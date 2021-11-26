ГЮГО ВИКТОР МАРИ
ГЮГО ВИКТОР МАРИ - французский писатель, поэт.
Родился в семье наполеоновского генерала, воспитывался матерью-роялисткой. Детство провёл в Марселе, на острове Корсика, на острове Эльба (Италия); посещал колледж в Мадриде, с 1817 года учился в Париже в лицее Людовика Великого, где начал переводить и писать стихи (в том числе оды в стиле классицизма). В 1819-1821 годах посещал литературный кружок «Сенакль» Ш. Нодье при библиотеке «Арсенал», редактировал журнал «Conservateur littéraire», был дружен с А.В. де Виньи, А. Ламартином, Ш.О. Сент-Бёвом и др. Cборник стихов «Оды и разные стихотворения» («Odes et poésies diverses», 1822) был высоко оценён Людовиком XVIII, который назначил Гюго пенсию. В сборнике «Оды и баллады» («Odes et ballades», 1826) Гюго предпринял попытку уравнять в литературных правах «благородную» оду и «простонародную» балладу вопреки классицистической традиции разделения «высоких» и «низких» жанров; сборник «Восточные мотивы» («Les orientales», 1829, русский перевод 1914) отмечен экспериментами в области метрики и строфики.
В предисловии к драме «Кромвель» («Cromwell», 1827, русский перевод 1915) Гюго, во многом опираясь на идеи Стендаля, изложил принципы драматургии романтизма (отвержение классицистических правил, провозглашение свободы художественного творчества, отстаивание нераздельности комического и трагического в духе пьес У. Шекспира). Первой попыткой реализации новых принципов стала постановка драмы «Эрнани» («Hernani», 1829, поставлена в феврале 1830 года; русский перевод 1830; одноименная опера Дж. Верди, поставлена в 1844 году), сопровождавшаяся бурными спорами. Последующие драмы Гюго закрепили победу романтиков над поборниками классицистического искусства: «Марион Делорм» («Marion de Lorme», 1831, поставлена в 1831 году; русский перевод 1873), «Король забавляется» («Le roi s’amuse», 1832; русский перевод 1887; опера Дж. Верди «Риголетто», поставлена в 1851 году), «Лукреция Борджиа» («Lucrèce Borgia», 1833), «Рюи Блаз» («Ruy Blas», 1838, русский перевод 1868), «Бургграфы» («Les Burgraves», 1843, русский перевод 1844) и другие. Первые повести Гюго «Ган Исландец» («Han d’Islande», 1823, русский перевод 1833) и «Бюг Жаргаль» («Bug Jargal», 1826, русский перевод 1887) - в духе готического романа. В споре с готической традицией Гюго усилил психологическую обрисовку характеров - в повести «Последний день приговорённого к смерти» («Dernier jour d’un condamné», 1829, русский перевод 1830), написанной в форме дневника, и особенно в получившем мировую известность романе «Собор Парижской Богоматери» («Notre-Dame de Paris», 1831; сокращенный русский перевод 1831-1832 годы, полный - 1862; оперное либретто Гюго «Эсмеральда»; опера А.С. Даргомыжского «Эсмеральда», поставлен в 1847 году).
В начале 1830-х годов Гюго признан главной фигурой французского романтизма, его слава упрочилась после выхода в свет поэтических сборников «Осенние листья» («Les feuilles d’automne», 1831, русский перевод 1832), «Песни сумерек» («Les chants du crépuscule», 1835, русский перевод 1837), «Внутренние голоса» («Les voix intérieures», 1837, русский перевод 1838), «Лучи и тени» («Les rayons et les ombres», 1840, русский перевод 1841). В 1841 году избран во Французскую академию; королевским указом ему было присвоено звание пэра Франции (1845); в 1849 Гюго председательствовал на Конгрессе мира в Париже. После государственного переворота в 1851 году участвовал в республиканском Комитете сопротивления, жил в изгнании с 1852 по 1870 год (Брюссель; английские острова Джерси и Гернси в проливе Ла- Манш). В эмиграции были написаны направленные против императора Наполеона III сатирические книги «История одного преступления» («Histoire d’un crime», vol. 1-2, 1877-1878 годы, русский перевод 1878), памфлет «Наполеон Малый» («Napoléon le Petit», 1852, русский перевод 1902), а также поэтические сборники «Возмездия» («Les châtiments», 1853), «Созерцания» («Les contemplations», 1856) и др. В романе «Отверженные» («Les Misérables», 1862, русский перевод 1862) Гюго, соединив авантюрный сюжет и сентименталистскую патетику, развив романтич. мотивы (неотвратимость судьбы, противостояние героя и толпы и т. д.), представил широкую картину жизни франц. общества в 1-й трети 19 в. и продолжил заявленную в ранних сочинениях («Собор Парижской Богоматери» и др.) тему сочувствия к «маленьким людям». В романе «Труженики моря» («Les travailleurs de la mer», 1866, рус. пер. 1866) Г. в романтич. ключе противопоставил человека и природу, рассказав о героях, сумевших победить морскую стихию. В романе «Человек, который смеётся» («L’homme qui rit», 1869, рус. пер. 1869) Г., перенеся место действия в Англию 18 в., воспользовался приёмом гротеска, чтобы описать вечную борьбу доброго и злого начал в мире и в человеческих душах. Г. вернулся во Францию после провозглашения Третьей республики (1870); в 1871 был избран депутатом Нац. собрания. Во время Парижской коммуны 1871 поддерживал коммунаров, позднее, став сенатором (1876), требовал их амнистии. Тема «величественной и человечной» революции нашла отражение в сб. стихов «Грозный год» («L’année terrible», 1872), романе «Девяносто третий год» («Quatre-vingt-treize», 1874, русский перевод 1874). Автор книг «Искусство быть дедом» («L’art d’être grand-pére», 1877), «Четыре ветра духа» («Les quatre vents de l’esprit», 1881), а также эпопеи «Легенда веков» («La légende des siècles», vol. 1-3, 1859-1883 годы), в которой судьба человечества осмысливалась сквозь призму преданий из различных культур.
В России Гюго известен в первую очередь как романист, тогда как во французской культуре он воспринимается прежде всего как поэт; его творчество оказало заметное влияние на европейский романтизм и символизм, романы Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др.; произведения Гюго переведены на многие языки мира, неоднократно экранизированы, их сюжеты легли в основу опер, балетов, мюзиклов.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1904–1938. Vol. 1–48;
Собрание сочинений. М., 1953–1956. Т. 1–15;
Собрание сочинений.: В 6 т. М., 1988.