ИНГЕМАНН БЕРНХАРД СЕВЕРИН
ИНГЕМАНН БЕРНХАРД СЕВЕРИН - датский писатель.
Окончил Копенгагенский университет; с 1822 года профессор датского языка и литературы Академии в Сорё.
Для творчества Ингеманна, испытавшего непосредственное влияние йенского романтизма, сочинений Э.Т.А. Гофмана и В. Скотта, характерен интерес к национальной истории: эпические поэмы «Вальдемар Великий и его дружина» («Valdemar den Store og hans maed», 1824 год), «Королева Маргрет» («Dronning Margrethe», 1836 год), цикл романсов «Хольгер Датчанин» («Holger Danske», 1837 год); исторические романы «Вальдемар Победитель» («Valdemar Sejr», 1826 год), «Детство Эрика Менведа» («Erik Menveds Barndom», 1828 год, русский перевод 1847 года), «Король Эрик» («Kong Erik», 1833 год), «Принц Отто Датский» («Prins Otto af Danmark», 1835 год).
Среди других сочинений: новеллы, сказки, лирика, в том числе религиозная; написанный под влиянием автобиографии Х.К. Андерсена роман «Дети деревни» («Landsbybørnene», 1852 год).
Сочинения:
Samlede Skrifter. Kbh., 1836–1865. Bd 1–20.