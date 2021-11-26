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ИМБЕР НАФТАЛИ ГЕРЦ
ИМБЕР НАФТАЛИ ГЕРЦ - еврейский поэт.
Писал на иврите. В юности был приверженцем движения Хаскалы (еврейского Просвещения), чем навлёк на себя преследование со стороны ортодоксальных хасидов. Оставил родной город, скитался по разным странам (с 1882 года некоторое время находился в Палестине). С 1892 года в США, где жил в нужде.
Патриотический пафос, близость к еврейскому фольклору обусловили популярность стихов Имбера, многие из которых положены на музыку. Наиболее известно стихотворение «Наша надежда» («Тикватену»), написанное в год основания колонии Петах-Тиква в Палестине (1878 год); его первые две строфы стали национальным гимном Израиля.
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