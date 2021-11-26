ГРАНВИЛЬ ЖАН ЖАК

ГРАНВИЛЬ ЖАН ЖАК (Grandville) (настоящие имя и фамилия Жан Иньяс Изидор Жерар, Gérard) - французский график.

Учился у отца - художника- миниа­тю­ри­ста Жана Батиста Жерара (1766-1854). С 1825 года жил в Париже, где пуб­ли­ко­вал в сатирических журналах («La Caricature», «L’Artiste», «Le Charivari» и др.) серии литографий (1826-29) - «Театр», «Воскресные дни парижского буржуа», «Каждый возраст имеет свои удовольствия», «Метаморфозы дня» и тому подобное. После Июльской революции 1830 был, наряду с О. Домье, одним из крупнейших политических ка­ри­ка­ту­ри­стов . Нередко представлял известных деятелей своего времени в виде животных и даже растений, причём делал это столь изобретательно и остроумно, что современники без труда узнавали изображённых. Иллюстрировал книги (Дж. Свифта, Ж. де Лафонтена, Д. Дефо, Ж. де Лабрюйера, Дж. Боккаччо). Автор рисунков для альбомов ксилографий: «Сцены частной и публичной жизни животных» (тексты О. де Бальзака, 1842), «Иной мир» (1844), «Оживлённые цветы» (1847), «Звёзды» (опубликован в 1849). Значительная часть оригинальных рисунков Гранвиля хранится в Музее изящных искусств в Нанси. Работал также в технике акварели. Умер в приюте для душевнобольных. Искусство Гранвиля привлекало внимание Ш. Бодлера и А. Рембо, позднее - А. Бретона, считавшего художника одним из предшественников сюрреализма.

Иллюстрации:

Ж. Ж. Гран­виль. Ил­лю­ст­ра­ция из аль­бо­ма «Ожив­лён­ные цве­ты». Рас­кра­шен­ная гра­вю­ра Ш. Жоф­фруа (по ри­сун­ку ху­дож­ни­ка). Из­да­ние 1867 (Па­риж). Архив БРЭ.