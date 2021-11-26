ГУЛЬБРАНСОН ЭЛЛЕН
ГУЛЬБРАНСОН (настоящая фамилия Нордгрен) ЭЛЛЕН - шведская певица.
Училась в Стокгольмской консерватории, совершенствовалась в Париже у М. Маркези. В 1889 году дебютировала в Стокгольме в партии Амнерис («Аида» Дж. Верди) и стала солисткой Шведской королевской оперы. Мировую известность ей принесло выступление в 1896 году на Байрёйтском фестивале в партии Брунгильды (в тетралогии «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера).
Гастролировала как оперная и концертная певица в городах Европы, в том числе в Берлине, Париже, Амстердаме, Лондоне, Москве, регулярно выступала в Байрёйте в операх Вагнера. Обладала сильным выразительным драматическим сопрано широкого диапазона. С большим успехом пела партии Елизаветы, Кундри, Ортруды, Изольды («Тангейзер», «Парсифаль», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда» Вагнера). После 1923 года преподавала в Осло.