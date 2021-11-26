ГУЛЬБРАНСОН ЭЛЛЕН

ГУЛЬБРАНСОН (настоящая фамилия Нор­дг­рен) ЭЛЛЕН - шведская певица.

Учи­лась в Сток­гольм­ской консерватории, со­вер­шен­ст­во­ва­лась в Па­риже у М. Мар­ке­зи. В 1889 году де­бю­ти­ро­ва­ла в Сток­голь­ме в пар­тии Ам­не­рис («Аи­да» Дж. Вер­ди) и ста­ла со­ли­ст­кой Шведской ко­ро­лев­ской опе­ры. Ми­ро­вую из­вест­ность ей при­нес­ло вы­сту­п­ле­ние в 1896 году на Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле в пар­тии Брун­гиль­ды (в тет­ра­ло­гии «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра).

Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла как опер­ная и кон­церт­ная пе­ви­ца в го­ро­дах Ев­ро­пы, в том числе в Бер­ли­не, Па­ри­же, Ам­стер­да­ме, Лон­до­не, Мо­ск­ве, ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ла в Бай­рёй­те в опе­рах Ваг­не­ра. Об­ла­да­ла силь­ным вы­ра­зи­тель­ным дра­ма­тическим со­пра­но ши­ро­ко­го диа­па­зо­на. С боль­шим ус­пе­хом пе­ла пар­тии Ели­за­ве­ты, Кун­д­ри, Ор­тру­ды, Изоль­ды («Тан­гей­зер», «Пар­си­фаль», «Ло­эн­грин», «Три­стан и Изоль­да» Ваг­не­ра). Пос­ле 1923 года пре­по­да­ва­ла в Ос­ло.