ГЛАВАЧЕК КАРЕЛ
Чешский поэт, один из ведущих представителей поэзии чешского декаданса и символизма, художник и критик.
Становление
Родился в предместье Праги Либень (ныне в черте города) 29 августа 1874 г. в бедной семье рабочего Йозефа Главачека и его супруги Антонии (урожденной Земановой). В 1885-1892 гг. учился в чешской высшей реальной школе в районе Праги Карлин. Там Карел Главачек проявил себя как активный деятель и организатор физкультурно-патриотического общества «Сокол». В 1893 г. он начал сотрудничать в издательстве «Сокола», где печатались сокольские стихи, теоретические и организационные статьи и материалы. Годом позже он возглавил ячейку этого объединения в своей родной Либени, а еще спустя год участвовал в подготовке общего сокольского слёта.
Окончив школу, Главачек два года был слушателем на философском факультете Пражского университета, где изучал современные романские языки. Кроме того, он посещал вечерний курс обучения живописи пражской Высшей школы прикладного искусства и работал внештатным журналистом в крупнейшей чешской газете того времени «Народни листы». Главачек жил без постоянной работы и стабильного дохода, рассчитывая лишь на небольшие гонорары и поддержку родителей. В 1894 г. ему удалось наладить сотрудничество с только что возникшим журналом «Модерни ревю», где он публиковал свою декадентскую и символистскую лирику, художественную критику, а также с помощью редакции издал свой сборник стихов. Кроме того, для этого журнала Главачек создал ряд рисунков, портретов, экслибрисов и орнаментов. Его иллюстрации сопровождали книги О. Бржезины, А. Совы, И. Карасека и др.
Расцвет творчества
Свое первое стихотворение под названием «Старый гербарий» («Starý herbář») Главачек опубликовал в 1892 г. в «Альманахе пражских абитуриентов». Его дебютный поэтический сборник «Сокольские сонеты» вышел в конце 1894 г. Он еще в большой мере находился под влиянием надличностных ценностей: патетического прославления идеи сокольства, созидательного труда и патриотизма. С точки зрения формы в этом сборнике еще проявлялось влияние поэтики «руховско-люмировского» поколения чешской поэзии и в частности поэта Й.В. Сладка. Некоторые стихи этого сборника близки по духу лирике Махара и импрессионистов-декадентов благодаря своему ироничному критицизму, настроению изменчивости и меланхоличного беспокойства
В 1896 г. вышел второй сборник поэта «Поздно утром» («Pozdě k ránu»), в котором автор как бы отворачивается от обыденной жизни и действительности, что, в принципе, соответствовало духу того времени с его стремительно разрушающимися прежними социальными связями. Автор здесь демонстрирует уход в себя, что совпадает с индивидуализмом целого поколения, и при этом неопределенность своей личной позиции, поиск незаурядных, подчас граничащих с галлюцинациями мотивов, ностальгию, усталость и сдержанную иронию.
Поэтическое дарование Главачека достигло вершины в его третьем сборнике стихов «Mstivá kantiléna» (1898), тематический импульс к созданию которого поэт нашел у немецкого художника Й. Затлера. Центральным здесь является символистский образ обедневшего нидерландского дворянина XVI в., с ненавистью восставшего против социальной и политической действительности. Доминирующими мотивами этого сборника являются безутешная депрессия, ощущение пустоты и ожидание смерти.
В 1895 г. Карел Главачек познакомился с учительницей Марией Балоуновой, с которой у него завязались длительные любовные отношения. В конце того же года он поступил на военную службу в итальянском городе Тренто, однако, спустя три месяца был освобожден от нее по состоянию здоровья. Время, проведенное в армии парадоксальным образом благоприятно сказалось на творческой жизни поэта. Стремясь сбежать от сложной общественной обстановки в Чехии и личных переживаний, которые лишь подчеркивала суровая и подчас абсурдная действительность армейской жизни, Главачек с головой ушел в искусство. Вернувшись в Прагу, он стал сотрудничать с «Модерни ревю» еще интенсивнее, а также завел более тесные личные контакты с чешскими деятелями культуры, такими как А. Прохазка, И. Карасек, А. Сова и др. С 1896 г. журналист начал публиковать в издании не только свою поэзию и критические статьи, но также и часть своих художественных работ: орнаменты, портреты и т.д.
Художественные произведения Главачека берут начало в тех же источниках, что и его словесное творчество, и обе эти области плотно переплетаются между собой и влияют друг на друга. В 1897 г. художественный проект Главачека выиграл в конкурсе на оформление краковского журнала «Жизнь» («Życie»), который издавал польский писатель С. Пшибышевский. Внимание поляка привлекли иллюстрации Главачека к сборнику стихов Арношта Прохазки «Prostibolo duse» (1895), и он еще за несколько лет до издания журнала заметил молодого и талантливого чешского художника.
В 1897 г. Главачек начал работать в литературном журнале «Новы культ», который издавал поэт С.К. Нейман. Сотрудничеству этому, однако, не суждено было продлиться долго. В том же году у Главачека были обнаружены признаки туберкулеза. Друзья и приятели организовали сбор средств в его поддержку, однако болезнь прогрессировала необычайно быстро, т.к. организм его был ослаблен сердечным недугом. Все усилия были напрасны и 15 июня 1898 г. Карел Главачек умер в возрасте 23 лет. Он был похоронен на либеньском кладбище в Праге.