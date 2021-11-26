«ИКАРИЯ»

«ИКАРИЯ» - название страны из романа-утопии французского социалиста Э. Кабе «Путешествие в Икарию».

Опи­сы­ва­лась как го­судар­ст­во без по­ли­ции и ар­мии с де­мо­кра­тической сис­те­мой вы­бо­ров и урав­ни­тель­ным рас­пре­де­ле­ни­ем ма­те­ри­аль­ных благ.

«Икарией» име­но­ва­лись так­же ос­но­ван­ные Ка­бе и его по­сле­до­ва­те­ля­ми об­щи­ны в США: в 1848 году в Те­ха­се, в 1849-1856 годах в Ил­ли­ной­се, в 1857-1864 годах в Мис­су­ри, в 1860-1878 годах в Ай­о­ве, в 1884-1886 годах в Ка­ли­фор­нии.

Пред­ста­ви­те­ли этих об­щин ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в со­циа­ли­стическом дви­же­нии в США, бы­ли свя­за­ны с Со­циа­ли­сти­че­ской ра­бо­чей пар­ти­ей США и Ин­тер­на­цио­на­лом 1-м . Пе­чат­ные из­да­ния «ика­рий­цев» «La Revue Icarienne» и «La Jeune Icarie» яв­ля­лись в конце 1870-х годов официальными ор­га­на­ми Со­циа­ли­стической ра­бо­чей пар­тии США.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)