesane», 1894 год) и других. Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Капуаны - ро­ман «Мар­киз Рок­ка­вер­ди­на» («Il Marchese di Roccaverdina», 1901 год), в ко­то­ром эле­мен­ты на­ту­ра­лиз­ма со­еди­ня­ют­ся с влия­ни­ем этической про­бле­ма­ти­ки «Пре­сту­п­ле­ния и на­ка­за­ния» Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. Си­ци­лий­ские кор­ни твор­че­ст­ва Капуаны ощу­ти­мы в кни­гах ска­зок для де­тей: «Жи­ли-бы­ли» («C’era una volta», 1882 год) и других, а так­же в ко­ме­ди­ях на диа­лек­те. На русский язык со­чи­не­ния Капуаны пе­ре­во­ди­лись с 1887 года.