ИБСЕН ГЕНРИК

ИБСЕН ГЕНРИК (Хен­рик) - норвежский дра­ма­тург, по­эт.

По­сле ра­зо­ре­ния от­ца-ком­мер­сан­та по­ки­нул се­мью (1843 год), слу­жил по­мощ­ни­ком ап­те­ка­ря. По­лу­чив ат­те­стат зре­ло­сти (1850 год), стал ху­дожественным ру­ко­во­ди­те­лем пер­во­го в Нор­ве­гии национального те­ат­ра в Бер­ге­не (1852-1857 годы); воз­глав­лял Норвежский те­атр в Кри­стиа­нии (1857-1862 годы). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1849 год). Пер­вое дра­ма­тическое сочинение - тра­ге­дия в сти­хах «Ка­ти­ли­на» («Catilina», 1849 год, опубликована в 1850 году, поставлена в 1881 году) - вдох­нов­ле­но твор­че­ст­вом Ф. Шил­ле­ра, анар­хическими идея­ми. В 1850-е годы Ибсен, во­ин­ст­вую­щий пат­ри­от, со­чи­нял сти­хи, ста­тьи на по­ли­тические те­мы; в 1852 году по­се­тил Да­нию, Гер­ма­нию.

Ран­ние ро­ман­тические пье­сы Ибсена, на­пи­сан­ные под влия­ни­ем К. Ф. Хеб­бе­ля, идеа­ли­зи­ру­ют скандинавскую ста­ри­ну, средневековую ге­рои­ку: кос­тюм­ные ис­то­рические дра­мы «Бо­га­тыр­ский кур­ган» («Kæmpe­højen», поставлена в 1850 году), «Пир в Суль­хау­ге» («Gil­det på Solhaug», 1855 год, поставлена в 1856 году), «Борь­ба за пре­стол» («Kongsem», 1863 год, поставлена в 1864 году). Во­де­виль в сти­хах в ду­хе Э. Скри­ба «Ко­ме­дия люб­ви» («Kærlig­hedens ko­me­die», 1862 год, поставлен в 1873 году) - са­ти­ра на ме­щан­скую ог­ра­ни­чен­ность. В 1864 году по­сле раз­гро­ма Да­нии Прус­си­ей Ибсен, раз­оча­ро­вав­шись в дви­же­нии пан­скан­ди­на­виз­ма и в сво­ём национальном идеа­ле, вы­ехал за гра­ни­цу (Рим, 1864-1868 годы, 1878-1885 годы; Дрез­ден, 1868-1875 годы; Мюн­хен, 1875-1878, 1885-1891 годы); вер­нул­ся в Нор­ве­гию в 1891 году.

Сла­ву Ибсену при­нес­ли фи­лософско-по­этические дра­мы: «Бранд» («Brand», 1865 год, опубликована в 1866 году, поставлена в 1885 году), «Пер Гюнт» («Peer Gynt», 1867 год, поставлена в 1876 году, му­зы­ка Э. Гри­га), «Ке­сарь и Га­ли­лея­нин» («Kejser og galilæer», 1871-1873 годы, поставлена в 1896 году). Мис­тери­аль­ная тра­ге­дия «Бранд», от­ра­зив­шая влия­ние С. Кьер­ке­го­ра и пред­вос­хи­щаю­щая об­раз сверх­че­ло­ве­ка у Ф. Ниц­ше , ри­су­ет ро­ман­ти­ка-ин­ди­ви­дуа­ли­ста, ко­то­рый, от­ре­ка­ясь от «лож­ных цен­нос­тей» (се­мья, го­су­дар­ст­во, ре­ли­гия), пы­та­ет­ся дос­тичь аб­со­лют­ной цель­но­сти лич­но­сти, об­рес­ти «не­ве­до­мо­го Бо­га» в са­мом че­ло­ве­ке. Ан­ти­те­за Бран­да - Пер Гюнт, во­пло­ще­ние ком­про­мис­са, при­спо­соб­ле­ния; этот по­лу­фольк­лор­ный об­раз, вос­хо­дя­щий к скандинавской ми­фо­ло­гии, сим­во­ли­зи­ру­ет спя­щую народную ду­шу; про­бу­дить её при­зва­на жерт­вен­ная Соль­вейг, оли­це­тво­ре­ние веч­ной жен­ст­вен­но­сти. В дра­ме «Ке­сарь и Га­ли­лея­нин», ко­то­рую Ибсен счи­тал сво­ей луч­шей пье­сой, на при­ме­ре Юлиа­на От­ступ­ни­ка об­су­ж­да­ет­ся воз­мож­ность син­те­за язы­че­ст­ва и хри­сти­ан­ст­ва.

В пси­хо­ло­гических пье­сах Ибсена о современом бы­те (в основном городского ме­щан­ст­ва) за­мет­но влия­ние на­ту­ра­лиз­ма, хо­тя их ге­рои в той или иной сте­пе­ни при­вер­же­ны ро­ман­тическим идеа­лам. Ли­це­ме­рию бур­жу­аз­ной мо­ра­ли Ибсен про­ти­во­пос­тав­ля­ет ге­ро­ическим, но не все­гда реа­ли­зуе­мый пер­со­на­жа­ми шанс «жиз­ни не по лжи»; «пу­ри­тан­ская» эти­ка кри­ти­ку­ет­ся с по­зи­ции ин­ди­ви­дуа­лиз­ма. Наи­бо­лее из­вест­ны пье­сы: «Ку­коль­ный дом» («Et dukkehjem», поставлена в 1879 году; на русской сце­не под названием «Но­ра») - ис­то­рия «но­вой жен­щи­ны», стре­мя­щей­ся са­мо­реа­ли­зо­вать­ся, ми­нуя ис­кус стать «кук­лой», и од­но­вре­мен­но по­мочь муж­чи­не вы­пол­нить его мис­сию; «При­ви­де­ния» («Gengangere», 1881 год, поставлена в 1882 году) - дра­ма о за­пу­тан­ных от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду от­ца­ми и деть­ми; «Враг на­ро­да» («En folkefiende», 1882 год, поставлена в 1883 году; на русской сце­не под названием «Док­тор Шток­ман») - ис­то­рия оди­ноч­ки, про­ти­во­стоя­ще­го ли­це­ме­рию боль­шин­ст­ва; «Ди­кая ут­ка» («Vildanden», 1884 год, поставлена в 1885 году) - о тщет­но­сти по­пы­ток ра­зо­бла­чить се­мей­ную ложь; «Гед­да Габ­лер» («Hedda Hab­ler», 1890 год, поставлена в 1891 году) - ис­то­рия силь­ной жен­щи­ны, скра­ши­ваю­щей по­шлость жиз­ни меч­той о «кра­си­вой смер­ти».

Позд­ние дра­мы , сбли­жаю­щие Ибсена с сим­во­лиз­мом, тя­го­те­ют к прит­че; в них центральное ме­сто за­ни­ма­ет мо­тив не­уга­си­мо­сти ро­ман­тического идеа­ла - «Рос­мерс­хольм» («Rosmersholm», 1886 год, поставлена в 1887 году), «Жен­щи­на с мо­ря» («Fruen fra havet», 1888 год, поставлена в 1889 году), «Строи­тель Соль­нес» («Bygmester Solness», 1892 год, поставлена в 1893 году), «Ма­лень­кий Эй­ольф» («Lille Eyolf», 1894 год, поставлена в 1895 году), «Йун Габ­ри­эль Борк­ман» («John Gabriel Bork­man», 1896 год, поставлена в 1897 году), «Ко­гда мы, мёрт­вые, про­бу­ж­да­ем­ся» («När vi døde vägner», 1899 год, поставлена в 1900 году).

Ибсен - ре­фор­ма­тор ев­ропейского и ми­ро­во­го те­ат­ра, соз­да­тель мо­де­ли со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической дра­мы XX века, «дра­мы-дис­кус­сии» (Б. Шоу); его творческий опыт (в ча­ст­но­сти, раз­ра­бо­тан­ную им по­эти­ку «под­тек­ста», или «мел­ко­го пись­ма», - на­сы­ще­ния дей­ст­вия ре­мар­ка­ми, де­та­ля­ми, жес­та­ми, вы­пол­няю­щи­ми роль как кос­вен­ной ха­рак­те­ри­сти­ки, так и сим­во­ла) ис­поль­зова­ли Г. Га­упт­ман, А. Стринд­берг, М. Ме­тер­линк , Шоу, Ю. О’Нил и др. В Рос­сии пе­ре­во­ды и по­ста­нов­ки пьес Ибсена по­яв­ля­ют­ся с 1880-х годы Ибсен ока­зал силь­ное влия­ние на А. П. Че­хо­ва, а так­же на русских сим­во­ли­стов (А. А. Блок, А. Бе­лый, Д. С. Ме­реж­ков­ский и др.). Со­чи­не­ния Ибсена не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись, в т. ч. В. Д. Шё­ст­рё­мом, К. Мид­зо­гу­ти, Р. В. Фас­бин­де­ром, С. Ре­ем.