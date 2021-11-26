ГРИЗИ
ГРИЗИ (Grisi) - итальянские певицы, сёстры.
Джулия, училась в Болонье у Дж. Джакомелли, затем в Милане у Дж. Паста и М. Марлиани. В 1829 году дебютировала в Болонье. В 1832 году впервые пела в Париже (опера «Семирамида» Дж. Россини), с 1834 года солистка «Театр Итальен». Выступления в Париже и Лондоне принесли ей мировую известность. В 1850-1852 годы гастролировала в Санкт-Петербурге, в 1854 году совершила турне по США вместе с тенором Дж. Марио (муж Гризи). Одна из крупнейших певиц XIX века, классическая представительница школы бельканто. Голос необычайно широкого диапазона позволял ей петь партии сопрано и меццо-сопрано. Специально для неё В. Беллини написал партии Джульетты («Капулетти и Монтекки») и Эльвиры («Пуритане»), Г. Доницетти - партию Норины («Дон Паскуале»). Среди лучших партий: Норма (в одноимённой опере Беллини), Анна Болейн, Лукреция Борджиа (в одноимённых операх Доницетти).
Джудитта, училась в Миланской консерватории Дебютировала в 1826 году в Вене. С большим успехом пела на сценах Италии, гастролировала в Париже, Лондоне, Мадриде; как и сестра, выступала в итальянском репертуаре. Обладала мягким и насыщенным по тембру меццо-сопрано, исключительной вокальной техникой. В. Беллини написал для неё партию Ромео в опере «Капулетти и Монтекки». Последнее выступление состоялось в Риме в 1838 году.