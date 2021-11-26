МАНУЭЛ
МАНУЭЛ - армянский зодчий, скульптор, художник, монах 1-й половины X века.
Придворный архитектор царя Гагика I Арцруни. Создатель комплекса царской резиденции Ахтамар на одноименном острове (озеро Ван, ныне - Турция), возведённого, по свидетельству историка X века Товмы Арцруни, за 5 лет. Он включал в себя дворец (квадратное в плане здание, перекрытое системой взаимопересекающихся арок), крепостную стену с контрфорсами, гавань с пристанью.
Из построек Мануэла на Ахтамаре сохранилась только крестово-купольная церковь Святого Креста (Сурб-Хач; 915-921 годы; реконструирована в 2007 году): в плане - тетраконх с угловыми нишами; фасады украшены рельефами в 4 яруса, в декоре использована орнаментальная резьба; в интерьере - росписи (предположительно созданы Мануэлом).
Смотри также литературу при статье Ахтамар.