ИБСЕН ГЕНРИК
ИБСЕН ГЕНРИК (Хенрик) - норвежский драматург, поэт.
После разорения отца-коммерсанта покинул семью (1843 год), служил помощником аптекаря. Получив аттестат зрелости (1850 год), стал художественным руководителем первого в Норвегии национального театра в Бергене (1852-1857 годы); возглавлял Норвежский театр в Кристиании (1857-1862 годы). Дебютировал как поэт (1849 год). Первое драматическое сочинение - трагедия в стихах «Катилина» («Catilina», 1849 год, опубликована в 1850 году, поставлена в 1881 году) - вдохновлено творчеством Ф. Шиллера, анархическими идеями. В 1850-е годы Ибсен, воинствующий патриот, сочинял стихи, статьи на политические темы; в 1852 году посетил Данию, Германию.
Ранние романтические пьесы Ибсена, написанные под влиянием К. Ф. Хеббеля, идеализируют скандинавскую старину, средневековую героику: костюмные исторические драмы «Богатырский курган» («Kæmpehøjen», поставлена в 1850 году), «Пир в Сульхауге» («Gildet på Solhaug», 1855 год, поставлена в 1856 году), «Борьба за престол» («Kongsem», 1863 год, поставлена в 1864 году). Водевиль в стихах в духе Э. Скриба «Комедия любви» («Kærlighedens komedie», 1862 год, поставлен в 1873 году) - сатира на мещанскую ограниченность. В 1864 году после разгрома Дании Пруссией Ибсен, разочаровавшись в движении панскандинавизма и в своём национальном идеале, выехал за границу (Рим, 1864-1868 годы, 1878-1885 годы; Дрезден, 1868-1875 годы; Мюнхен, 1875-1878, 1885-1891 годы); вернулся в Норвегию в 1891 году.
Славу Ибсену принесли философско-поэтические драмы: «Бранд» («Brand», 1865 год, опубликована в 1866 году, поставлена в 1885 году), «Пер Гюнт» («Peer Gynt», 1867 год, поставлена в 1876 году, музыка Э. Грига), «Кесарь и Галилеянин» («Kejser og galilæer», 1871-1873 годы, поставлена в 1896 году). Мистериальная трагедия «Бранд», отразившая влияние С. Кьеркегора и предвосхищающая образ сверхчеловека у Ф. Ницше, рисует романтика-индивидуалиста, который, отрекаясь от «ложных ценностей» (семья, государство, религия), пытается достичь абсолютной цельности личности, обрести «неведомого Бога» в самом человеке. Антитеза Бранда - Пер Гюнт, воплощение компромисса, приспособления; этот полуфольклорный образ, восходящий к скандинавской мифологии, символизирует спящую народную душу; пробудить её призвана жертвенная Сольвейг, олицетворение вечной женственности. В драме «Кесарь и Галилеянин», которую Ибсен считал своей лучшей пьесой, на примере Юлиана Отступника обсуждается возможность синтеза язычества и христианства.
В психологических пьесах Ибсена о современом быте (в основном городского мещанства) заметно влияние натурализма, хотя их герои в той или иной степени привержены романтическим идеалам. Лицемерию буржуазной морали Ибсен противопоставляет героическим, но не всегда реализуемый персонажами шанс «жизни не по лжи»; «пуританская» этика критикуется с позиции индивидуализма. Наиболее известны пьесы: «Кукольный дом» («Et dukkehjem», поставлена в 1879 году; на русской сцене под названием «Нора») - история «новой женщины», стремящейся самореализоваться, минуя искус стать «куклой», и одновременно помочь мужчине выполнить его миссию; «Привидения» («Gengangere», 1881 год, поставлена в 1882 году) - драма о запутанных отношениях между отцами и детьми; «Враг народа» («En folkefiende», 1882 год, поставлена в 1883 году; на русской сцене под названием «Доктор Штокман») - история одиночки, противостоящего лицемерию большинства; «Дикая утка» («Vildanden», 1884 год, поставлена в 1885 году) - о тщетности попыток разоблачить семейную ложь; «Гедда Габлер» («Hedda Habler», 1890 год, поставлена в 1891 году) - история сильной женщины, скрашивающей пошлость жизни мечтой о «красивой смерти».
Поздние драмы, сближающие Ибсена с символизмом, тяготеют к притче; в них центральное место занимает мотив неугасимости романтического идеала - «Росмерсхольм» («Rosmersholm», 1886 год, поставлена в 1887 году), «Женщина с моря» («Fruen fra havet», 1888 год, поставлена в 1889 году), «Строитель Сольнес» («Bygmester Solness», 1892 год, поставлена в 1893 году), «Маленький Эйольф» («Lille Eyolf», 1894 год, поставлена в 1895 году), «Йун Габриэль Боркман» («John Gabriel Borkman», 1896 год, поставлена в 1897 году), «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся» («När vi døde vägner», 1899 год, поставлена в 1900 году).
Ибсен - реформатор европейского и мирового театра, создатель модели социально-психологической драмы XX века, «драмы-дискуссии» (Б. Шоу); его творческий опыт (в частности, разработанную им поэтику «подтекста», или «мелкого письма», - насыщения действия ремарками, деталями, жестами, выполняющими роль как косвенной характеристики, так и символа) использовали Г. Гауптман, А. Стриндберг, М. Метерлинк, Шоу, Ю. О’Нил и др. В России переводы и постановки пьес Ибсена появляются с 1880-х годы Ибсен оказал сильное влияние на А. П. Чехова, а также на русских символистов (А. А. Блок, А. Белый, Д. С. Мережковский и др.). Сочинения Ибсена неоднократно экранизировались, в т. ч. В. Д. Шёстрёмом, К. Мидзогути, Р. В. Фасбиндером, С. Реем.