ГРИЗИ

ГРИЗИ (Grisi) - итальянские пе­ви­цы , сё­ст­ры.

Джу­лия, учи­лась в Бо­ло­нье у Дж. Джа­ко­мел­ли, за­тем в Ми­ла­не у Дж. Пас­та и М. Мар­лиа­ни. В 1829 году де­бю­ти­ро­ва­ла в Бо­ло­нье. В 1832 году впервые пела в Па­ри­же ( опе­ра «Се­ми­ра­ми­да» Дж. Рос­си­ни), с 1834 года со­ли­ст­ка «Те­атр Италь­ен». Вы­сту­п­ле­ния в Па­ри­же и Лон­до­не при­нес­ли ей ми­ро­вую из­вест­ность. В 1850-1852 годы га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1854 году со­вер­ши­ла тур­не по США вме­сте с те­но­ром Дж. Ма­рио (муж Гризи). Од­на из круп­ней­ших пе­виц XIX века, клас­сическая пред­ста­ви­тель­ни­ца шко­лы бель­кан­то. Го­лос не­обы­чай­но ши­ро­ко­го диа­па­зо­на по­зво­лял ей петь пар­тии со­пра­но и мец­цо-со­пра­но. Спе­ци­аль­но для неё В. Бел­ли­ни на­пи­сал пар­тии Джуль­ет­ты («Ка­пу­лет­ти и Мон­тек­ки») и Эль­ви­ры («Пу­ри­та­не»), Г. До­ни­цет­ти - пар­тию Но­ри­ны («Дон Пас­куа­ле»). Сре­ди луч­ших пар­тий: Нор­ма (в од­но­имённой опе­ре Бел­ли­ни), Ан­на Бо­лейн, Лук­ре­ция Борд­жиа (в од­но­имённых опе­рах До­ни­цет­ти).

Джу­дит­та, учи­лась в Ми­лан­ской консерватории Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1826 году в Ве­не. С боль­шим ус­пе­хом пе­ла на сце­нах Ита­лии, га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Па­ри­же, Лон­до­не, Мад­ри­де; как и се­ст­ра, вы­сту­па­ла в итальянском ре­пер­туа­ре. Об­ла­да­ла мяг­ким и на­сы­щен­ным по темб­ру мец­цо-со­пра­но, ис­клю­чительной во­каль­ной тех­ни­кой. В. Бел­ли­ни на­пи­сал для неё пар­тию Ро­мео в опе­ре «Ка­пу­ле­тти и Мон­тек­ки». По­след­нее вы­сту­п­ле­ние со­стоя­лось в Ри­ме в 1838 году.