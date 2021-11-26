ИНГЕМАНН БЕРНХАРД СЕВЕРИН

ИНГЕМАНН БЕРНХАРД СЕВЕРИН - датский пи­са­тель.

Окон­чил Ко­пен­га­ген­ский университет; с 1822 года профессор датского язы­ка и ли­те­ра­ту­ры Ака­де­мии в Со­рё.

Для твор­че­ст­ва Ингеманна, ис­пы­тав­ше­го не­по­сред­ст­вен­ное влия­ние йен­ско­го ро­ман­тиз­ма , со­чи­не­ний Э.Т.А. Гоф­ма­на и В. Скот­та, ха­рак­те­рен ин­те­рес к национальной ис­то­рии: эпические по­эмы «Валь­де­мар Ве­ли­кий и его дру­жи­на» («Valde­mar den Store og hans maed», 1824 год), «Ко­ро­ле­ва Марг­рет» («Dronning Mar­grethe», 1836 год), цикл ро­ман­сов «Холь­гер Дат­ча­нин» («Hol­ger Danske», 1837 год); ис­то­рические ро­ма­ны «Валь­де­мар По­бе­ди­тель» («Valdemar Sejr», 1826 год), «Дет­ст­во Эри­ка Мен­ве­да» («Erik Menveds Barn­dom», 1828 год, русский перевод 1847 года), «Ко­роль Эрик» («Kong Erik», 1833 год), «Принц От­то Дат­ский» («Prins Otto af Dan­mark», 1835 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: но­вел­лы , сказ­ки, ли­ри­ка, в том числе ре­ли­ги­оз­ная; на­пи­сан­ный под влия­ни­ем ав­то­био­гра­фии Х.К. Ан­дер­се­на ро­ман «Де­ти де­рев­ни» («Landsby­børnene», 1852 год).

Сочинения:

Samlede Skrifter. Kbh., 1836–1865. Bd 1–20.