ГРАНВИЛЬ ЖАН ЖАК
ГРАНВИЛЬ ЖАН ЖАК (Grandville) (настоящие имя и фамилия Жан Иньяс Изидор Жерар, Gérard) - французский график.
Учился у отца - художника-миниатюриста Жана Батиста Жерара (1766-1854). С 1825 года жил в Париже, где публиковал в сатирических журналах («La Caricature», «L’Artiste», «Le Charivari» и др.) серии литографий (1826-29) - «Театр», «Воскресные дни парижского буржуа», «Каждый возраст имеет свои удовольствия», «Метаморфозы дня» и тому подобное. После Июльской революции 1830 был, наряду с О. Домье, одним из крупнейших политических карикатуристов. Нередко представлял известных деятелей своего времени в виде животных и даже растений, причём делал это столь изобретательно и остроумно, что современники без труда узнавали изображённых. Иллюстрировал книги (Дж. Свифта, Ж. де Лафонтена, Д. Дефо, Ж. де Лабрюйера, Дж. Боккаччо). Автор рисунков для альбомов ксилографий: «Сцены частной и публичной жизни животных» (тексты О. де Бальзака, 1842), «Иной мир» (1844), «Оживлённые цветы» (1847), «Звёзды» (опубликован в 1849). Значительная часть оригинальных рисунков Гранвиля хранится в Музее изящных искусств в Нанси. Работал также в технике акварели. Умер в приюте для душевнобольных. Искусство Гранвиля привлекало внимание Ш. Бодлера и А. Рембо, позднее - А. Бретона, считавшего художника одним из предшественников сюрреализма.
Иллюстрации:
Ж. Ж. Гранвиль. Иллюстрация из альбома «Оживлённые цветы». Раскрашенная гравюра Ш. Жоффруа (по рисунку художника). Издание 1867 (Париж). Архив БРЭ.