«ИКАРИЯ»
«ИКАРИЯ» - название страны из романа-утопии французского социалиста Э. Кабе «Путешествие в Икарию».
Описывалась как государство без полиции и армии с демократической системой выборов и уравнительным распределением материальных благ.
«Икарией» именовались также основанные Кабе и его последователями общины в США: в 1848 году в Техасе, в 1849-1856 годах в Иллинойсе, в 1857-1864 годах в Миссури, в 1860-1878 годах в Айове, в 1884-1886 годах в Калифорнии.
Представители этих общин активно участвовали в социалистическом движении в США, были связаны с Социалистической рабочей партией США и Интернационалом 1-м. Печатные издания «икарийцев» «La Revue Icarienne» и «La Jeune Icarie» являлись в конце 1870-х годов официальными органами Социалистической рабочей партии США.