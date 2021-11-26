ГЕОРГЕ СТЕФАН
ГЕОРГЕ СТЕФАН - Немецкий поэт.
Учился в Берлинском университете (1889-1891 годах), много путешествовал по Европе (встречался с П. Верленом, С. Малларме, А. де Ренье, О. Роденом; был в дружеских отношениях с Гуго фон Гофмансталем). В 1890-е годы Георге Стефан создал знаменитый немецкий символистский салон (в который входили критики и поэты Ф. Гундольф, К. Вольфскель, К. А. Клейн и др.), где выступал в роли «арбитра вкуса», апологета «искусства для искусства», проповедовал культ мужского братства.
В ранних сборкахках «Гимны» («Hymnen», 1890 год), «Паломничества» («Pilgerfahrten», 1891 год), цикле «Альгабал» («Algabal», 1892 год) творчество предстаёт как священнодействие, магия слова. Для сборников «Книги пастушьих и хвалебных стихов…» («Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte…», 1895 год), «Год души» («Das Jahr der Seele», 1897 год) характерна орнаментальная отделка стиха. Сборник «Ковёр жизни» («Der Teppich des Lebens», 1899 год) - о пророческо-мистическом назначении поэзии, религиозной миссии поэта. Мотив ожидания «новой Эллады» объединяет сборникики «Седьмое кольцо» («Der siebente Ring», 1907 год), «Звезда Союза» («Der Stern des Bundes», 1914 год), «Новое царство» («Das neue Reich», 1928 год), где поэзия осмыслена как свет, пронизывающий тьму жизни.
Для стиля Георга Стефана характерна нарочитая архаизация, сочетающаяся с необычной орфографией и пунктуацией (нередко отсутствуют прописные буквы и знаки препинания), тщательной отделкой формы и усложнённостью образов, связанных с темами античности, красоты человеческого тела, опьянения жизнью. Георге Стефан много переводил («Божественная комедия» Данте, сонеты У. Шекспира, «Цветы зла» Ш. Бодлера и др.), издавал эстетский журнал «Листки искусства» («Blätter für die Kunst», 1892-1919 годы).