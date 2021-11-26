ИМБЕР НАФТАЛИ ГЕРЦ

ИМБЕР НАФТАЛИ ГЕРЦ - еврейский поэт.

Пи­сал на ив­ри­те. В юно­сти был при­вер­жен­цем дви­же­ния Хас­ка­лы (еврейского Про­све­ще­ния), чем на­влёк на се­бя пре­сле­до­ва­ние со сто­ро­ны ор­то­док­саль­ных ха­си­дов. Ос­та­вил род­ной го­род, ски­тал­ся по раз­ным стра­нам (с 1882 года не­ко­то­рое вре­мя на­хо­дил­ся в Па­ле­сти­не). С 1892 года в США, где жил в ну­ж­де.

Пат­рио­тический па­фос, бли­зость к еврейскому фольк­ло­ру обу­сло­ви­ли по­пу­ляр­ность сти­хов Имбера, мно­гие из ко­то­рых по­ло­же­ны на му­зы­ку. Наи­бо­лее из­вест­но стихотворение «На­ша на­де­ж­да» («Ти­к­ва­те­ну»), на­пи­сан­ное в год ос­но­ва­ния ко­ло­нии Пе­тах-Ти­к­ва в Па­ле­сти­не (1878 год); его пер­вые две стро­фы ста­ли национальным гим­ном Из­раи­ля.