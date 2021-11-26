ГЕРЫМСКИЕ

ГЕРЫМСКИЕ - Мак­сы­ми­ли­ан, Алек­сандр Иг­на­ций, польские живописцы, братья.

Мак­сы­ми­ли­ан (9 или 15.10.1846 года, Вар­ша­ва - 16.9.1874 года, Бад-Рай­хен­халль, Ба­ва­рия), учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Вар­ша­ве (1864) у Р. Хад­зе­ви­ча и Х. Брес­лау­эра, за­тем в Мюн­хе­не - в АХ (1867-1868 годы) и в мас­тер­ской Ф. Ада­ма. На­чи­нал как пей­за­жист («Лес­ной пей­заж», 1866, Национальный му­зей, Кра­ков); ис­пы­тал влия­ние ху­дож­ни­ков бар­би­зон­ской шко­лы. В 1871 году вме­сте с бра­том по­се­тил Ве­не­цию и Ве­ро­ну, где изу­чал жи­во­пись ве­не­ци­ан­ской шко­лы. Его жан­ро­вым ком­по­зи­ци­ям («По­хо­ро­ны го­ро­жа­ни­на», 1868-1869 годы; «Пов­стан­че­ский пат­руль», около 1873 года, Национальный му­зей, Вар­ша­ва) при­су­ща эмо­цио­наль­ная тон­кость. Ри­со­вал для вар­шав­ских и мюн­хен­ских жур­на­лов.

Алек­сандр Иг­на­ций (30.1.1850 года, Вар­ша­ва - 5 или 8.3.1901 года, Рим), учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Вар­ша­ве (1867) у Р. Хад­зе­ви­ча и в мюн­хен­ской АХ (1868-1872 годы) у К.Т. фон Пи­ло­ти. Ра­бо­тал в Ри­ме (1874-1879 годы и позд­нее), Вар­ша­ве, Па­ри­же (1890-1893 годы). Пи­сал жан­ро­вые сце­ны («Иг­ра в мо­ру», 1874; «Ев­рей­ский празд­ник», 1884), пей­за­жи , в т. ч. го­род­ские, с ис­поль­зо­ва­ни­ем им­прес­сио­ни­стической тех­ни­ки («В бе­сед­ке», 1882; «Па­риж­ская Опе­ра но­чью», 1891; «Вид Ве­ро­ны», 1900), кар­ти­ны на те­мы тру­да («Ра­бо­чие пес­ча­но­го карь­е­ра», 1887) - все в Национальном му­зее (Вар­ша­ва). Ис­пол­нял ил­лю­ст­ра­ции для польских, немецких и австрийских жур­на­лов.

Иллюстрации:

А.И. Ге­рым­ский. «Ра­бо­чие пес­ча­но­го карь­е­ра». 1887. На­цио­наль­ный му­зей (Вар­ша­ва). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)