ГРИГ ЭДВАРД (ЭДВАРД ХАГЕРУП)
ГРИГ (Grieg) ЭДВАРД (Эдвард Хагеруп, Hagerup) - норвежский композитор, пианист, дирижёр и общественный деятель.
Член Шведской музыкальной академии (1872), Французской академии изящных искусств (1889), Берлинской академии (1897). Крупнейший представитель норвежской композиторской школы.
Сын коммерсанта, занимавшего должность британского консула (предки Грига были выходцами из Шотландии). Музыке обучался первоначально у матери, пианистки Гесины Хагеруп-Григ, в 1858-1862 годы - в Лейпцигской консерватории: по композиции у К. Рейнеке, по фортепиано у И. Мошелеса. Первые опубликованные фортепианные пьесы op. 1 и песни на слова немецких поэтов op. 2 написаны под влиянием музыки Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона и Р. Шумана. В 1863 году Григ продолжил занятия у Н. Гаде в Копенгагене, там же познакомился с Р. Нурдроком, повлиявшим на становление творческой индивидуальности композитора. Пробуждению у Грига интереса к норвежскому народному творчеству способствовали также У. Булль и Х. Хьерульф. С целью пропаганды произведений скандинавских композиторов Григ организовал (совместно с Нурдроком, Э. Хорнеманом и другими) музыкальное общество «Евтерпа», в котором выступал с концертами, в том числе исполняя собственные сочинения (талант молодого Григ высоко оценил Х.К. Андерсен). Самобытные черты дарования Грига ярко проявились в фортепианной сонате e-moll, 1-й сонате для скрипки и фортепиано F-dur, «Юморесках» для фортепиано (все 1865), увертюре «Осенью» (1866, 2-я редакция - 1887), песнях (в том числе «Люблю тебя» и «Сердце поэта» из цикла «Мелодии сердца» на стихи Андерсена, 1864 год).
В 1866 году Григ поселился в Кристиании (ныне Осло), где в 1867 году основал учебное заведение - Музыкальную академию, дирижировал концертами, в 1871 году организовал (совместно с Ю. Свенсеном) Музыкальное общество (ныне Филармоническое общество). Неоднократно (впервые в 1865-1866) посещал Италию, где встречался с Г. Ибсеном и Ф. Листом. Мировую славу композитору принёс Концерт для фортепиано с оркестром a-moll (1868). Большое значение имела его дружба с Б. Бьёрнсоном, произведения которого вдохновили Г. на создание опер «Улаф Трюгвасон» (не окончена, концертное исполнение - 1889), «Арнльут Геллине», мелодрамы «Берглиот» (остались в эскизах), музыки к пьесе «Сигурд Крестоносец» (1872), множества песен. С 1874 год жил преимущественно в Бергене, с 1885 года - на вилле Тролльхауген в окрестностях Бергена. С конца 1870-х годов концертировал как пианист и дирижёр в странах Западной Европы вместе с женой, камерной певицей Ниной Хагеруп, исполнявшей его песни. В 1880-1882 годы руководил в Бергене музыкальным обществом «Гармония». В 1888 году в Лейпциге познакомился и вскоре подружился с П.И. Чайковским. В 1898 году в Бергене учредил первый фестиваль норвежской музыки (проводятся поныне). Выступал как музыкальный критик (автобиографический очерк «Мой первый успех», 1905 год; статья «Моцарт и его значение для современности», 1906 год; ряд статей о творчестве норвежских и датских композиторов, Р. Шумане, Р. Вагнере, Дж. Верди и других).
Творчество Грига, впитавшее влияния немецкого романтизма, вместе с тем глубоко национально. Характерные для Грига стилистические приёмы и особенности гармонии и ритмики (широкое использование лидийского и дорийского ладов, органных пунктов, народных танцевальных ритмов и другого) сложились под воздействием норвежского фольклора. Преимущественно миниатюрист, Григ проявил себя как мастер фортепианной (10 тетрадей «Лирических пьес», 1867-1901 годы; циклы «Поэтические картинки», 1863 год; «Из народной жизни», 1871 год; «Листки из альбома», 1878 год; «Настроения», 1905 год), камерно-вокальной (около 150 песен для голоса с фортепиано, в том числе вокальные циклы «По скалам и фьордам» (слова X. Драхмана, 1886), «Норвегия» (слова И. Паульсена, 1894), «Дитя гор» (слова А. Гарборга, 1895)) и камерно-ансамблевой музыки. Ярко индивидуальный стиль Грига, тонкого колориста, во многом близок музыкальному импрессионизму. Композитор по-новому, как «картинное чередование образов» (Б.В. Асафьев), трактовал сонатную форму в струнном квартете g-moll (1878), сонате для фп., 3 сонатах для скрипки и фортепиано (F-dur, 1865, G-dur, 1867, c-moll, 1887), сонате для виолончели и фортепиано (a-moll, 1883); драматизировал и симфонизировал форму вариаций (Старонорвежский романс с вариациями для 2 фп., 1890 год, версия для оркестра, 1905 год; Баллада g-moll для фортепиано, 1876 год, и другие); стилизовал жанры и формы музыки барокко (сюита «Из времён Хольберга» для струнного оркестра, 1885 год). Особенно популярны 2 сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1888, 1892): Григ дал своё поэтическое прочтение текста, усилил его лирические черты, внёс пейзажные моменты. В ряде произведений воплотились образы народных легенд и сказаний («В пещере Горного короля» из музыки к «Пер Гюнту», фортепианные пьесы «Шествие гномов», «Кобольд»).
Среди других сочинений: Симфония c-moll (1864), баллада «В плену гор» для баритона, струнного оркестра и 2 валторн (слова народные, 1878); Симфонические танцы для оркестра (1898); оркестровые транскрипции собственных песен и фортепианных пьес; Andante con moto для фортепиано, скрипки и виолончели (1878); для мужского хора и солистов - «Альбом обработок норвежских народных песен» (1878), «Возвращение на родину» (слова Б. Бьёрнсона, 1881); для смешанного хора а капелла - гимн «Ave, maris stella» (1898), 4 псалма на темы старинных норвежских церковных песнопений (1906).
Творчество Грига составило эпоху в развитии норвежского искусства. Традиции Грига продолжали К. Синдинг, Ю. Хальворсен, Я. Боргстрём, А. Эгген, К. Эллинг, Г. Шельдеруп, Э. Альнес, а также современные норвежские музыканты К. Эгге, X. Северуд, Э. Твейтт и другие.
Иллюстрации:
Григ Э. Архив БРЭ.
Нотные издания:
Gesamtausgabe. Fr./M., 1977–1995.
Сочинения:
Arlikler og taler. Oslo, 1957;
Избр. статьи и письма. М., 1966;
Dagbøker: 1865, 1866, 1905, 1906 og 1907. Bergen, 1993;
Brev i utvalg. Oslo, 1998. Bd 1–2.